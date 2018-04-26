Братство кольца. Как дружат принцы Уильям и Гарри
В четверг стало известно, что принц Гарри попросил брата Уильяма быть шафером у него на свадьбе. В 2011 году аналогичную услугу брату оказал и сам Гарри.
Свадьба принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл состоится в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке в полдень 19 мая. В этой же часовне принц Гарри был крещен в декабре 1984 года.
Всего на свадьбу, которая состоится 19 мая, приглашено 2640 человек.
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По случаю назначения Уильяма шафером Русская служба Би-би-си публикует забавные и редкие фотографии принцев.
Это фото принцев в форме полицейских - из личного архива принцессы Дианы.
Это снимок 1991 года. На нем принцу Уильяму девять лет, а принцу Гарри - семь. Они готовятся к прогулке на яхте в Торонто.
В 2002 году принц Уильям и принц Гарри были соперниками на матче по велосипедному поло.
Оба брата прошли военную подготовку и отслужили в Афганистане.
Но вместе они проводили время и за более приятными занятиями: в 2010 году они успели посетить Ботсвану и познакомиться с африканским иероглифовым питоном.
А в 2017 году они встретились с дроидом на европейской премьере "Звездных войн".
В 2005 году они вместе присутствовали на праздновании свадьбы Принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.
Гарри был шафером на свадьбе Уильяма и Кейт. "Поскольку у принца Уильяма есть только один брат, с которым они очень близки, то и выбор его совершенно понятен", - рассказывал тогда биограф королевской семьи Хьюго Викерс.
Однако Гарри в свою очередь успел создать интригу. Еще недавно Уильям говорил, что пока не получал приглашения стать шафером.
Ранее принц Уильям говорил, что очень рад свадьбе брата. "Лично для меня это значит, по крайней мере, я надеюсь, что он наконец оставит в покое мой холодильник и перестанет таскать оттуда еду, как он делает постоянно последние несколько лет", - добавил он.