Домогательства на работе: как изменить культуру?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно опросу Би-би-си, почти половина британских женщин и каждый пятый мужчина становились жертвами сексуальных домогательств на работе

"Я только что переехал в новый дом, не хочешь прийти, матрас новый попробовать?"

Шарлотта зачитывает примеры из cвоего собственного списка #MeToo - эпизоды из своей офисной жизни, когда к ней демонстрировали сексуальный интерес в том или ином виде. Будучи юрисконсультом, работающим на рынке недвижимости, она получила это текстовое сообщение от одного своего клиента, и это только верхушка айсберга, от которого волосы встают дыбом.

"Самое ужасное [предложение] было от женатого коллеги, занимающего более высокий пост. Мы были на одном мероприятии, где было много выпивки, и он водил рукой с обручальным кольцом по моим волосам и приговаривал, какая я красивая. Он был старше меня, уважаемый человек и примерный семьянин. Поэтому мне было трудно представить себе, что я могу на него пожаловаться, поскольку у него был определенный вес в нашей фирме", - признается она.

Случаи, подобные тем, которые произошли с Шарлоттой (она попросила нас не называть ее настоящего имени), имеют место в любых компаниях и производственных сферах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скандал с Харви Вайнштейном всколыхнул тему сексуальных домогательств не только в Голливуде

После откровений, связанных с поведением бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, и последовавших признаний в соцсетях под хэштэгом #MeToo, к теме харассмента приковано всеобщее внимание, и работодатели ума не приложат, как со всем этим следует поступить.

Побочный продукт?

Согласно недавно проведенному Би-би-си опросу, почти половина британских женщин и 20% мужчин становились жертвой сексуальных домогательств на работе.

Ситуация настолько взволновала депутатов британского парламента, что они стали проводить расследование по этой проблеме и способам борьбы с ней.

Растет давление и со стороны акционеров различных компаний, взволнованных тем, во сколько им обойдутся - и в материальном и в репутационном плане - иски по случаям сексуального домогательства.

Как говорит Мария Крамер, специалист одной из самых влиятельных в мире компаний Institutional Shareholder Services (ISS), консультирующих акционеров-учредителей, инвесторы воспринимают сексуальные домогательства как побочный продукт слабой корпоративной политики и слабого внутреннего трудового распорядка и управления.

Однако этим поведением зачастую отличаются как раз весьма влиятельные личности, причем делается это вдали от рабочего места и потенциальных свидетелей, и, как и в случае с Шарлоттой, многие жертвы не хотят об этом сообщать.

Так что же в таком случае могут сделать сами компании?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кампания в соцсетях #MeToo привлекла внимание к проблеме сексуальных приставаний на рабочем месте

Для галочки?

У кадровиков есть излюбленный метод решения любых проблем - послать сотрудника на курсы.

Кому-то это покажется ужасным, но тренинг на предмет сексуальных домогательств стал обычным делом в США еще в 1990-е годы, и эта практика быстро распространяется и в Европе.

Элизабет Типпетт, доцент кафедры юриспруденции в университете штата Орегон, говорит, что многие подобные программы должны рассматриваться с известной долей скептицизма, поскольку фирмы проводят их просто, чтобы поставить галочку.

Она также отмечает, что такие тренинги могут удручающим образом сказаться на отношениях в коллективе.

"Особенно в обстановке, когда мужчины находятся у руля: они в таком случае могут просто перестать общаться с теми, кто ведет себя не так, как прочие, или кто может оказаться потенциальной жертвой домогательств", - объясняет она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тренинги по проблеме сексуальных приставаний стали популярны в США еще в 1990-е

Другие специалисты указывают, что такие тренинги - это полезное упражнение, заставляющее коллег по работе более открыто говорить о своих внутренних границах и вообще - обсуждать эту проблему.

Трейси Паули - руководитель британской компании Focal Point Training, проводящей подобные тренинги с персоналом. По ее словам, к тем, кто проходит ее курс, вдруг в какой-то момент приходит понимание определенных тонкостей поведения.

