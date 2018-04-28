Как еда помогает удержать подростков от бандитских войн в Чикаго

Вооруженная только едой, приготовленной скорбящими матерями, Гвадалупе Круз готовится вступить в повседневную битву за жизни молодых людей, которые гибнут на улицах Чикаго.

Она едет на похороны 14-летнего Хосе де Хесуса Агилара. Для нее это будут уже третьи похороны за полтора месяца. Хосе заехал на территорию враждебной банды на украденной автомашине вместе с приятелем. Его застрелили.

"Я заберу цыплят и хлеб по дороге", - говорит Гваделупе, известная соседям как Лупе.

Ей нужно быть на похоронах, чтобы попробовать убедить друзей Хосе отказаться от намерения отомстить банде, которая повинна, как они считают, в его смерти. Она работает в программе Cure Violence ("Исцели насилие"), основанной в Чикаго в 2000 году с целью остановить распространение насилия у его источника - так же, как борются с эпидемическим заболеванием.

Как объясняет Лупе, поминки после - важный момент ее работы. А еда, которую подают после похорон по мексиканским обычаям, является их неотъемлемой частью.

Она намерена помешать друзьям Хосе выйти на улицы сразу после похорон.

Лупе собирает еду у группы знакомых матерей, которые приготовили цыплят, рис, салаты и пироги. Женщины начали помогать ей после того, как сами лишились сыновей из-за насилия на улицах. Каждая из них при встрече обнимает Лупе.

Франсис, 17-летний сын которой погиб несколько лет назад, сопровождает Лупе и помогает ей загружать в машину подносы с едой.

Они звонят в дом другой матери Эми, которая приготовила пасту. Она также потеряла своего сына, 18-летнего Грегори, из-за насилия.

"Самое мучительное на свете - закрыть гроб и никогда больше не видеть его лица, не видеть, как он взрослеет, когда старею я, не увидеть его с его детьми", - говорит она.

Разбитая горем после смерти сына, Эми не могла тогда встать с постели и поручила проведение похорон Лупе. С тех пор она готова сделать для Лупе "все что угодно".

"Она не различает противников или членов банд, она смотрит на всех как на сообщество, как на людей. Такими, какими мы должны быть", - говорит Эми.

Мать Хосе умерла, когда он был ребенком, отца рядом не было. О его смерти кратко сообщили местные СМИ. В Чикаго за прошлый год убили 650 человек - больше, чем в более крупных Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.

Лупе проводит большую часть дня за рулем (она пользуется мобильной гарнитурой handsfree, чтобы не пропустить ни один звонок) и утрясает детали организации похорон. Она разговаривает с матерями и молодыми людьми, с легкостью переходя с английского на испанский, с формального языка на молодежный сленг.

Прибыв в похоронный зал, Лупе и Франсис аккуратно расставляют подносы с едой на длинный стол. В зале постепенно собираются друзья Хосе. Они одеты в худи, на которых напечатаны фотография Хосе, а также даты его рождения и смерти - мучительно близкие друг к другу.

Кто-то привел с собой детей. Они собираются вокруг гроба. Они плачут и утешают друг друга. Звучит музыка, которую они любят. Лупе начинает с ними беседу. Они ставят для Хосе музыку. Лупе садится поговорить с ними.

"Я объясняю им, что то, через что они проходят, - прощание с погибшим 14-летним другом - нельзя считать нормой. Потому что все это принимается как должное и норма. Они ведут себя как взрослые, но они все еще дети", - говорит она.

Лупе понимает их скорбь. Она выросла и работает в Литл-Виллидж, или Ла Виллита - районе Чикаго, населенном преимущественно мексиканцами. Она не знает своего отца, а мать умерла, когда она была ребенком.

Выплеснуть эмоции

В зале становится все больше молодых людей, манера поведения Лупе меняется, напряжение нарастает: "Важно понимать, что сегодня мы можем потерять еще одну жизнь. Когда они уйдут, они унесут с собой отсюда много боли. Некоторые из них вооружены".

