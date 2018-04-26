Дипломатия в меню: как еда может повлиять на политику
Еда играет не самую заметную, но очень значительную роль в дипломатических переговорах. История знает тому множество примеров - от меню, способного испортить репутацию президента, до банкета, где одного лидера стошнило на другого.
Политики часто работают допоздна, пытаются разрешить сложнейшие кризисы, и скорее всего, проводят немало ночей без сна. Но, как и всем людям, им нужно есть.
На этой неделе - сразу две важных встречи политиков (одна уже состоялась, вторая ожидается в пятницу), и меню в обоих случаях было уделено немало внимания.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын встречается с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на первых переговорах между главами двух государств с 2007 года.
В меню будет морская рыба, как напоминание Муну о его детстве в портовом городе Пусан, а также швейцарские картофельные оладьи - рёшти - они должны напомнить Ким Чен Ыну школьные годы, которые он, как считается, провел в Швейцарии.
В США французский президент Эммануэль Макрон совершал государственный визит - первый визит такого уровня в Америку за время президентства Трампа.
Трампы угощали гостя лучшими блюдами американской кухни, однако французская тема в меню была тоже заметна. Например, была подана запеканка с козьим сыром и каре ягненка в соусе из обжаренного лука с рисом.
Объединяющее меню
Можно ли считать, что швейцарское блюдо для Ким Чен Ына, который считается любителем французского сыра и вина, - сознательная уловка со стороны Южной Кореи, чтобы завоевать его симпатию?
"Определенно это тактический ход", - говорит Джоанна Мендельсон-Форман, внештатный преподаватель Американского университета в Вашингтоне и эксперт в области кулинарной дипломатии.
"Все меню приводит в восхищение", - говорит исследователь Сэп Чаппл Сокол, который настаивает, что еда на саммите во всех смыслах помогает "накрыть стол" для успешных переговоров.
Он указывает, что правительство Северной Кореи никогда официально не подтверждало, что Ким Чен Ын жил в Швейцарии, поэтому "это определенный риск и смелое допущение со стороны составителей меню - что подать стоит именно это швейцарское блюдо".
"Кто знает, может, он никогда не ел его раньше, или может, он больше привык к фондю или раклету", - поясняет он.
Оплошности в меню
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон называла еду "старейшим дипломатическим инструментом" для укрепления отношений.
Ее используют в надежде на укрепление сотрудничества, но, как подчеркивает Сокол, события не всегда развиваются по плану.
В 1992 году президент США Джордж Буш-старший посещал Японию в рамках турне по Азии. Во время официального ужина между вторым блюдом (сырой лосось с икрой) и третьим (жареная говядина с перечным соусом) он вошел в историю, став первым действующим президентом, которого вырвало на премьер-министра Японии.
Еда вроде бы оказалась ни при чем, американские СМИ тогда цитировали представителя президента, заявившего, что это был "всего лишь грипп".
"Очевидно, в этом не было злого умысла, - говорит Сокол. - Но, я думаю, это отбросило нас на несколько лет назад, а японцы до сих пор над ним смеются".
Есть и другие не очень удачные примеры.
Когда бывший президент США Барак Обама принимал у себя французского коллегу Франсуа Олланда, на официальном ужине среди блюд, включенных в меню Белого дома, была осетровая икра из Иллинойса.
Ничего неожиданного для дипломатического приема в этом не было. Однако для Олланда, президента-социалиста, это был неловкий момент - употребление дорогой икры могло испортить имидж и вызвать гнев избирателей, объясняет Сокол. Во французском языке даже существует термин "икорный левый" для социалистов, не склонных к самоограничениям.
Преломить хлеб
"Еда - огромный, огромный, мощный инструмент", - считает аналитик Мария Велес де Берлинер. Кто контролирует доступ к еде, тот контролирует все, что происходит в комнате.
Правоту этой теории подтвердила премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер в 1979 году. На заседании Европейского совета во время переговоров с французским президентом Валери Жискар д'Эстеном, который хотел отложить обсуждение вопросов бюджета и приступить к ужину, она отказалась завершать сессию до того, как решение будет принято.
Неудивительно, что это сделало д'Эстена более податливым.
Мендельсон-Форман говорит, что еда в дипломатии способна разрушать барьеры. "Еда заставляет человека смягчаться - она смягчает ваших противников", - поясняет эксперт.
По данным издания New Yorker, во время 20-месячных переговоров по ядерному соглашению с Ираном, напряжение было высоко и переговоры по меньшей мере пять раз оказывались на грани срыва.
Участники переговоров всегда ели отдельно, однако 4 июля, в американский День независимости, иранцы пригласили американцев поесть вместе, не обсуждая дела.
"Впервые иранцы и американцы посмотрели друг на друга иначе", - говорит Мендельсон-Форман. "Сначала они видели друг в друге только переговорщиков, - соглашается Берлинер. - А потом увидели друг в друге людей".
В течение 10 дней соглашение было наконец достигнуто, и оба эксперта убеждены, что это стало возможным благодаря персидской еде и взаимопониманию, которого она помогла достигнуть.
Возможно, этого снова удастся добиться на этой неделе и в ближайшем будущем.
Следующим беспрецедентной дипломатической встречей станут переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Помогут ли им блюда на тарелке?