"Многие случаи сексуальных домогательств начинаются просто с обычного трёпа в компании, это может быть невинное поддразнивание или флирт, и, если люди не понимают, где проходит граница, то это легко может выйти за рамки приличия", - поясняет она.

Как бы то ни было, эти тренинги становятся все более популярны.

Консультационная компания Navex Global, предоставляющая ведущим мировым корпорациям тренинг по вопросам управления, заявляет, что со времени старта кампании #MeToo резко возросло количество запросов от клиентов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие жертвы не хотят заполнять официальный формуляр на своего обидчика

Боязнь огласки

Отослать сотрудника на тренинг несложно. Гораздо труднее для фирмы справиться с нежеланием жертв домогательств об этом рассказывать.

Юрист по трудовому праву Карен Джексон оставила карьеру в лондонском Сити, чтобы открыть собственную юридическую фирму - отчасти из-за того, что сама стала жертвой подобного поведения.

Вот, как она объясняет это нежелание: "Жертвы домогательств знают, что будут нежелательные последствия. Будут сотрудники, которые их осудят, и в итоге они прослывут склочниками, и это только повредит их карьере. Среди моих клиентов есть люди, которые не могут рассказать даже мне, что произошло, потому что их переполняет чувство стыда".

Одним из решений этой проблемы может стать независимая телефонная горячая линия, куда можно будет пожаловаться, и это уже используется рядом крупных компаний.

Они оказывают поддержку сотрудникам в тех случаях, когда те не могут поговорить со своим начальником, который сам может быть зачинщиком или пособником домогательств.

Правообладатель иллюстрации Julia Shaw Image caption Джулия Шоу запустила новое приложение, помогающее правильно записать все, что произошло

Бот в помощь

Джулия Шоу пытается оказать помощь и небольшим компаниям с помощью своего приложения Talk To Spot. Пользователю предлагается с помощью задающего вопросы виртуального собеседника описать все, что случилось, и сохранить эту запись для себя или показать потом своему руководству.

Джулия указывает, что в обычной офисной среде люди не обучены задавать нужные вопросы, которые могли бы помочь человеку поделиться своими переживаниями с глазу на глаз.

"Все доказательства - только у нас в памяти, поэтому очень важно, чтобы нам верили, чтобы мы знали, что с этой ситуацией можно справиться", - поясняет она.

"Вы можете тут же пообщаться с нашим ботом [в приложении], не надо ждать сотрудника отдела кадров или раздумывать: могу я доверять этому человеку или нет? Вы можете все записать, там будет проставлено время записи, и потом, в нужный момент представить это как свидетельские показания", - говорит Шоу.

Как показывают ее изыскания, компании важно принять заявление в первые сутки после происшествия - тогда последствий для душевного здоровья жертвы будет гораздо меньше.

Деньги за молчание

Вовремя принять жалобу, конечно, важно, но не менее важно и то, как именно руководство реагирует на подобные вещи - ведь именно это привело к тому, что многие сочли за благо просто помалкивать.

Если жертвы приставаний не боятся и сообщают о случившемся с ними, то серьезные случаи обычно улаживаются досудебным соглашением, условием которого становится договор о неразглашении.

Они не имеют права говорить о том, что с ними произошло или сколько им заплатили, чтобы они могли спокойно уволиться.

Именно поэтому совершенно невозможно узнать, сколько именно происходит подобных случаев.

Совет по финансовой отчетности в настоящий момент проводит пересмотр действующего в Соединенном Королевстве кодекса корпоративного управления, куда предложено внести положение о большей прозрачности в случае сексуальных домогательств.

Есть предложение в обязательном порядке информировать совет директоров компании о поданных жалобах на сексуальные домогательства.

Лоббирующая интересы акционеров группа PIRC призывает также ввести практику независимой проверки того, как компания отреагировала на жалобу по поводу харассмента.

