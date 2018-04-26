СМИ России: Вашингтон демонстрирует солидарность с Лондоном по делу Скрипаля

В обзоре российских газет 26 апреля:

"Коммерсант": объекты не изымались, но лишились иммунитета

В среду истек срок, к которому российские дипломаты, ранее работавшие в генконсульстве России в Сиэтле, должны покинуть помещения резиденции генконсула. Всего в США находится пять российских объектов, с конца 2016 года лишенных иммунитета и заблокированных. Москва надеется вернуть здания через суд. "Коммерсант" рассказывает о тонкостях этого дела и о шансах на победу России.

Лишив генконсульство и резиденцию генконсула России в Сиэтле дипломатического статуса и заблокировав доступ к ним, власти США продемонстрировали солидарность с Великобританией по делу Скрипаля.

Россия при этом продолжает оставаться собственником перечисленных помещений. Это подтвердила пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан. Ранее Вашингтон убеждал Москву выставить объекты на продажу, однако власти России отказались. Вместо этого президент Путин поручил МИДу подать иск в суд на территории США.

В октябре глава министерства юстиции Александр Коновалов сообщил, что представлять интересы России в судах США будет известная американская компания White & Case, которая помогала России в представлении интересов по делу ЮКОСа.

Впрочем, пока неясно, когда начнется суд и какая инстанция будет рассматривать иск. Источники издания в госструктурах России объясняют задержку тем, что тяжба такой сложности требует тщательной подготовки. При этом они признают: шансы добиться пересмотра решения властей США через американский суд "минимальные".

"Мы не можем бездействовать в ситуации, когда нас, по сути, обворовывают средь бела дня, но реально рассчитывать на победу не приходится", - сказал один из собеседников газеты.

Эксперты по-разному оценивают шансы России выиграть дело против властей США. Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, вице-президент Американского общества международного права Кал Раустиала полагает, что действия властей США в отношении российской собственности "могут быть оспорены в суде".

Партнер компании "НАФКО-Консультанты" Ирина Мостовая напомнила, что "до сих пор неизвестно, по каким основаниям и какие именно действия Россия будет оспаривать в суде". "Как следует из ранее опубликованной информации, речь идет не о принудительном прекращении права собственности РФ на объекты недвижимости, а о лишении их дипиммунитета. То есть объекты не изымались. Если это так, то можно предположить, что шансы на выигрыш у России крайне низкие", - пояснила она.

Старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин также отметил, что, "на первый взгляд, иск России кажется бесперспективным". "США не лишали Россию права собственности на помещения, а отозвали их статус и связанные с ним привилегии и иммунитеты. Россия по-прежнему вправе распоряжаться своей собственностью. Вопрос же наделения или лишения консульского статуса в принципе находится в исключительной компетенции США", - говорит он.

"Ведомости": Москва не выполняет решения Страсбурга

Приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше" не отменен, несмотря на решение Страсбургского суда, пишут "Ведомости".

Президиум Верховного суда в среду отказался отменять приговор, вынесенный братьям Алексею и Олегу Навальным (в декабре 2014 года Алексей получил 3,5 года условно, Олег - 3,5 года заключения в колонии общего режима). В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что этот приговор был произвольным и необоснованным, и счел нарушенными права заявителей на справедливый суд и наказание исключительно на основании закона.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова подчеркивает, что Россия нарушила ст.7 (наказание исключительно на основании закона) Конвенции по правам человека при вынесении решений по делам об экономических преступлениях, а это предполагает обязательную отмену приговора и прекращение уголовного дела.

Она напомнила о другом процессе с Навальным - о деле "Кировлеса", где ЕСПЧ также потребовал отмены приговора, который действительно был сначала, а потом суд повторил прежний приговор.

"Мы категорически против, чтобы дело "Ив Роше" пошло по такому же пути, поэтому требуем немедленной отмены приговора и освобождения Олега Навального из-под стражи", - заявляет Михайлова.

