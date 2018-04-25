Жесткая игра: как ЧМ-2018 поможет экономике и помешает бизнесу

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Благодаря чемпионату мира по футболу российскую экономику ждет рост, но для многих компаний мундиаль - головная боль и потенциальные потери. Среди тех, для кого ЧМ-2018 обернулся проблемами - автопроизводители, порты и экспортные компании. Кто выиграет и кто проиграет?

"Без чемпионата мира у нас не было бы экономического роста сейчас. А он все-таки есть. Пусть небольшой, но есть", - заявил на пресс-конференции в среду вице-премьер Аркадий Дворкович.

Оргкомитет турнира вместе с компанией McKinsey посчитали, что подготовка к чемпионату в 2013-2018 годах принесет в российскую экономику 867 млрд рублей. Это плюс 1% годового ВВП России.

По словам Дворковича, максимальное влияние чемпионата на темпы роста экономики будет заметно в этом году - плюс 0,4%. Официальный прогноз министерства экономразвития на 2018 год - рост ВВП на 2,1%.

Согласно представленному чиновниками докладу, в ближайшие пять лет турнир будет приносить российскому ВВП дополнительные 150-210 млрд рублей в год.

Согласно докладу, наибольший выигрыш от проведения ЧМ получат Калининград и Мордовия. Внутренний региональный продукт Калининградской области вырастет на 20% в 2013-2018 годах, Мордовии - на 16%.

Есть и другие оценки. Главный экономист БКС Владимир Тихомиров прогнозировал, что ЧМ-2018 принесет российской экономике от 0,1 до 0,2% прироста ВВП. В Институте Гайдара подсчитали, что чемпионат мира может в годовом выражении увеличить рост ВВП России на 0,2 процентных пункта во втором и третьем кварталах этого года, пишет Рейтер.

"Праздничные хлопоты"

Пока чиновники ожидают позитивного влияния чемпионата на экономику, многие компании пытаются решить проблемы, которые у них появились из-за мундиаля. Причина - в повышенных мерах безопасности, которые российские власти планируют ввести на период проведения чемпионата.

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным, в регионах проведения чемпионата могут приостановить работу опасных производств на время проведния игр.

Автомобильные компании, у которых есть заводы под Санкт-Петербургом - это один из городов ЧМ-2018 - пытаются исключить возможные сбои поставок комплектующих. Подобную работу, по данным Би-би-си, ведут в компаниях Ford Sollers и Hyundai.

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Hyundai пришлось договариваться с поставщиками, чтобы не останавливать конвейер на период чемпионата

"Мы заранее провели переговоры с поставщиками и заблаговременно заказали необходимые комплектующие и материалы", - рассказали Би-би-си в пресс-службе Hyundai. В компании рассчитывают получить все необходимые комплектующие до 25 мая, это позволит не останавливать конвейер.

В Ford Sollers Би-би-си сообщили, что предприняли меры, чтобы гарантировать бесперебойную работу на период проведения чемпионата мира по футболу.

В компании Nissan сообщили, что ведут "активную работу" с государственными органами и портовыми терминалами, чтобы оценить влияние вводимых ограничений на производство.

В компании "Автотор", занимающейся сборкой в том числе BMW, KIA и Hyundai, проводят внутреннюю оценку возможных рисков из-за ограничения ввоза некоторых грузов из-за ЧМ.

На время чемпионата мира власти могут остановить перевалку опасных грузов из соображений безопасности, писала в середине апреля газета "Коммерсант".

Управляющий директор АО "Морской порт Санкт-Петербург" Владислав Жуков подтвердил Би-би-си, что ограничения на обработку опасных грузов в порту введут с 25 мая по 25 июля. Порт информировал об этом все заинтересованные стороны, включая грузовладельцев и экспедиторские компании, добавил он.

В начале апреля агентство Рейтер сообщило, что российские зерновые компании юга России опасаются сбоя в экспорте зерна из-за повышенных мер безопасности в портах и на дорогах из-за чемпионата мира. В Ростове-на-Дону, где пройдут матчи, расположены крупные зерновые терминалы.

"По плохому сценарию речь может идти о непоставках нескольких миллионов тонн, если все закроют на весь июнь", - рассказал Би-би-си глава аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов. Пока конкретные меры не известны, и Сизов надеется, что в реальности меры будут более мягкими.

Би-би-си направил запросы в пять компаний - крупнейших экспортеров зерна, ожидает ответа.

Пивовары не пострадают

В зоне риска остановки производства на время чемпионата оказались и российские компании с лицензиями на эксплуатацию опасных производственных объектов 1-4 классов, об этом предупреждал правительство в письме на имя вице-премьера Игоря Шувалова глава Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин.

В 11 городах, где будут проходить игры, работают почти 8 тысяч предприятий, у которых есть лицензия на эксплуатацию опасных производств, подсчитала Русская служба Би-би-си.

В число таких компаний из зоны риска вошли и пивовары. "САН ИнБев" получила запросы от контрольно-надзорных ведомств об обеспечении мер безопасности во время турнира, сообщал представитель компании в начале этого года.

"Мы очень надеемся, что в период чемпионата не будут вводиться чрезмерные ограничительные или запретительные меры в отношении предприятий, деятельность которых полностью соответствует стандартам промышленной безопасности, так как это может негативно сказаться на экономической ситуации в регионе", - сказал тогда представитель "САН ИнБев".

Сейчас в пресс-службе компании Би-би-си заявили, что работают в штатном режиме. Так же ответили в "Балтике".

В марте "Коммерсант" сообщал, что в регионах ситуация с проверками смягчалась, а компании надеются продолжить работу во время чемпионата.

Кто выиграет?

Из доклада оргкомитета следует, что среди главных выигравших будет туристическая отрасль. Они ожидают увеличения турпотока в российские регионы в два раза. В 2018 году, по оценке авторов доклада, приток туристов обеспечит вклад 121 млрд рублей в ВВП страны.

Некоторые аналитики уже начали замечать, что бизнес реагирует на возможный приезд болельщиков. Компания JLL, предоставляющая услуги в сфере недвижимости, отметила, на главных торговых улицах Москвы сократилось число пустых помещений.

На центральных улицах столицы выросла доля ресторанов и кафе до 33,5%. Ключевые ресторанные улицы Москвы, согласно JLL, это Мясницкая, Покровка, район Патриарших прудов и Камергерский переулок.

В JLL полагают, что новые рестораны перед чемпионатом там открыть будет сложно, поэтому они считают, что будут появляются временные торговые точки - например, pop-up магазины. Это небольшие временные торговые точки - к примеру, фургон с бургерами или лоток с кофе.

Также выиграть от проведения чемпионата могут владельцы частных квартир. Еще несколько месяцев назад в СМИ появились сообщения о том, что резко выросли цены на аренду квартирах в городах, где проводится ЧМ-2018.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Стадион "Мордовия Арена" в Саранске

Чиновники, в свою очередь, говорят о создании инфраструктуры как о главной выгоде от проведения чемпионата мира. К примеру, исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в его регионе в ходе подготовки к ЧМ-2018 было отремонтировано свыше 215 км региональных и муниципальных дорог и "приведены в порядок" две крупные больницы.

А первый заместитель представителя правительства Мордовии Владимир Мазов заявил, что благодаря чемпионату в регионе был построен новый аэропорт, на строительство которого у местных властей не было денег.