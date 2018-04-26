Дипломатия в меню: как еда может повлиять на политику

Правообладатель иллюстрации THE BLUE HOUSE Image caption Рёшти готовят из тертого картофеля, оно должно напомнить лидеру КНДР о Швейцарии

Еда играет не самую заметную, но очень значительную роль в дипломатических переговорах. История знает тому множество примеров - от меню, способного испортить репутацию президента, до банкета, где одного лидера стошнило на другого.

Политики часто работают допоздна, пытаются разрешить сложнейшие кризисы, и скорее всего, проводят немало ночей без сна. Но, как и всем людям, им нужно есть.

На этой неделе - сразу две важных встречи политиков (одна уже состоялась, вторая ожидается в пятницу), и меню в обоих случаях было уделено немало внимания.

Лидер КНДР Ким Чен Ын встречается с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на первых переговорах между главами двух государств с 2007 года.

В меню будет морская рыба, как напоминание Муну о его детстве в портовом городе Пусан, а также швейцарские картофельные оладьи - рёшти - они должны напомнить Ким Чен Ыну школьные годы, которые он, как считается, провел в Швейцарии.

В США французский президент Эммануэль Макрон совершал государственный визит - первый визит такого уровня в Америку за время президентства Трампа.

Трампы угощали гостя лучшими блюдами американской кухни, однако французская тема в меню была тоже заметна. Например, была подана запеканка с козьим сыром и каре ягненка в соусе из обжаренного лука с рисом.

Объединяющее меню

Можно ли считать, что швейцарское блюдо для Ким Чен Ына, который считается любителем французского сыра и вина, - сознательная уловка со стороны Южной Кореи, чтобы завоевать его симпатию?

"Определенно это тактический ход", - говорит Джоанна Мендельсон-Форман, внештатный преподаватель Американского университета в Вашингтоне и эксперт в области кулинарной дипломатии.

"Все меню приводит в восхищение", - говорит исследователь Сэп Чаппл Сокол, который настаивает, что еда на саммите во всех смыслах помогает "накрыть стол" для успешных переговоров.

Правообладатель иллюстрации THE BLUE HOUSE Image caption Блюдо из рыбы-солнечника должно напомнить президенту Южной Кореи детство

Он указывает, что правительство Северной Кореи никогда официально не подтверждало, что Ким Чен Ын жил в Швейцарии, поэтому "это определенный риск и смелое допущение со стороны составителей меню - что подать стоит именно это швейцарское блюдо".

"Кто знает, может, он никогда не ел его раньше, или может, он больше привык к фондю или раклету", - поясняет он.

Оплошности в меню

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон называла еду "старейшим дипломатическим инструментом" для укрепления отношений.

Ее используют в надежде на укрепление сотрудничества, но, как подчеркивает Сокол, события не всегда развиваются по плану.

В 1992 году президент США Джордж Буш-старший посещал Японию в рамках турне по Азии. Во время официального ужина между вторым блюдом (сырой лосось с икрой) и третьим (жареная говядина с перечным соусом) он вошел в историю, став первым действующим президентом, которого вырвало на премьер-министра Японии.

Еда вроде бы оказалась ни при чем, американские СМИ тогда цитировали представителя президента, заявившего, что это был "всего лишь грипп".

"Очевидно, в этом не было злого умысла, - говорит Сокол. - Но, я думаю, это отбросило нас на несколько лет назад, а японцы до сих пор над ним смеются".

Есть и другие не очень удачные примеры.

Когда бывший президент США Барак Обама принимал у себя французского коллегу Франсуа Олланда, на официальном ужине среди блюд, включенных в меню Белого дома, была осетровая икра из Иллинойса.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Икра - возможно, не лучший выбор для президента-социалиста

Ничего неожиданного для дипломатического приема в этом не было. Однако для Олланда, президента-социалиста, это был неловкий момент - употребление дорогой икры могло испортить имидж и вызвать гнев избирателей, объясняет Сокол. Во французском языке даже существует термин "икорный левый" для социалистов, не склонных к самоограничениям.

Преломить хлеб

"Еда - огромный, огромный, мощный инструмент", - считает аналитик Мария Велес де Берлинер. Кто контролирует доступ к еде, тот контролирует все, что происходит в комнате.

Правоту этой теории подтвердила премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер в 1979 году. На заседании Европейского совета во время переговоров с французским президентом Валери Жискар д'Эстеном, который хотел отложить обсуждение вопросов бюджета и приступить к ужину, она отказалась завершать сессию до того, как решение будет принято.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Маргарет Тэтчер: никакого ужина, пока мы не придем к соглашению

Неудивительно, что это сделало д'Эстена более податливым.

Мендельсон-Форман говорит, что еда в дипломатии способна разрушать барьеры. "Еда заставляет человека смягчаться - она смягчает ваших противников", - поясняет эксперт.

По данным издания New Yorker, во время 20-месячных переговоров по ядерному соглашению с Ираном, напряжение было высоко и переговоры по меньшей мере пять раз оказывались на грани срыва.

Участники переговоров всегда ели отдельно, однако 4 июля, в американский День независимости, иранцы пригласили американцев поесть вместе, не обсуждая дела.

"Впервые иранцы и американцы посмотрели друг на друга иначе", - говорит Мендельсон-Форман. "Сначала они видели друг в друге только переговорщиков, - соглашается Берлинер. - А потом увидели друг в друге людей".

В течение 10 дней соглашение было наконец достигнуто, и оба эксперта убеждены, что это стало возможным благодаря персидской еде и взаимопониманию, которого она помогла достигнуть.

Возможно, этого снова удастся добиться на этой неделе и в ближайшем будущем.

Следующим беспрецедентной дипломатической встречей станут переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Помогут ли им блюда на тарелке?