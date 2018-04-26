Что влечет сталкеров в зону отчуждения? Фотоблог о жизни вокруг Чернобыля

Правообладатель иллюстрации Denis Dinyakov

Со времени трагедии в Чернобыле прошло более 30 лет. Сегодня около 5 миллионов человек в России, Польше, Беларуси и Украине живут на землях, которые признаны загрязненными радиацией. Фотограф Денис Синяков вместе с Greenpeace побывал в этих местах и рассказал, как люди продолжают возделывать здесь поля, пасти скот, собирать ягоды и ловить рыбу.

КПП на въезде в город-призрак Припять. Посетить зону отчуждения можно только в сопровождении гидов. Но здесь часто можно встретить сталкеров, которые незаконно проникают на территорию.

Правообладатель иллюстрации Denis Sinyakov

Распятие Христа установлено на въезде в город Припять. Несколько лет энтузиасты возводили этот крест. Теперь это одна из достопримечательностей, наравне с колесом обозрения и сохранившимися мозаиками.

Правообладатель иллюстрации Denis Sinyakov

Фойе центральной больницы Припяти. Некоторые помещения больницы по-настоящему опасны для посещения, например, душевые. Видимо, в них отмывали одежду ликвидаторы Чернобыльской аварии. Но число туристов, которые хотят туда попасть, растет год от года.

Правообладатель иллюстрации Denis Sinyakov

Розалия Отрошко была учительницей русского и украинского языков и единственной жительницей села Залесье, которое находится в зоне отчуждения. На протяжении последних десятилетий ее навещали только туристы. В конце 2015-го она умерла, а ее дом сгорел. Новых поселенцев здесь нет. Так что через пару десятков лет местных жителей в зоне отчуждения, скорее всего, не останется.

Правообладатель иллюстрации Denis Sinyakov

Подгнившие груши сушатся на печи в доме Розалии Отрошко.

Правообладатель иллюстрации Denis Sinyakov

Красный угол дома Розалии. Ее навещали в основном туристы и лесники. Они привозили продукты и последние новости.

Правообладатель иллюстрации Denis Sinyakov

Иван Семенюк, самосел в деревне Парышев. Один из немногих, кто решился переехать в зону отчуждения. Здесь есть деревни, меньше пострадавшие от радиации, чем те, что находятся за пределами зоны.

Правообладатель иллюстрации Denis Sinyakov

Рыба, выловленная в пруду в Брянской области, продается на несанкционированном рынке в городе Новозыбков. О загрязнении продуктов судить довольно сложно, так как на стихийном рынке нет санитарного контроля. Но продавцы не скрывают, что рыбачат и собирают грибы в местах, где промысел запрещен.

Правообладатель иллюстрации Denis Sinyakov

Спелые тыквы лежат на поле в деревне Красная Поляна, Брянской области, в двухстах километрах от Чернобыльской АЭС. Деревня, как и многие соседние населенные пункты, попала в зону радиоактивного заражения, но не была отселена. Ее жители получают надбавку к пенсии.

Правообладатель иллюстрации Denis Sinyakov

Семья из деревни Старое Село Ровненской области Украины. Люди здесь вынуждены пасти скот на заболоченных местах, где цезия традиционно больше, так как пригодные пастбища заняты сельскохозяйственными посадками. Раньше продукты в детские сады и школы завозили из других областей Украины, но из-за кризиса люди все чаще используют продукты собственного производства.

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