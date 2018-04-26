10 дней войны с Telegram. Как блокировка ударила по бизнесу

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля

С 16 апреля российские провайдеры по требованию Роскомнадзора начали ограничивать доступ к мессенджеру Telegram. Под блокировку также попали более 18 млн IP-адресов, связанных с Amazon и Google, что привело к сбоям в работе многих интернет-сервисов.

В прошлый понедельник о сбоях в своей работе начали сообщать многие российские компании - от онлайн-магазинов и курьерских служб до соцсетей и информационных порталов.

Однако полной блокировки мессенджера в России так и не произошло. "А у меня работает", - сказал в четверг, спустя десять дней после начала блокировки, вице-премьер Аркадий Дворкович. А когда журналисты попросили уточнить, пользуется ли чиновник Telegram, тот промолчал.

Работает мессенджер и у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сказал, что не видит "ничего такого" в том, что Роскомнадзору не удалось перекрыть доступ российских пользователей к Telegram. Песков напомнил, что мессенджер работает с перебоями и посоветовал журналистам не "иронизировать в этой связи".

А у меня работает Аркадий Дворкович, вице-премьер - о блокировке Telegram в России

Представитель Кремля при этом попросил с осторожностью относиться к жалобам на убытки, которые несут компании от блокировки мессенджера: "Хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки, какая методика подсчета".

Спустя десять дней после начала блокировки Telegram в России Русская служба Би-би-си решила обратиться к предпринимателям, которые ранее заявляли о проблемах, связанных с действиями Роскомнадзора. Некоторые из них рассказали, что продолжают испытывать трудности в своей работе.

Кто пострадал

Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы английского языка SkyEng

"Ту аварию, которую нам устроил Роскомнадзор 16 апреля, мы локализовали, но последствия мы продолжаем расхлебывать.

Во-первых, мы потеряли довольно значительную для нас сумму. Во-вторых, мы начали менять инфраструктуру, на которой располагаются сервера, чтобы оперативно реагировать на такие ситуации.

В-третьих, мы получили какое-то количество недовольных клиентов и сейчас пытаемся уговорить их вернуться на наш сервис".

Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли

"Главная проблема - не блокировка самих интернет-магазинов (с этой проблемой люди более-менее научились справляться), а то, что не работают сервисы, в том числе Google Analytics, по которому многие привыкли вести статистику и учет. Эти привычные маркетинговые инструменты перестали работать, что, конечно, очень плохо.

Обстановка достаточно нервная. Мы отмечаем некоторое снижение количества заходов в интернет-магазины, и это нас сильно беспокоит".

Алексей Комок, директор по развитию сервиса по продаже авиабилетов "Купибилет"

"Блокировка Telegram частично задела IP-адреса партнеров, с которыми мы работаем, поэтому пару часов наш сайт был недоступен. С проблемой справились за два часа - перенаправили данные на резервные хостинговые площадки.

Наши разработчики сработали оперативно, в результате последствия для бизнеса минимальны. С учетом того, что в среднем каждый день мы продаем 10 тысяч авиабилетов, отсутствие резервного ЦОДа заставило бы нас понести гораздо большие коммерческие потери, а в более долгосрочной перспективе - репутационные.

[Блокировка Роскомнадзора] задела не только Telegram и нас, но и системы бронирования авиабилетов, платежные системы и маркетинговые сервисы, с которыми мы работаем. На рекламных системах, где закупаем рекламу, просел трафик. Были проблемы с внешними системами аналитики".

Владимир Кобзев, гендиректор сервиса курьерской службы "Птичка"

"Блокировки на нас не особо повлияли, мы все довольно все быстро починили, так как у нас сильная команда.

Однако все еще остаются проблемы в курьерском приложении, есть проблема с проверкой багов, из-за чего вся разработка замедлилась.

Сейчас мы готовим коллективный иск в ЕСПЧ для отстаивания интересов IT-бизнеса в России. План минимум - собрать 35 пострадавших компаний, но лучше собрать 100. Тогда будут хорошие шансы на особый порядок рассмотрения дела".

Кто быстро справился с проблемами

Однако часть предпринимателей, которые жаловались на проблемы на прошлой неделе, сейчас говорят, что уже не испытывают трудностей.

Например, совладелец петербургской компании по прокату велосипедов "Велогород" Алексей Линьков назвал перебои с сайтом "временной ерундой".

В инвестиционной компании "Тезис" Би-би-си сообщили, что хотя на прошлой неделе у пользователей были трудности с заходом на сайт, но их удалось быстро устранить.

Московский оператор каршеринга "Делимобиль" 24 апреля в своем "Твиттере" сообщал о сбоях из-за действий Роскомнадзора, однако в тот же день написал, что сервис работает в штатном режиме.

18 апреля о сбоях в своей работе сообщила также сеть ресторанов "Вьеткафе", но там сразу оговорились, что ресторан работает "в полную силу" и рекомендовали посетителям обходить блокировки.

Как и за что Роскомнадзор заблокировал Telegram

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram из-за отказа администрации мессенджера выдать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера.

После начала блокировки Telegram переключился на облачные серверы американских компаний Google и Amazon, и тогда Роскомнадзор принялся и за них, внеся в черный список примерно 18 млн сетевых адресов.

Основатель мессенджера Павел Дуров назвал решение о блокировке антиконституционным и заявил, что национальная безопасность России в результате этого только проиграет.

Кроме того, Дуров объявил, что намерен выплачивать из своих личных средств миллионы долларов на поддержку прокси-сервисов и VPN, с помощью которых можно обойти блокировку Роскомнадзора.

22 апреля Telegram организовал акцию протеста с бумажными самолетиками. Пользователи соцсетей начали активно постить снимки своих "бумажных запусков" в знак поддержки мессенджера.