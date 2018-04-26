Чего ожидать от саммита двух Корей?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Потепление в отношениях между Югом и Севером началось в ходе Зимней олимпиады этого года

В пятницу президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын должны провести встречу на высшем уровне, которую заранее называют исторической.

Подобных переговоров между главами разделенных государств на Корейском полуострове не было более десятилетия. Встреча станет кульминацией процесса постепенного потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном, начавшегося несколько месяцев назад. Предполагается, что она подготовит почву для предстоящих переговоров между США и КНДР.

Важнейшими темами намеченного саммита Севера и Юга станут ядерное разоружение и мир на полуострове. И хотя обозреватели скептически оценивают перспективу отказа Пхеньяна от ядерного оружия, в отношениях между двумя странами накопилось достаточно проблем, требующих срочного решения.

Насколько важна эта встреча?

Это на самом деле важное событие. Главы двух корейских государств не имели прямых контактов с 2007 года, а для нынешнего лидера КНДР саммит такого рода станет первым.

В отличие от недавней встречи Кима с председателем КНР Си Цзиньпином, которая была окутана завесой секретности и о которой было официально объявлено лишь после ее завершения, нынешний саммит будет транслироваться в прямом эфире.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У президент Муна многолетний опыт переговоров с КНДР

Ким Чен Ын повторяет политику своего отца Ким Чен Ира, который дважды встречался с президентами Южной Кореи - с Ким Дэ Чжуном в 2000 году и с Но Му Хёном в 2007.

Обе встречи на высшем уровне ставили целью обсуждение ядерной проблемы на полуострове и развитие экономических отношений между двумя странами. За свои мирные инициативы президент Республики Кореи Ким Дэ Чжун получил Нобелевскую премию мира.

Те встречи принесли некоторые плоды - например, сторонам удалось договориться о воссоединении семей и о создании общей экономической зоны в Кесоне.

Однако вопрос о разоружении так и остался нерешенным, а затем отношения между двумя корейскими государствами снова обострились из-за ядерных провокаций Севера и более жесткой позиции новых властей в Сеуле.

Доктор Джеймс Ким из Института Асана в США говорит, что многие в Южной Корее будут возражать против предоставления новой финансовой и экономической помощи Пхеньяну, опираясь на уроки прошлого, когда такая помощь, целью которой было ядерное сдерживание КНДР, использовалась на совершенно иные - чаще всего военные - цели.

"Кое-кто считает, что эта помощь привела только к ухудшению ситуации и фактически содействовала превращению Северной Кореи в ядерную державу", - поясняет он.

Чего именно добивается Южная Корея?

Правообладатель иллюстрации AFP/KCNA VIA KNS Image caption В 2017 году КНДР провела несколько запусков баллистических ракет

Спустя почти десятилетие, несмотря на непрерывные угрозы и провокации Севера, Сеул добился возобновления диалога.

Президент Мун, который обладает опытом участия в таких переговорах еще с тех времен, когда он был советником президента Но Му Хёна по вопросам безопасности, возглавил страну в прошлом году, опираясь на программу улучшения отношений с Севером.

"Безусловно, он желает остаться в истории как человек, которому удалось восстановить мир между двумя странами", - отмечает профессор Американского института международных отношений Чжи Юн Ли.

Надежды, которые президент Мун питает относительно саммита в Панмунчжоне, совершенно очевидны. По его словам, для завершения длительного конфликта на полуострове необходимо заключение мирного договора.

Министерство воссоединения, которое отвечает за отношения с Севером, называет основными целями переговоров ядерное разоружение и снижение уровня военного противостояния между странами, а уже затем - шаги по укреплению экономических отношений и социальных связей с КНДР. Возможно, речь пойдет о возобновлении работы промышленного комплекса в Кесоне.

Промышленная зона, где осуществлялись совместные проекты обеих стран, была закрыта в 2016 году, после того как Сеул заявил, что власти Севера отбирают у сотрудников выдаваемую тем в валюте зарплату и направляют полученные средства на развитие ядерной программы.

Президент Мун заявил, что готов открыть комплекс, где в лучшие годы на южнокорейских предприятиях трудилось до 55 тысяч северокорейских рабочих, если в вопросе о ядерном разоружении будет достигнут прогресс.

На саммите будет обсуждаться и вопрос о воссоединении разлученных войной 60 тысяч родственников на Севере и Юге. В последний раз переговоры по этой теме проводились в 2015 году, незадолго до очередного обострения отношений. Ожидается, что на встрече будет также поднят вопрос об освобождении иностранных граждан, удерживаемых в КНДР.

Чего хочет Пхеньян?

Мотивы Севера не столь очевидны. Многие комментаторы полагают, что главной причиной готовности Ким Чен Ына к переговорам являются жесткие санкции, действующие в отношении КНДР.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В марте Ким Чен Ын заявил, что он будет добиваться ядерного разоружения

Экономические санкции, введенные в отношении КНДР со стороны США и ООН, в прошлом году были вновь усилены из-за обострения военной ситуации на полуострове.

Профессор Джеймс Ким считает, что Пхеньян рассматривает отношения с Сеулом в качестве единственного рычага, с помощью которого Северная Корея может принудить Вашингтон к переговорам по вопросу ослабления санкций.

При этом северокорейская пропаганда утверждает, что согласие на переговоры свидетельствует об уверенности КНДР в своих силах.

За несколько дней до исторической встречи на высшем уровне Пхеньян заявил о приостановке всех ядерных испытаний и запусков баллистических ракет в преддверии саммита.

Эти меры были с одобрением встречены президентом Муном и - что имеет для Пхеньяна особенное значение - Дональдом Трампом.

Директор по вопросам международной безопасности в Институте Лоуи, доктор Юан Грэм, отмечает, что главной целью Ким Чен Ына остается встреча с президентом Трампом и что переговоры с Муном являются той ценой, которую он готов за это заплатить. Переговоры с Трампом усилят политические позиции Кима у себя в стране.

Профессор Ли из Американского университета объясняет: Ким Чен Ын хочет, чтобы его воспринимали как равного американскому президенту по значению игрока на международной арене.

"Мы склонны считать, что диктаторы могут позволить себе всё, что угодно, но на самом деле Ким находится под постоянным политическим давлением. Он должен постоянно думать о своем положении и репутации в Северной Корее", - говорит профессор.

Что может стать результатом встречи Север-Юг?

Оптимизм по поводу предстоящего саммита (министерство по воссоединению утверждает, что его перспективы положительно оценивают три четверти граждан Южной Кореи) несколько умеряется реалистичной оценкой их возможных результатов.

В большинстве случаев встреча рассматриваются как лишь начальная точка на пути объединения Кореи и ядерного разоружения КНДР.

"Эти переговоры могут стать некоей стартовой площадкой", - говорит профессор Ли, который рассчитывает, что саммит принесет с собой новые соглашения и контакты между сторонами.

Особое внимание будет приковано к отношениям самих лидеров. Профессор Джеймс Ким считает, что успех встречи во многом зависит от того, установится ли между Муном и Кимом личный контакт.

"Я полагаю, что эта встреча будет очень полезной для обоих лидеров. Но приведет ли она к ядерному разоружению, остается вопросом", - резюмирует политолог.