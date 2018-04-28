Правительство Медведева: чем запомнилось и кто останется

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На этой неделе правительство России в последний раз заседало в нынешнем составе. Русская служба Би-би-си рассказывает, чем отличилось правительство под руководством Дмитрия Медведева и у кого из чиновников какие шансы войти в новый состав кабинета министров.

Председатель правительства

Дмитрий Медведев

Это не самое популярный состав правительства в истории: по последним опросам ФОМ, положительно работу чиновников оценивают 35% опрошенных, 41% заявили, что считают их работу плохой. Четверть затрудняются с ответом.

Просто денег нет. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья» Дмитрий Медведев на встрече с жителями Крыма в 2016 году Getty Images

Инсайдеры, источники СМИ и аналитики, тем не менее, говорят, что, вероятнее всего, Медведев останется на своем посту.

Глава аппарата правительства

Сергей Приходько

Возглавил аппарат правительства в 2013 году, сменив на этом посту Владислава Суркова. Занимает пост вице-премьера.

За несколько месяцев до отставки правительства разразился скандал с его участием. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором упоминался отдых на яхте Олега Дерипаски российского вице-премьера Сергея Приходько в компании самого Дерипаски и Насти Рыбки, бывшей модели и автора книги "о соблазнении миллиардера".

Дерипаска после этого расследования подал в суд на Рыбку и ее наставника за то, что они опубликовали в соцсетях материалы, касающиеся его личной жизни. "На такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля", - заявил сам Приходько.

Приходько спокойно пережил скандал с Рыбкой, его поддержали и в семье, рассказал Би-би-си знакомый чиновника. По его словам, у Приходько было несколько вариантов ухода с госслужбы, в том числе в один из крупных банков.

"Он постоянно подчеркивает в разговоре с коллегами, что неясно, сохранит ли он свою должность в новом составе правительства", - отмечает знакомый Приходько. Однако, по словам собеседника Би-би-си, шанс на это существует - особенно в том случае, если председателем правительства вновь будет назначен Медведев.

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Финансово-экономический блок

Кто главный: первый вице-премьер Игорь Шувалов

Нам показали сегодня квартиры 20 квадратных метров. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья" Игорь Шувалов в 2016 году при осмотре квартир для переселения из ветхого жилья в Казани Abulkhatin/TASS

Ключевые министры: Максим Орешкин и Антон Силуанов

Министр экономического развития Максим Орешкин - самый молодой в правительстве, ему 35 лет. Возглавил министерство полтора года назад, после того как Алексей Улюкаев был задержан и уволен в связи с утратой доверия. Улюкаев получил восемь лет строгого режима по обвинению в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Министр финансов Антон Силуанов - бывший шеф Орешкина и бывший подчиненный бывшего главы минфина Алексея Кудрина, которого из правительства уволил Медведев. Увлекается мотоциклами.

С чем столкнулись?

В 2014 году Россия попала под западные санкции после аннексии Крыма. Цены на нефть упали почти в два раза, в декабре 2014 года начался валютный кризис. Россияне столкнулись с ростом цен и падением реальных доходов (которое прекратилось только в этом году).

Агентства S&P и Moody's понизили рейтинг России до мусорного уровня, что закрыло для ряда инвестфондов возможность инвестировать в страну (S&P вернуло рейтинг на инвестуровень только в этом году). Тем не менее, в мае 2016 года Россия разместила еврооблигации на 1,75 млрд долларов, 70% выпуска купили иностранные инвесторы, утверждал минфин. Еще 4 млрд долларов привлекли в марте 2018 года.

В 2018 году США ввели новые санкции против российских компаний, олигархов и чиновников. Теперь надо предпринимать меры по спасению подсанкционных компаний.

Чем запомнились?

Игорь Шувалов:

Курировал программу деофшоризации, которая предполагала, что российский бизнес переведет свои активы в Россию. Первым в правительстве отчитался о переводе активов в Россию.

В 2015 году после введения санкций на международном форуме в Давосе заявил, что русский "никогда не отдаст своего лидера". "Выдержим любые лишения… Меньше потреблять продуктов, меньше электричества" , - сказал тогда Шувалов.

Несколько раз становился фигурантом расследований фонда Навального, которые были посвящены его активам, в том числе зарубежным. Все обвинения в незаконности этих приобретений отрицал. В 2016 году его имя упоминалось в документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Силуанов и Орешкин:

Оба избежали публичных скандалов.

