Туристы, убытки и кордоны: Солсбери спустя 8 недель после отравления Скрипалей

Image caption Новая вывеска "Открытые магазины дальше" у паба The Mill

После отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии город Солсбери, где живет бывший двойной агент, перешел на осадное положение. По крайней мере, такой вывод можно сделать из британской прессы: Солсбери якобы наполнен полицией и военными, а местные жители не выходят за порог. На самом деле город постепенно возвращается к обычной жизни, хотя и теряет деньги из-за оттока туристов.

Солсбери - популярный у туристов город, и даже сейчас, спустя 8 недель после отравления Скрипалей, иностранцы по-прежнему посещают его. Восхищенная группа туристов из Испании высаживается из поезда и сверяется с картой; более тихая парочка из Японии ищет такси.

Опознав Солсберийский собор с самым высоким во всей Великобритании шпилем, лидер испанской группы туристов направляет их к зданию. Но Солсбери кажется не обычным городом с достопримечательностями, а скорее торговым поселением с магазинчиками, чередующимися с пабами на улицах с говорящими названиями: Фиш-стрит, Сильвер-стрит.

На Фишертон-стрит люди наслаждаются солнцем и свежим ветерком с реки Эйвон и фотографируют часовню XIV века. Через дорогу - паб The Mill, опечатанный полицией и окруженный надписями "Открытые магазины дальше". Сине-белые вывески установили совсем недавно, они служат первым напоминанием, что в Солсбери не все в порядке.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Солсберийской собор, в котором хранится одна из оригинальных копий "Хартии вольностей"

Указатели направляют мимо сине-белой полицейской ленты, которой опечатан The Mill. Правительственные эксперты считают, что он до сих пор представляет опасность заражения. Перед входом стоят полицейские в заметных издалека желтых жилетах и никого не пропускают за кордон.

"Странное ощущение. Мы идем по своим делам, а тут эта полицейская лента. Пугает, что никто не знает количество [нервно-паралитического вещества из класса "Новичок"]. Отвратительно, что нечто подобное произошло здесь, но мы пытаемся жить дальше", - рассказывает местная жительница Розмари Даффи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полицейское ограждение в Солсбери

Image caption Розмари Даффи

Даффи впервые за полтора месяца выбралась в торговый район Молтинс, где нашли Сергея и Юлию Скрипаль после отравления. Ее соблазнила бесплатная парковка: на такую меру местные власти пошли, чтобы вернуть людей в центр города. Как и все, кто приезжает в Солсбери на машине, Даффи припарковалась рядом с торговым центром из красного кирпича, построенным в духе 80-х. Проход к магазинам сейчас ограничен метровыми металлическими оградами и полицейской лентой.

Image caption Владелец мебельного магазина Ричард Уилер

Внутри ограды оказалось несколько популярных магазинов, в том числе аптека Superdrug, магазин бытовых товаров Robert Dyas и сетевое кафе Greggs. Помимо них, в полицейский кордон попал маленький магазинчик B and R Textiles, он находится прямо напротив той самой скамейки, на которой нашли Скрипалей. Скамейку, кстати, демонтировали.

"Я теряю 12-15 тысяч фунтов в неделю. До сих пор это был очень успешный бизнес, а сейчас, если ничего не изменится, ему наступит конец", - говорит хозяин мебельного магазина Ричард Уилер. Неделю магазин не работал совсем, а затем 60-летнему Уилеру разрешили торговать с черного хода, который выходит на улицу, не охваченную кордоном. Уилер говорит, что сможет продержаться до конца мая, а что делать дальше, не знает.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Закрытые магазины в Солсбери

Image caption Поппи Уайт

Клиенты Уилера узнали о том, что мебельный магазин все же работает, только из поста его дочери в "Фейсбуке". Одна из его клиентов, 57-летняя Лиз Ханна рассказывает, что отравление Скрипалей было "сюрреалистичным и пугающим событием", но люди в городе постепенно привыкают. "Это уже случилось, и ничего тут нее поделаешь. Я думаю, со временем Солсбери это переживет, но люди должны знать, что город безопасен", - говорит она.

По словам Ханны, полицейские кордоны вселяют уверенность: по крайней мере, территорию за забором усиленно убирают. "Солсбери станет самым чистым городом после всего этого", - замечает женщина.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сотрудники служб безопасности в Солсбери

Ричарду Уилеру нужно лишь, чтобы все вернулось в норму. Денег на зарплаты шести своим сотрудникам у него хватит только до конца мая.

"Кажется, что все затянулось, но, очевидно, у властей есть дела, которые требуют времени. Обидно только, что первые пять недель мы ничего не знали. Мы видели, что ничего не происходит, и никто не обеззараживает территорию. Работы начались только на прошлой неделе, и неизвестно, найдут ли специалисты хоть что-нибудь", - говорит Уилер.