После похорон, на которых звучали призывы к отмщению, Лупе выцепляет самых взрослых и влиятельных - los que los jalan ("тех, кто тянет, ведет за собой"). Она уводит их поесть пиццы, позволяя им выплеснуть свои эмоции, и просит лидеров убрать молодых людей из мест, где они обычно проводят вечера.

Похороны - далеко не самая сложная переделка, в которой приходилось бывать Лупе. Она рассказывает нам о случае, когда ей пришлось ночью отправиться к больнице, у которой собрались более 50 молодых людей: "Я говорила с персоналом больницы, предлагая пустить хотя бы одного человека внутрь, который бы убедился, что их друг в порядке. Обычно подобные звонки раздаются в три часа ночи".

Таковы типичные методы работы Cure Violence. Организацию основал врач Гэри Слаткин, который многие годы боролся с эпидемиями СПИДа и туберкулеза в Африке. Он пришел к заключению, что насилие распространяется по тем же законам, что и эти инфекционные заболевания.

Работа организации состоит в том, чтобы обнаруживать конфликты и успокаивать людей, выявляя самые большие риски, изменяя их поведение, нормы и ожидания.

"Человек, применяющий насилие, будь то стрелок, убивающий случайных прохожих, или просто местный житель, подцепивший эту инфекцию, увидевший как это делают другие", - рассказывает он, утверждая, что молодых людей и членов банд "по ошибке относят" к плохим людям.

"Честно говоря, это средневековье: в те времена мы так смотрели на людей, больных проказой или чумой", - говорит он.

Лупе согласна с ним: "На них уже нацепили ярлык. Они не плохие люди, у каждого своя история, как и у всех нас. Если достать их из преступной среды, оказывается, что они любят мороженое и не стремятся тобой воспользоваться. Это время, которое вы им уделяете, важно для них. Вы можете просидеть с ними три часа, пока их молочный коктейль не растает до состояния воды".

Ей хватает ума не пытаться наводить мосты между бандами с долгой историей. Крупнейшие банды Чикаго возникли в 1960-х и 1970-х годах, и членство в них переходит от отца к сыну.

Их территории, с множеством заложенных домов и заколоченных магазинов, разделены широкими улицами, перекрестками и мостами.

Вместо этого она создает связи между молодыми людьми, которые не доверяют взрослым и считают, что те их всю жизнь подводили, либо взрослыми, которые узнают о молодежи из разрозненных сообщений прессы или наблюдают, как ее представители околачиваются на перекрестках.

"Мы организуем мероприятия вроде ночных барбекю, пикников с жаркой мяса, фестивалей примирения, бдений и маршей, и другие видят, как они убираются, накрывают столы и начинают с ними знакомиться. Во многих случаях выясняется, что они никогда ни разговаривали друг с другом. И они говорят: о, да этот парень смекалистый!"

Анна и Луис - пара с двумя детьми - нашла квартиру только после того, как Лупе уговорила хозяина дать им шанс. "Многие нам не доверяют просто потому, что мы молодые. Мы должны показать, что мы не такие", - рассказывает Анна.

Они с трудом остаются на "праведном пути", признает Луис. "Мне очень трудно удерживаться о того, что я раньше делал, потому что я живу в этом районе. У меня были плохие времена, но Лупе всегда говорит мне позитивно смотреть на вещи, делать то, что делаем", - говорит Луис.

Лупе каждый день звонит им и предупреждает, когда лучше не выходить из дома, если узнает о неприятностях. Луис старается держаться подальше от бандитских разборок.

Он перестал быть членом банды под влиянием Лупе, которой он доверился: "Нужен кто-то, кто прошел через то же самое, и тогда у тебя в голове должно что-то щелкнуть".

Еще один активист Cure Violence Рауль Гонзалес хорошо понимает, что думают и чувствуют молодые люди. Раньше он сам принадлежал к крупной преступной группировке и отсидел срок в тюрьме.