Орешкина агентство Блумберг называло "новым фаворитом Путина". Создает, по его собственным словам, из минэкономразвития "министерство будущего".

Останутся ли?

Канал "Дождь" и "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что Шувалов хотел бы оставить свою должность, а в качестве вариантов продолжения карьеры обсуждается МГУ или другие высокие государственные должности.

Источники Русской службы Би-би-си в правительстве подтвердили, что уход первого вице-премьера действительно обсуждался в последние недели. "Я хочу работать там, где скажет президент", - сказал сам Шувалов.

Орешкин и Силуанов, как сказали Русской службе Би-би-си три федеральных чиновника, с большой долей вероятности останутся в новом правительстве.

Есть ли связи с крупным бизнесом?

Шувалов, как писали СМИ, дружит с миллиардерами Романом Абрамовичем, Алишером Усмановым и Сулейманом Керимовым.

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Промышленный блок

Кто главный: вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин

Ключевые министры: Александр Новак, Александр Ткачев, Максим Соколов, Денис Мантуров, Николай Никифоров

Нам нужно всем в стране, прежде всего, больше и лучше работать и получать от этого удовольствие, может быть за счет меньшего времени на завтрак" Аркадий Дворкович на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском форуме в 2015 году. Цитата по ТАСС Metzel/TASS

Министр энергетики Александр Новак - "ученик" Алексея Кудрина, тот сделал его своим заместителем.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев - бывший губернатор Краснодарского края, у его семьи - бизнес в сфере сельского хозяйства.

Министр транспорта Соколов - бывший преподаватель экономического факультета СПбГУ. СМИ писали, что он стал чиновником по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Министр промышленности Денис Мантуров - запатентовал полезную модель "Законцовка лопасти вертолета", куратор проекта по созданию президентского лимузина "Кортеж".

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров - самый молодой министр в России. Издание РБК писало, что он оказался владельцем 30 доменов, в том числе сайтов с названием первого в стране IT-города Иннополиса.

С чем столкнулись?

Санкции, снижение цен на нефть, необходимость срочно развивать импортозамещение.

Неудачи в космической отрасли.

Необходимость защищать российский бизнес от попыток Госдумы ввести контрсанкции в отношении США и решать, как поддержать попавшие под санкции компании.

Банкротство авиакомпаний "Трансаэро", "ВИМ-Авиа" и "Когалымавиа".

Одну из крупнейших частных нефтяных компаний "Башнефть" национализировали, но затем госпакет в ней купила "Роснефть".

Роскомнадзор, подведомственный минкомсвязи, безуспешно пытается заблокировать мессенджер Telegram.

Совершил первый полет новый российский авиалайнер - МС-21. Это первый среднемагистральный самолет, полностью разработанный в России после развала СССР

Построен космодром "Восточный", вокруг которого было много коррупционных скандалов. С первого раза запустить с него ракету не получилось.

Главный санкционный скандал 2017 года - газовые турбины Siemens оказались в Крыму

Страны ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, заключили сделку о сокращении добычи нефти. Благодаря этому, в том числе, выросли цены на нефть. За два года, по оценкам Новака, сделка принесла в федеральный бюджет 1,7 трлн рублей.

Чем запомнились?

Министр энергетики Новак был активным переговорщиком по сделке ОПЕК, хотя публично говорил, что решающую роль сыграл президент Владимир Путин. Ни в каких крупных скандалах замешан не был.

В СМИ неоднократно обсуждали обширные бизнес-интересы семьи министра сельского хозяйства Ткачева. К примеру, принадлежащая его родственникам компания "Агрокомплекс" стала одним из крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. Ткачев даже просил правительство рассмотреть вопрос о наличии у него конфликта интересов. Кабмин конфликта не нашел.

Рогозин запомнился в числе прочего резкими высказываниями в адрес Запада.

Танкам визы не нужны" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 1" в 2015 году Krasilnikov/TASS

Останутся ли?

Имя Дворковича упоминалось в связи с арестом бизнесмена Зиявудина Магомедова, которого считают близким к вице-премьеру, и его брата Магомеда.

Федеральный чиновник рассказал Би-би-си, что было несколько атак на Дворковича со стороны конкурирующих кланов внутри российской власти, однако Медведев "отбивал" соратника.