Все дела по Навальному давно приобрели символический характер, любой отход в сторону воспринимается как уступка, комментирует политолог Александр Кынев: "Это классическая история про честь мундира. Символизм первичен. Смягчение предполагает какую-то вариативность и готовность к сложным комбинациям".

РБК: непрозрачные госзакупки

Объем нарушений при госзакупках в 2017 году более чем вдвое превысил прошлогодний показатель, пишет РБК, ссылаясь на отчет Счетной палаты. Аудиторы заявили, что нужен новый стандарт контроля в этой сфере. О ее непрозрачности говорят и эксперты.

Объем нарушений при госзакупках в прошлом году составил 104,6 млрд руб. Это в два с лишним раза больше, чем было годом ранее (48,8 млрд руб.), говорится в отчете. Почти в три раза выросло и число самих нарушений - почти 2200 в 2017 году против 823 годом ранее. Экономия бюджетных средств по итогам осуществления закупок снизилась до 6,7% (9,9% в 2016 году).

Количество нарушений растет, подтверждает генеральный директор электронной торговой площадки "РТС-тендер" Владимир Лишенков, доля проблемных контрактов составляет порядка 30%. "Основные причины - неправильное оформление первичных документов, низкая дисциплина поставщиков и заказчиков, отсутствие единой базы хранения документов и должного контроля за исполнением", - говорит Лишенков.

Счетная палата предлагает внести ряд изменений в законы. Аудиторы считают нужным обязать заказчиков прописывать в положении о закупке "исчерпывающий перечень оснований для заключения договора с единственным поставщиком", порядок обоснования максимальных цен контрактов и запрет на конфликт интересов закупочной комиссии заказчика и участников закупок.

"Ведомости": за побег с места ДТП будут судить по уголовной статье

Конституционный суд (КС) потребовал ужесточить наказание для водителей за бегство с места аварии, пишут "Ведомости". Законодатель обязан ввести правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), считает КС.

Поводом для проверки действующего порядка признания водителей пьяными стал запрос Ивановского областного суда в связи с делом Сергея Журавлева, осужденного на восемь лет за пьяное ДТП с двумя погибшими. Журавлев сбежал c места ДТП и почти год скрывался, а потом сам пришел в полицию. В суде он утверждал, что во время ДТП был трезв, но на основании показаний свидетелей и чеков из бара суд вынес решение о виновности.

КС, разбираясь в деле, счел, что действующая норма закона не соответствует Конституции, поскольку не позволяет признавать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности иных доказательств, как это обычно происходит в уголовном процессе.

Поэтому существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии алкогольного опьянения должен быть пересмотрен. Законодатель должен сделать так, чтобы сбегать с места ДТП было невыгодно, объяснил журналистам руководитель секретариата суда Владимир Сивицкий. Он отмечает, что готовых рецептов, как это сделать, Конституционный суд не дает - это уже дело законодателя.

"Коммерсант": потери от блокировки Telegram оценили в 2 млрд долларов

Бизнес ожидает потерь в 2 млрд долларов из-за блокировки мессенджера властями, пишет "Коммерсант". Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложили разработать меры поддержки компаний, пострадавших от блокировок IP-адресов в ходе ограничения доступа к Telegram.

По оценке разработчика софта Flexbby, продолжение текущих методов борьбы с мессенджером в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям 1 млрд долларов, почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google. Роскомнадзор, с начала блокировки Telegram получивший уже более 46 тыс. жалоб, начал консультации с представителями отрасли.

Гендиректор разработчика софта Flexbby Андрей Прокофьев предложил интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок, следует из письма от 24 апреля. По мнению Прокофьева, нужны законодательные поправки, которые исключат ситуации, при которой "жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке".

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что пока не получал письмо, но ожидает "снежный ком" жалоб от компаний, пострадавших от блокировки.

Роскомнадзор допустил "дикое количество ошибок" при блокировке Telegram, бизнес получил ущерб, согласен управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава. Но если смотреть шире, то гораздо больше сложностей для бизнеса создают санкции США, ЕС и российские контрсанкции, считает он.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си