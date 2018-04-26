Пресса Британии: нападавшим в Торонто двигала ненависть к женщинам

В обзоре британской прессы за 26 апреля:

Можно ли считать нападение в Торонто терроризмом

25-летний житель Торонто Алек Минасян в понедельник выехал на тротуар в арендованном автофургоне и начал сбивать людей. Погибли 10 человек и еще 15 получили ранения.

За несколько минут до нападения Минасян опубликовал пост, в котором заявил, что считает себя частью движения Incel (название расшифровывается как involuntary celibates, или "воздерживающиеся поневоле"), отмечает Guardian.

Минасян в своем посте написал, что вдохновляется примером Эллиота Роджера, который в 2014 году застрелил шестерых человек, заявив, что хочет наказать женщин за то, что отказывали ему.

"Страшное происшествие обратило внимание публики на интернет-субкультуру "инселов", часть которых приветствовала преступление Минасяна. Они считают, что у них отняли фундаментальное право заниматься сексом с женщинами (а точнее, с теми женщинами, которых они считают привлекательными)", - пишет автор.

Патриархальная иерархия всегда основывалась на угрозе насилия. Насилие по отношению к женщинам и девушкам, зачастую воспринимаемое в патриархальной культуре как "полезное" или преподносимое как "наказание" за воображаемые грехи женщин, существовало веками.

Новое здесь то, что "инселы" воспринимают себя как несправедливо обиженную часть общества и стремятся изменить "несправедливый" статус-кво, в том числе и с помощью насилия, пишет автор, задаваясь вопросом о том, можно ли считать поступок Минасяна терроризмом.

ФБР определяет терроризм как незаконное использование насилия с целью повлиять на правительство, общество или какой-либо их сегмент для достижения политических или социальных целей.

Детали расследования все еще поступают. Можно ли с чисто юридической точки зрения считать преступление терактом - вопрос спорный, признает автор. Однако насилие из побуждений женоненавистничества - не личная, а социальная проблема.

В этом году исследовательский центр Southern Poverty Research Center, который следит за активностью крайне правых групп, добавил в списки для мониторинга несколько групп, исповедующих идеологию "мужского превосходства".

К возникновению этих групп привело несколько факторов, в первую очередь профессиональные успехи женщин и их победы в борьбе за равенство на рабочем месте, считает автор.

"Как белые ханжи, которые считали президентство Барака Обамы угрозой, они считают равенство не только извращением "естественной иерархии", но и формой притеснения", - пишет газета.

Интернет и социальные сети послужили катализатором этой идеологии, как в свое время послужили катализатором четвертой волны феминизма, пишет автор. "Людям стало легче найти единомышленников, укрепить свою идентичность, развивать свои идеи и организовываться, хорошо это или плохо", - пишет газета.

Поступок Минасяна доказывает, что с мизогинией в интернете нужно бороться, однако интернет-компании не торопятся удалять контент, направленный против женщин, и даже прямые угрозы в их адрес. "Это делает ненависть нормой и питает ее", - пишет автор.

Однако этот образ мысли изобрели не в интернете.

"Нам нужно бороться с этим видом токсичной маскулинности, которая уравнивает мужество с грубой силой и делает мужчин несчастными, запрещая им показывать слабости. Дети и молодые люди сегодня должны знать, что мужество может и должно выходить за эти рамки", - считает автор статьи.

Власти Сирии готовят закон о конфискации покинутого жилья

Миллионы сирийских беженцев рискуют потерять дома на родине из-за нового закона Башара Асада о конфискации покинутого жилья, пишет Times.

В соответствии с "законом номер десять" все сирийские домовладельцы должны до 10 мая предоставить сертификаты собственности на свою недвижимость, иначе их статус собственника будет ликвидирован, а недвижимость национализирована.

Закон вступил в силу в апреле, а значит, у многих сирийцев остался только месяц, чтобы доказать, что их дома принадлежат именно им.

Между тем в ходе многолетнего конфликта страну покинула почти половина населения. Шесть миллионов сирийцев сегодня живут за рубежом в статусе беженцев, еще около семи миллионов в том же статусе находятся в Сирии, пишет газета.

За последние две недели, после того как стороны договорились об эвакуации занятых повстанцами пригородов Дамаска, жившие в пригородах сто тысяч мирных жителей тоже стали беженцами.

В соответствии с новым законом, если кто-то захочет вновь зарегистрировать свой дом на себя, им понадобится разрешение одной из структур госбезопасности, которая действует только в занятых правительственными силами районах.

В правительстве утверждают, что закон направлен на борьбу со сквоттингом и реконструкцию разрушенных войной районов, но многие из тех, кого он коснется, считают, что им просто мешают вернуться домой.

Британия готовится назвать клиентов офшорных фондов

"Коррумпированных российских олигархов, прячущих свои грязные деньги в британских заморских территориях, скоро выведут на чистую воду благодаря закону, который на следующей неделе вынуждена будет принять Тереза Мэй", - начинается первая статья в сегодняшнем номере Times.

На следующей неделе во время обсуждения антироссийских санкций в парламенте группа депутатов от фракции консерваторов призовет премьера Терезу Мэй убедить или обязать заморские территории - такие как Каймановы и Виргинские острова - опубликовать список бенефициаров всех активов, которые находятся в их юрисдикции.

Мэй, вероятно, выступит против, пишет Times, однако инициатор "восстания Тори", член парламента Эндрю Митчелл утверждает, что уже заручился поддержкой 19 других консерваторов, чего более чем достаточно для того, чтобы решение было принято, несмотря на протесты правительства.

"Госпожа Мэй до сих пор была для всего мира примером того, как нужно сопротивляться России и ее стремлению нарушать общепринятые мировые нормы. Однако если она хочет действительно выполнить свое обещание, она должна сделать так, чтобы нигде в мире грязные деньги не хранились под британским флагом", - комментирует свою инициативу Митчелл.

Министерство иностранных дел Британии до сих пор выступало против подобных мер, и реформа офшорных зон, которую начал Дэвид Кэмерон в 2013 году, так и осталась незаконченной. Британия ввела публичный реестр бенефициаров, где показаны фактические собственники активов, укрытых в сложных сетях подставных компаний.

Однако Кэмерон так и не убедил заморские территории последовать этому примеру. Но такой законопроект существует, и его активно поддерживает Лейбористская партия, отмечают в Times.

Обсуждение санкций против России в британском парламенте назначено на следующий вторник.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com