Джен Бабияк, член совета директоров нескольких компаний, говорит, что зачастую топ-менеджеры просто уходят от проблемы и отказываются признавать, что что-то подобное может случиться, пока они стоят во главе.

По его словам, это стало бы хорошей практикой для всех компаний - проводить проверку того, сколько случаев было зарегистрировано в их организации за последние 10 лет, и довести это до сведения совета директоров.

"Если посмотреть на суммы некоторых отступных, то некоторые достигают 100 тыс фунтов (около 139 тыс долларов). В по-настоящему крупной международной компании - это небольшие деньги. Подобного рода выплаты могут быть завизированы кем-то из второго или даже третьего эшелона менеджеров и даже не дойти до высшего руководства", - указывает она.

Правообладатель иллюстрации UK Parliament Image caption Депутат парламента Мария Миллер полагает, что в обществе дожен произойти культурный сдвиг

Культурный сдвиг

В конце 2018 года парламентский комитет по делам женщин и равенства опубликует результаты исследования случаев сексуального преследования на рабочем месте.

"На рабочем месте должен произойти культурный сдвиг - чтобы женщины чувствовали себя спокойно и чтобы существовали гарантии того, что к подобным жалобам относятся чутко и справедливо", - полагает глава комитета и депутат парламента Мария Миллер.

Что имеется в виду под "культурным сдвигом", возможно, и не совсем понятно, однако об этом постоянно говорят как о наиболее эффективном способе, с помощью которого компании смогут обуздать сексуальные домогательства.

Как указывает Ингрид Фриден из компании Navex Global, речь идет о том, чтобы члены руководства относились к этому серьезно.

"Если посмотреть на те случаи, когда в той или иной компании все пошло не так за последние полтора года, так это именно тогда, когда руководство не прислушалось, не ответило, не приняло обвинений серьезно. Какие бы принципы вы ни внедрили, самое главное - это бытующая в компании культура поведения и то, как ведутся дела", - говорит эксперт.

Гендерный баланс наверху

Невозможно изменить корпоративную культуру посредством написания служебной записки или отсылкой сотрудников на специализированный тренинг, однако один рычаг управления у руководства есть и заключается он в том, кого они набирают в штат.

Если высшее руководство компании целиком состоит из мужчин, то культуре "мужского клуба" там будет легче укорениться, и на случаи приставаний к сотрудницам там скорее посмотрят сквозь пальцы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Женщины по-прежнему составляют лишь 10% исполнительных директоров в компаниях FTSE 100

Женщины по-прежнему составляют лишь 10% исполнительных директоров в компаниях с наибольшей капитализацией, входящих в фондовый индекс FTSE 100, так что гендерный дисбаланс здесь весьма ощутим.

Многое уже сделано в этом вопросе.

Кампания в соцсетях по борьбе с сексуальными домогательствами #MeToo ("И меня тоже"), как и публикация отрезвляющих данных о разнице в средних заработках мужчин и женщин в компаниях, с новой силой привлекли внимание к необходимости культурных изменений.

С разных сторон поступают сведения о том, что специалисты по подбору персонала сейчас изо всех сил пытаются набрать женщин на руководящие роли в крупных компаниях.

Как недавно сказала в разговоре с нами одна женщина-банкир, занимающая довольно высокую позицию, после публикации данных о разнице в доходах между мужчинами и женщинами ее шансы стать управляющим директором немедленно удвоились.

Тренинг на предмет сексуальных домогательств, жалобы на неподобающее поведение, а также ревизия того, как руководство отреагировало на жалобы - все это начинает менять ситуацию на рабочих местах.

"Я совершенно определенно полагаю, что прогресс есть, - говорит юрист Карен Джексон. - Тот факт, что мы об этом говорим, - такого не было 10, 20 лет назад. Мне кажется, месседж, который посылают женщины, совершенно ясен: мы больше не хотим с этим мириться".

Возможно, еще рано говорить, что переломный момент достигнут, однако по мере того, как все больше случаев приставаний выходит наружу, с темы #MeToo постепенно снимается табу.