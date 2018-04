В Лондоне выбрали лучшие книги о России. Что о них нужно знать

Правообладатель иллюстрации Pushkin House Image caption Книги, вошедшие в короткий список номинантов Книжной премии Пушкинского дома

7 июня 2018 года будет объявлен победитель очередной Книжной премии Пушкинского дома.

Старейший независимый центр русской культуры в британской столице вот уже шестой раз выбирает лучшую книгу нехудожественной литературы о России, опубликованную в течение минувшего года на английском языке.

Нехудожественная литература, или нон-фикшн - понятие чрезвычайно широкое: от истории до политологии, от художественной критики до биографии, от культуроведения до эссеистики.

Несмотря на свой скромный возраст, Книжная премия Пушкинского дома утвердилась как одна из главных наград в области зарубежной русистики. Впрочем, не только зарубежной - к соисканию допускаются и книги российских авторов, написанные и даже изданные изначально на русском языке. Главное - чтобы книга была издана еще и на английском. Выдвигают книги на Премию именно издательства.

Жюри - авторитетное и беспристрастное. Возглавляет его в этом году известный британский политик, бывший вице-премьер правительства и бывший лидер Либерал-демократической партии Ник Клегг.

"Великолепная и крайне разнообразная подборка высококачественных книг о России, интересных как специалистам, так и широкой публике. Премия приобретает особо важное значение в атмосфере нынешней политической напряженности между Россией и Западом. Нам было невероятно сложно и вместе с тем невероятно увлекательно выбрать всего лишь шесть книг для включения в шорт-лист", - сказал, объявляя список номинантов, Ник Клегг.

Представляем книги-претенденты:

Armageddon and Paranoia: The Nuclear Confrontation. Rodric Braithwaite. Profile Books (Родрик Брейтвейт. "Армагеддон и паранойя. Ядерная конфронтация". Изд-во Profile Books)

Правообладатель иллюстрации Profile Books

Историю ядерного противостояния автор книги знает не понаслышке - в течение нескольких лет он работал послом Великобритании в России. Впрочем, в центре внимания книги - не только политика и политики. Тут и ученые-ядерщики, и шпионы, и военные, и политики, и патриоты, и диссиденты по обе стороны железного занавеса.

Одни были уверены в необходимости для своей страны обладать атомной и водородной бомбой. Другие задавались вопросом: зачем нужно столь смертоносное оружие?

Никто не хотел ядерной войны, но все были охвачены паранойей о намерениях противника. Опасность взаимного уничтожения в результате несчастного случая или ошибки остается с нами и по сей день.

Сэр Родрик Брейтвейт - известный британский дипломат, работавший в Индонезии, Польше, Италии, США и России. Был послом Великобритании в Москве в 1988-92 гг. - важнейший период падения СССР и создания новой России. Автор нескольких книг о России.

Other Russias. Victoria Lomasko (Penguin), translated from the Russian by Thomas Campbell (Виктория Ломаско "Другие России". Перевод с русского Томас Кэмпбелл. Изд-во Penguin)

Правообладатель иллюстрации Penguin

В течение восьми лет художник и политический активист Виктория Ломаско путешествовала по России, делала рисунки и вела записи. Она побывала в умирающих деревнях, где в школах учителей больше, чем учеников; жила бок о бок с проститутками в Нижнем Новгороде; навещала отрезанных от мира подростков в колониях для несовершеннолетних; не пропускала ни одного важного политического митинга или демонстрации в Москве.

Получившаяся в результате книга - захватывающий портрет путинской России, страны, полной людей, оставшихся на обочине жизни, но полных решимости несмотря ни на что бороться за свои права. Пронизанные сочувствием, юмором, но нередко и отчаянием, портреты Ломаско показывают неизвестную нам Россию.

(из издательской аннотации)

Виктория Ломаско - современная российская художница и куратор, работает в стиле "графический репортаж"

The War Within: Diaries From the Siege of Leningrad. Alexis Peri. Harvard University Press. (Алексис Пери "Война изнутри. Дневники времен блокады Ленинграда". Изд-во Harvard University Press)

Правообладатель иллюстрации Harvard University Press

В основу книги американского историка легли 125 до сих пор неопубликованных блокадных дневников ленинградцев - людей самых разных возрастов, образования, социальных слоев. Объединяет их трагическая борьба за выживание, которую эти люди вели на протяжении 872 дней блокады.