Если Медведев сохранит кресло в Белом доме, то, скорее всего, останется и Дворкович. Однако его функционал может быть урезан, считает собеседник Би-би-си. Он уже поделился полномочиями с вице-премьером Хлопониным.

Новак на хорошем счету у Путина, сказали несколько собеседников Русской службы Би-би-си. Может продолжить работу уже в новом составе правительства, считается одним из главных кандидатов на должность главы "Газпрома", если многолетний глава компании Алексей Миллер покинет свой пост.

В случае с Мантуровым несколько раз появлялись слухи о том, что тот пойдет на повышение и либо станет вице-премьером, либо возглавит госкорпорацию "Ростех". Ни то, ни другое так и не произошло.

Тем не менее, источники Би-би-си в правительстве называют серьезными шансы Мантурова сохранить не только министерство, но и получить-таки повышение до вице-премьера.

Соколову Путин объявил о неполном служебном соответствии после краха "ВИМ-Авиа". Но он сохранил пост. Уволился зам Соколова Валерий Окулов, зять Бориса Ельцина.

Источники Би-би-си в правительстве и авиационной отрасли говорят, что, скорее всего, пост в новом правительстве он не получит. Несколько собеседников Би-би-си в авиационной отрасли рассказали о возможном назначении министром транспорта руководителя Росавиации Александра Нерадько, однако этот вариант возможен лишь в случае, если Дворкович перестанет быть куратором транспортной отрасли, считают они.

Никифоров и его министерство упоминались в связи с громкой историей о начислении бонусов теперь уже главе "Почты России" Дмитрию Страшнову (теперь уже бывшему). Этим вопросом заинтересовалась прокуратура. Никифоров заявлял, что все было в соответствии с законом. К министру лично претензий у силовиков не было.

Есть ли связи с крупным бизнесом?

Зиявудин Магомедов учился вместе с Дворковичем в МГУ и говорил в интервью "Ведомостям", что дружит с вице-премьером.

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Социально-культурный блок

Кто главный: вице-премьеры Ольга Голодец и Виталий Мутко

Ключевые министры: Владимир Мединский, Вероника Скворцова, Ольга Васильева, Максим Топилин

Голодец до прихода в правительство была "социальным" заместителем мэра Москвы, а еще раньше - топ-менеджером "Норникеля". Часто спорит с финансово-экономическим блоком правительства.

Бедность, которая в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные" Ольга Голодец - на Социальном форуме в 2017 году. Stanislav Krasilnikov/TASS

Вице-премьер Мутко в кресло вице-премьера попал после "допингового скандала", из-за которого был отлучен от Олимпийских игр. О подготовке России к ЧМ-2018 по футболу сказал: "Ноу проблем, ноу криминалити".

Министр науки и образования Васильева работала раньше в администрации президента, а также преподавала в Сретенской духовной семинарии, которую возглавляет глава патриаршего совета по культуре епископ Тихон Шевкунов (СМИ называли его духовником Путина, сам он отрицал это). Называла Сталина "большим политиком с большим-большим знаком "минус".

Министр культуры Мединский до работы в правительстве занимался рекламным бизнесом, был депутатом Госдумы. Любитель истории. Созданное им Российское военно-историческое общество поставило памятник Михаилу Калашникову в центре Москвы. Диссертацию Мединского назвали антинаучной. Чуть не лишился докторской степени.

Министр здравоохранения Скворцова в минздраве с 2008 года, начала с должности замминистра. До этого занималась наукой. В 2013 году спасла сотрудника администрации президента, у которого случился микроинсульт во время заседания, а в 2016 году оказала первую помощь женщине в самолете. Выступает против запрета абортов.

Министр спорта Павел Колобков был успешным фехтовальщиком, потом стал чиновником. Возглавил ведомство после повышения Мутко. С момента назначения как политик ничем не запомнился.

Министр труда Максим Топилин до 2008 года возглавлял Роструд, а потом перешел на позицию замминистра здравоохранения и социального развития. В скандалах замешан не был.

