Ужасы войны глазами сирийских детей

"Может быть, если мы умрем, то наконец сможем играть", - именно такие слова произносят многие дети, пережившие конфликт в Сирии, говорит доктор Мохаммад Халид Хамза.

Он и его коллеги из Сирийско-американского медицинского сообщества (Sams) работают с детьми, пережившими тянущийся уже семь лет конфликт в Сирии.

Они и другие гуманитарные организации, среди прочего, собирают рисунки, сделанные детьми.

По этой коллекции рисунков, сделанных детьми младше 14 лет, видно, как они воспринимают бушующую вокруг них гражданскую войну.

Би-би-си решила не называть имена некоторых авторов рисунков из соображений безопасности.

Правообладатель иллюстрации Save the Children Image caption На слезах написано: "Красивая Сирия"

Правообладатель иллюстрации SAMS Image caption Надписи на этом рисунке: "Авиация Асада", "Скорая помощь Красного Полумесяца", "дети Хан-Шейхуна" и "детская кровь". Эксперты ООН считают, что правительственные войска Сирии применили химическое оружие в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года, в результате чего погибли десятки людей, в том числе дети

Правообладатель иллюстрации SAMS Image caption Автор этого рисунка, судя по всему, иронизирует над сирийской армией. Над солдатом, стреляющим из пулемета, написан лозунг армии: "Это наша армия сопротивления. Родина, честь и верность". Под пулеметным и минометным огнем оказался сирийский город Растан, но на рисунке написано "Это Израиль"

Правообладатель иллюстрации Save the Children Image caption На рисунке написано: "Это Сирия". Доктор Хамза говорит, что дети, с которыми он работает, потеряли всякую надежду

Правообладатель иллюстрации SAMS Image caption Больше половины жителей Сирии были вынуждены покинуть свои дома. 5,6 млн человек бежали за границу. Несмотря на опасность, сотни тысячи сирийцев пересекли Средиземное море на утлых суденышках и попросили убежища в Европе

Правообладатель иллюстрации SAMS Image caption "Моя родина". С 2011 года более 118 тысяч сирийцев были арестованы или просто исчезли

Правообладатель иллюстрации SAMS Image caption Наверху написано (справа налево): "Братья и сестры - Сафа, Захра, Фатима, Осама, Джуд". Внизу, (слева направо): "Мой отец в 2010 году", "Мой отец в 2011 году", "Мой отец в 2014 году"

Правообладатель иллюстрации UNICEF Image caption "Я нарисовал себя и сестру, как мы плачем, когда почти два года назад исчез наш отец. Мы не знаем, что с ним произошло. Это мое самое грустное воспоминание", - говорит 14-летний Миасар

Правообладатель иллюстрации SAMS/AFP Image caption Рисунок часовой башни на центральной площади Хомса. Третий по величине город в Сирии называли "столицей революции" против режима Башара Асада. Город был почти полностью разрушен в ходе трех лет боев между повстанцами и правительственными силами

Правообладатель иллюстрации SAMS Image caption "Неминуемо тьма рассеется ночи, и распадутся оковы"

На этом рисунке - цитата знаменитого тунисского поэта Абу аль-Касима аш-Шабби из его поэмы "Воля к жизни". Эту поэму изучают в школах по всему арабскому миру.

Вот ее первые строки:

"Если однажды захочет народ пробудиться,

То и судьба отозваться будет готова,

И неминуемо тьма рассеетсяночи,

И распадутся оковы".

(Перевод Н.Павлович)

Фото Сирийско-американского медицинского сообщества и ЮНИСЕФ