Дневники полны самых интимных подробностей голода, артиллерийских обстрелов, болезней. Для многих людей эти дневники были единственной причиной и мотивацией борьбы за жизнь.

Вместе с тем в них ощутимо зарождение нового критического отношения ленинградцев к казавшимся незыблемыми постулатам советской идеологии.

Алексис Пери - профессор истории Бостонского университета.

Stalin's Meteorologist: One Man's Untold Story of Love, Life, and Death. Olivier Rolin, Penguin, translated from the French by Ros Schwartz (Оливье Ролин "Метеоролог Сталина. Нерассказанная история любви, жизни и смерти". Перевод с французского Рос Шварц. Изд-во Penguin)

Правообладатель иллюстрации Penguin

В 1934 году женщина ждала своего мужа под колоннами Большого театра. Ждала напрасно: он был совсем недалеко, в нескольких сотнях метров, но там, откуда выйти он уже не мог: в тюрьме НКВД на Лубянке.

Всего годом ранее Алексей Вангенгейм - известный метеоролог, профессор Московского университета, создатель Бюро погоды СССР - был удостоен высочайшей похвалы самого Сталина.

После ареста он был отправлен на Соловки, где работал в библиотеке, создавал иллюстрации и картины из камней, читал лекции на общеобразовательные темы, проводил индивидуальные занятия с заключенными. В 1937 году ему был вынесен новый приговор, и 3 ноября 1937 года он был расстрелян.

Французский писатель Оливье Ролин по чистой случайности обнаружил альбом с письмами и рисунками природы, которые Вагенгейм отправлял с Соловков жене Варваре и их четырехлетней дочери Элеоноре. Заинтригованный находкой, Ролин решил расследовать судьбу Вагенгейма.

Оливье Ролин - известный французский писатель. Впервые приехал в СССР в 1986 году, с тех пор много раз приезжал в Россию. Книга "Метеоролог Сталина" была удостоена в 2014 году престижной французской награды Prix du Style.

The House of Government: A Saga of the Russian Revolution. Yury Slezkine, Princeton University Press (Юрий Слезкин, "Дом правительства. Сага о русской революции", Изд-во Princeton University Press)

Правообладатель иллюстрации Princeton University Press

Построенный в 1931 году Дом правительства, позднее ставший известным как Дом на набережной - памятник не только советского конструктивизма, это памятник всей советской эпохи.

Расположенное прямо напротив Кремля крупнейшее жилое здание Европы разместило в себе не только 505 прекрасно обустроенных и меблированных квартир, но и всевозможные удобства для жильцов: от теннисного корта до библиотеки, от кинотеатра до тира.

Жильцами дома была высшая советская элита - члены правительства, военачальники, ученые, артисты. В годы Большого террора свыше 800 обитателей Дома правительства один за другим были выведены из дома и отправлены либо в ГУЛАГ, либо на расстрел.

Основываясь на письмах, дневниках, интервью и иллюстрируя историю многочисленными фотографиями, Слезкин раскрывает захватывающую и зачастую трагическую судьбу здания и его обитателей: сагу о доме и о русской революции, одним из мрачных символов которой он стал.

Юрий Слезкин - выпускник МГУ. С 80-х годов живет в США. Профессор истории Калифорнийского университета в Беркли, автор многочисленных книг по истории России и СССР.

Gorbachev: His Life and Times. William Taubman, Simon and Schuster. (Уильям Таубман "Горбачев: его жизнь и его время". Изд-во Simon and Schuster)

Правообладатель иллюстрации Simon and Schuster

Уильям Таубман - один из самых авторитетных американских историков России ХХ века. Объемистая (880 страниц) биография первого и последнего президента СССР охватывает весь путь Горбачева - от крестьянского детства до вершины власти мировой сверхдержавы.

В основе книги - многочисленные интервью, которые Таубман брал не только у своего героя, но и у его помощников, советников, консультантов, друзей, недругов и политических лидеров других стран, с которыми взаимодействовал Горбачев.

Немало внимания автор уделяет и личной жизни Горбачева: его преданной любви к супруге и детям, которых они вырастили вместе.

Уильям Таубман - профессор политологии частного университета Амхерстский колледж в штате Массачусетс. Его книга "Хрущев и его эра" была удостоена Пулитцеровской премии и Премии Национальной ассоциации критиков.