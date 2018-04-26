Братство кольца. Как дружат принцы Уильям и Гарри

  • 26 апреля 2018
Свадьба Уильяма и Кейт Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В 2011 году Гарри был шафером на свадьбе Уильяма

В четверг стало известно, что принц Гарри попросил брата Уильяма быть шафером у него на свадьбе. В 2011 году аналогичную услугу брату оказал и сам Гарри.

Свадьба принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл состоится в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке в полдень 19 мая. В этой же часовне принц Гарри был крещен в декабре 1984 года.

Всего на свадьбу, которая состоится 19 мая, приглашено 2640 человек.

По случаю назначения Уильяма шафером Русская служба Би-би-си публикует забавные и редкие фотографии принцев.

Принц Уильям и принц Гарри Правообладатель иллюстрации The Duke of Cambridge/Prince Harry/PA Wire

Это фото принцев в форме полицейских - из личного архива принцессы Дианы.

Принц Уильям и принц Гарри в 1991 году Правообладатель иллюстрации Martin Keene/PA Wire

Это снимок 1991 года. На нем принцу Уильяму девять лет, а принцу Гарри - семь. Они готовятся к прогулке на яхте в Торонто.

Принц Уильям и принц Гарри Правообладатель иллюстрации Barry Batchelor/PA Wire

В 2002 году принц Уильям и принц Гарри были соперниками на матче по велосипедному поло.

Уильям и Гарри Правообладатель иллюстрации Getty Images

Оба брата прошли военную подготовку и отслужили в Афганистане.

Принц Уильям и принц Гарри Правообладатель иллюстрации Anthony Devlin/PA Wire

Но вместе они проводили время и за более приятными занятиями: в 2010 году они успели посетить Ботсвану и познакомиться с африканским иероглифовым питоном.

Принц Уильям и принц Гарри Правообладатель иллюстрации WPA Pool/Getty Images

А в 2017 году они встретились с дроидом на европейской премьере "Звездных войн".

Принц Уильям и принц Гарри Правообладатель иллюстрации Andrew Parsons/PA Wire

В 2005 году они вместе присутствовали на праздновании свадьбы Принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

Уильям и Гарри Правообладатель иллюстрации Press Association

Гарри был шафером на свадьбе Уильяма и Кейт. "Поскольку у принца Уильяма есть только один брат, с которым они очень близки, то и выбор его совершенно понятен", - рассказывал тогда биограф королевской семьи Хьюго Викерс.

Однако Гарри в свою очередь успел создать интригу. Еще недавно Уильям говорил, что пока не получал приглашения стать шафером.

Принц Уильям с женой и принц Гарри с невестой Правообладатель иллюстрации Reuters

Ранее принц Уильям говорил, что очень рад свадьбе брата. "Лично для меня это значит, по крайней мере, я надеюсь, что он наконец оставит в покое мой холодильник и перестанет таскать оттуда еду, как он делает постоянно последние несколько лет", - добавил он.

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