2012-2018 Что произошло за время работы правительства Дмитрия Медведева На 30% снизился ВВП России - до 1,5 трлн долларов +85 позиций в рейтинге Doing Business. Сейчас Россия на 35 месте на 43% - с 17.3% до 9.8% упал рейтинг Дмитрия Медведева за то время, что он возглавлял правительство

на 2,5 года выросла средняя продолжительность жизни россиян - до 72,7 лет

3 новых министерства создано: Дальнего Востока, Кавказа и строительства и ЖКХ. Министерство регионального развития - упразднено

1 министр арестован TASS

С чем столкнулись?

С трудом завершилась "реформа РАН" по разделению в научных организациях исследовательских и административных функций, которая активно критиковалась научным сообществом.

Постоянное сопротивление профессионального и научного сообщества. Васильева, к примеру, лоббирует введение единых образовательных стандартов. "Гильдия словесников" заявила, что это помешает учителям самим составлять программу по литературе. Мединский подвергался критике культурного сообщества из-за инициатив по регулированию кинорынка и любви к патриотической трактовке российской истории.

Россию обвинили в создании "системы государственной поддержки допинга" и махинациях с пробами во время Олимпийских игр в Сочи. В результате многие российские атлеты не смогли поехать на Игры в Рио и Пхенчхан, а те, кто поехал, не выступали под собственным флагом.

Подготовка в ЧМ-2018 по футболу шла не совсем гладко. Минспорт подал миллиардные иски к строителям стадионов. Не все стадионы удалось построить в срок, как и некоторые ключевые инфраструктурные объекты.

Минкультуры оказалось в центре коррупционного скандала после того, как был задержан заместитель министра Григорий Пирумов и другие сотрудники министерства по делу о хищении бюджетных средств при реставрации культурных объектов.

В мае прошлого года в московском театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках громкого дела о хищении госсредств, выделенных "Седьмой студии". Серебренников сейчас находится под домашним арестом. За него у Путина просили высокопоставленные чиновники и деятелей культуры. По словам источника Русской службы Би-би-си в культурной сфере, Мединский и Голодец просили Путина освободить Серебренникова.

Минздрав мог создать преимущества при закупке лекарств компанией "Р-Фарм" миллиардера Алексея Репика, такие подозрения появились у Федеральной антимонопольной службы, писали СМИ. Минздрав также подвергается критике из-за перебоев в поставке лекарств для ВИЧ-инфицированных, а также из-за политики импортозамещения лекарств, по большей части - для лечения онкологии.

В России участились "дела врачей" - уголовные разбирательства против специалистов, чьи пациенты умерли или пострадали в результате лечения.

Социальному блоку нужно спасать систему обеспечения лекарств от депутатов, которые предложили запретить ввоз американских лекарств.

Минтруду пришлось столкнуться с необходимостью выполнения "майских указов" Путина, который предполагал увеличение зарплат бюджетников. Также Путин в 2017 году приказал повысить МРОТ до прожиточного минимума - чуть более 11 тысяч рублей, на что понадобились дополнительные бюджетные 40 млрд рублей.

Во многих регионах России сотрудники различных предприятий жаловались на задержки выплаты зарплат, многие устраивали акции и даже жаловались на это Путину на "Прямых линиях". Министр труда Топилин говорил, что жалобы не уменьшаются, и в марте "объявил войну" задержкам зарплат.

Чем запомнились?

Голодец выступала против "закона Димы Яковлева". Последовательно выступает против повышения пенсионного возраста. Сумела пролоббировать многолетнюю заморозку пенсионных накоплений.

Васильева объявила о введении в школах обязательных уроков астрономии, которые вызвали вопросы из-за нехватки учебных часов на другие предметы. Подвергалась критике из-за дружбы с иерархами Русской православной церкви.

Мединский назвал "мразями кончеными" людей, считающих подвиг 28 панфиловцев историческим мифом. Выступил за запрет "Смерти Сталина", но отрицает, что это было его личное решение.

Останутся ли?

Голодец хотела бы продолжить работу в новом правительстве, однако "шансы, что на то, что она уйдет, высоки", сказал в разговоре с Би-би-си федеральный чиновник. Однако в этом случае встает вопрос, кем ее заменить.

Отставку Мутко большинство собеседников Би-би-си называют предрешенной. А вот Колобков, который возглавил минспорт совсем недавно, может остаться в своем кресле, считает спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова.

По сообщениям СМИ, министерство образования и науки планируют разделить на два отдельных ведомства. А для Васильевой могут создать новую должность - советник президента по межконфессиональным отношениям.