"Эти люди выросли в атмосфере насилия и ничего другого не знают. В такой среде, если на вас напали, вы наносите ответный удар", - говорит он.

Он занимается тем, что собирает молодых людей на улицах и приводит их в боксерский клуб. Если его не слушают, он старается достучаться до кого-нибудь, кого они знают, и к кому они испытывают уважение. Это может быть родственник или старый член банды.

"Наша программа не остановит все конфликты, но некоторые проблемы мы решаем. Мы занимаемся тем, за что не берется полиция. Не потому, что полиция не хочет этим заниматься, а потому, что молодежь не желает общаться с полицией", - рассказывает Рауль.

На фоне снижения уровня преступности в США очень трудно оценить воздействие подобных программ на общество. Однако независимые оценки методов действий организации Cure Violence указывают на существенное снижение уровня преступности в тех районах, где она проявляет активность, по сравнению с районами без подобных программ.

В 2009 году по оценке чикагского Северо-Западного университета такое снижение составило от 41 до 73 процентов в семи городских районах, в которых работают Cure Violence и другие местные инициативы. В исследовании отмечалось, что в пяти из восьми изучаемых районах прекратили совершать "убийства из мести".

В 2015 году исследование Колледжа уголовного права Джона Джея обнаружило, что в тех районах Нью-Йорка, где действует программа Cure Violence, в период с 2010 по 2013 годы наблюдалось снижение среднего числа убийств на 18 процентов, тогда как на сопоставимых территориях оно выросло на 69 процентов.

Готовы к переменам?

Социологи в Чикаго изучают, каким образом сотрудники программы Cure Violence реагируют на такие проблемы как безработица, образование, межличностные отношения или более практические задачи - например, как получить документы, удостоверяющие личность.

Готовясь к воскресным разъездам по своим подопечным, Лупе замечает: "Многие из этих молодых людей пока не готовы к тому, чтобы изменить свою жизнь".

Но Фрэнки, которому недавно исполнилось 17 лет, готов. "Я устал от такой жизни, - говорит он. - Устал от того, что каждый день слышу о смерти кого-то из друзей. Устал от постоянного чувства опасности".

Он собирается начать новую жизнь с возвращения в школу, и Лупе вручает ему письмо, с которым его примут в школу на следующий день.

Она также помогает матери Фрэнки развернуть воспитательную программу с целью помочь ее людям в своем районе.

"Они называют ее "мамой", и она обладает большим влиянием... так что она может попытаться направить их в позитивном направлении", - говорит Лупе.

На исходе выходных Лупе оказывается в забитой людьми пиццерии в Чикаго, где она встречается с Самантой - девушкой, которой она помогала советами многие годы и которая сейчас заканчивает юридические курсы.

"Многих моих друзей убивали на улицах, и я просто не хотела оказаться в их числе", - говорит Саманта.

Лупе и Саманта садятся за столик и начинают вспоминать былое, когда Лупе иногда приходилось в два часа ночи доставать девочку из полицейского участка. Саманта демонстрирует татуировку на руке - имя Гваделупе.

Саманта рассказывает о своей жизни - она остается сложной. Недавно она и ее дочь стали свидетелями перестрелки на углу их улицы. "Каждый день кого-то убивают. За десять лет я побывала на десяти похоронах", - замечает Саманта.

Саманта расплачивается за пиццу собственной кредиткой к восторгу и гордости Лупе. Они вспоминают, как раньше Лупе на свои деньги водила Саманту и ее подружек каждую пятницу в эту пиццерию - просто для того, чтобы не позволять им болтаться на улицах.

"Все дело именно в таких мелочах, - замечает Лупе. - Такие мелочи важны для этих людей. Они не доверяют взрослым, от которых ничего хорошего не ждут. И как бы я не устала, я всегда буду так делать".

Иллюстрации: Alice Grenié