Image caption Джон и Полли Гудманы, туристы из Рединга

С Уилером солидарны и другие предприниматели с Риверсайд-уолк, расположенной с другой стороны паба The Mill. Из-за полицейских кордонов на этой улице куда меньше прохожих, и бизнес идет плохо, рассказывает Люси Ривз из магазина Crystal Shop, где продаются декоративные изделия.

"Это большое потрясение. Такое ощущение, что район Молтинс отделился от Солсбери. Как будто между нами и остальным Солсбери возникла стена, настолько стало тихо", - говорит она. По оценке Ривз, бизнес сейчас идет на 70% хуже, чем год назад. Кордоны она называет "надоедливыми", а полицейских "очень милыми".

"Хорошо, что полиция рядом. Есть хоть с кем поговорить", - замечает Ривз.

Image caption Фред и Кэти с детьми - туристы из Ниццы

Чуть дальше по Риверсайд-уолк расположен магазин этнических товаров Ganesha Handicraft, где работает 23-летняя Поппи Уайт. Продажи падают, иногда выдаются дни вообще без выручки, отмечает она. Магазин сейчас работает по сокращенному графику и не может заработать и четверть того, что зарабатывал до отравления.

Теряют деньги не только магазины, но и их сотрудники. В марте Поппи работала на 55 часов меньше, чем обычно. "Я лишилась тех денег, без которых не проживу. Ситуация сложная. Есть так будет продолжаться, придется менять работу, а я не хочу, мне нравится эта. У нас много постоянных посетителей, но в последнее время я видела только двух из них, люди боятся", - рассказывает Уайт.

Image caption Вывеска "Открыто" в торговом районе Солсбери

Туризм очень важен для Солсбери. Около 10% всех рабочих мест в городе связаны с туризмом. В 2016 году город посетили более 5 млн человек и потратили в нем 270 млн фунтов. Организация VisitWhitshire, которая занимается развитием туризма в Солсбери, утверждает, что в марте и апреле город испытал существенный спад доходов, в него стали реже приезжать. Потери некоторых компаний достигают 40%.

Под угрозой и бронирования на будущее. В связи с этим VisitWhitshire получила государственный грант на 200 тысяч фунтов, чтобы привлечь туристов под лозунгом "Работаем как обычно".

Заголовки в газетах не смутили Джона и Полли Гудманов, которые приехали в Солсбери из Рединга. Джон Гудман уверен, что город полностью безопасен. "Власти знают, что делают. Они все очищают, я им доверяю. Несправедливо, что Солсбери страдает из-за этого ужасного отравления", - говорит он.

Image caption Руководитель городского совета Солсбери Мэтью Дин

Фред и Кэти приехали в Солсбери с детьми Антуаном и Луизой из французской Ниццы. Солсбери - одна из остановок в их путешествии по Великобритании, в этом городе они впервые.

"Я знала, что что-то произошло, но не знала, что именно здесь. Но если честно, нам совершенно все равно. Мы из Ниццы, где грузовик задавил 80 человек. Мама Фреда пострадала, но с ней все в порядке. А что до нас, то мы живы и хотим посмотреть мир", - говорит Кэти.

Городской совет Солсбери ввел бесплатную парковку в городе и на стоянках, а также бесплатные автобусные маршруты, чтобы вернуть людей в город. Глава совета Мэтью Дин говорит, что в городе запланировано несколько специальных мероприятий в будущем. Он отмечает, что на празднование Дня святого Георгия в минувшее воскресенье собралось 2500 человек. Дин отмечает, что полиция оцепила только 2 процента от всей территории города, и что оцепленные места можно будет использовать через неделю, если полиция на них ничего не найдет.

Правообладатель иллюстрации Andrew Matthews/PA Wire Image caption Ограда у ресторана Zizzi в Солсбери

Image caption Ювелирный магазин Пола Льюиса находится напротив ресторана Zizzi

Напротив ресторана Zizzi's, где Скрипали ели незадолго до того, как потеряли сознание на лавочке, находится семейный ювелирный магазин Allum and Sidaway. Его директор Пол Льюис возглавляет местную Торговую палату, которая объединяет более 500 различных компаний. По словам Льюиса, в январе и феврале его бизнес рос на 25 и 45% соответственно, а в марте произошел спад продаж на четверть.

Он ожидает, что апрель будет еще хуже. "Могу ожидать этого, поскольку прямо у моей двери развернулся настоящий жирналистский цирк. До сих пор нет ощущения, что все закончилось", - говорит он.

Image caption Джо Риддл, редактор The Salisbury Journal

Через несколько улиц от торгового центра в Солсбери редактор местного издания The Salisbury Journal Джо Риддл готовит к печати свежий выпуск. Он вырос в Солсбери и считает, что город скоро оправится.

"Многие сыты по горло тем, как некоторые крупные издания писали о Солсбери. Создавалось впечатление, что город закрылся, и туда не пускают посторонних. Люди разочарованы, им кажется, что именно из-за этого в Солсбери никто не едет", - рассказывает Риддл. Он уверен, что жители Солсбери уже пережили трагедию. "Надеюсь, когда все это закончится, дела пойдут как прежде", - говорит журналист.