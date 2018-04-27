Ужасы войны глазами сирийских детей

"Может быть, если мы умрем, то наконец сможем играть", - именно такие слова произносят многие дети, пережившие конфликт в Сирии, говорит доктор Мохаммад Халид Хамза.
Он и его коллеги из Сирийско-американского медицинского сообщества (Sams) работают с детьми, пережившими тянущийся уже семь лет конфликт в Сирии.
Они и другие гуманитарные организации, среди прочего, собирают рисунки, сделанные детьми.
По этой коллекции рисунков, сделанных детьми младше 14 лет, видно, как они воспринимают бушующую вокруг них гражданскую войну.
Би-би-си решила не называть имена некоторых авторов рисунков из соображений безопасности.
На этом рисунке - цитата знаменитого тунисского поэта Абу аль-Касима аш-Шабби из его поэмы "Воля к жизни". Эту поэму изучают в школах по всему арабскому миру.
Вот ее первые строки:
"Если однажды захочет народ пробудиться,
То и судьба отозваться будет готова,
И неминуемо тьма рассеетсяночи,
И распадутся оковы".
(Перевод Н.Павлович)
Фото Сирийско-американского медицинского сообщества и ЮНИСЕФ