Министр культуры Мединский, по сообщениям телеканала "Дождь" и журнала New Times, уйдет со своего поста, так как с его именем было связано слишком много скандалов.

Считается, что на кресло министра культуры претендуют пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, замминистра образования Павел Зенькович и руководитель управления общественных проектов Кремля Сергей Новиков. Сам Мединский говорил, что слухи о его отставке существуют с момента его назначения на пост.

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов предположил, что Скворцова все-таки останется на посту, но ей потребуются новые заместители, а основная ставка будет сделана на нынешнего зама Олега Салагая.

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Региональный блок

Кто главный: вице-премьеры Дмитрий Козак, Александр Хлопонин и Юрий Трутнев

Хлопонин стал вице-премьером, курирующим Северо-Кавказский федеральный округ, вместе с созданием самого округа. Получил часть полномочий Дворковича, в том числе в сфере регулирования рынка алкоголя, и Козака - в части курирования сферу межнациональных отношений.

Я сам вообще сторонник рюмочных. Я считаю, что вообще это уникальная наша традиция, которая была" Александр Хлопонин по поводу запрета на продажу пива в ларьках, 2016 год. Mikhail Metzel/TASS

Козак - его называли "олимпийским" вице-премьером, потому что курировал подготовку России к Олимпиаде 2014 года. После аннексии Крыма он стал официально курировать социально-экономическое развитие полуострова. "Крымским" его называть не стали, но США и ЕС включили в санкционные списки.

Трутнев - бывший министр природных ресурсов, стал зампредом правительства и полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе в 2013 году. О его назначении Путин объявил на совещании по ликвидации последствий паводка во Владивостоке.

С чем столкнулись?

Санкции, падение инвестиций и сокращение бюджетных инвестиций в регионы.

Закрытие министерства регионального развития и министерства по делам Крыма, появление министерства по развитию Дальнего Востока и по делам Северного Кавказа.

Массовое отравление боярышником в Иркутской области, которое привело к ужесточению контроля за оборотом и производством спиртосодержащей продукции.

Чем запомнились?

Трутнев призывал "не оставаться в стороне" от криптовалютной лихорадки и указывал, что Дальний Восток вполне подходит для майнинга. Запустили программу "Дальневосточный гектар", которая предполагала, что любой желающий в России может получить бесплатно землю в одном из регионов Дальнего Востока.

Хлопонин по итогам декларационной кампании 2017 года стал самым богатым чиновником, задекларировав более 2,9 млрд рублей. Его представитель объясняла рост дохода продажей виллы в Италии. Как выяснила Би-би-си, покупателем виллы стал старый друг Хлопонина миллиардер Михаил Прохоров, причем по оценке риелторов вилла, возможно, приобретена вдвое дороже ее рыночной стоимости.

Останутся ли?

У Трутнева "все хорошо" и он обладает высокими шансами войти в новый кабинет министров, сказал источник Би-би-си в правительстве.

Карьерные перспективы остальных Би-би-си выяснить не удалось.

Есть ли связи с крупным бизнесом?

Хлопонин дружит с бизнесменом Михаилом Прохоровым. Его связывали дружеские и рабочие отношения с Владимиром Потаниным.

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Силовой блок

Кто главный: президент Владимир Путин

Входящие в силовой блок министерства и ведомства напрямую замкнуты на президента и верховного главнокомандующего. К силовым относят министерство обороны, МВД и МЧС. Минюст и МИД также подчиняются президенту.

Ключевые министры: Сергей Шойгу, Сергей Лавров

Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Это тем более глупо, если эта кошка умная, смелая и вежливая" Сергей Шойгу об отсутствии российских военных в Крыму весной 2014 года. Getty Images

Шойгу - министр обороны с 2012 года, до этого был губернатором Подмосковья и главой МЧС. Возглавляет Русское географическое общество.

Лавров возглавляет МИД с 2004 года. Известен острыми высказываниям.

С чем столкнулись?

Военные операции в Крыму, Донбассе и Сирии. Россия категорически отрицает причастность к боевым действия на востоке Украины. Сирийская операция позволила опробовать в боевых условиях новые виды вооружений, и в то же время обернулась потерями - 89 человек по данным минобороны и не менее 15 единиц техники. Но эти данные не включают в себя потери среди бойцов частных военных компаний.

Коррупционные скандалы в МВД. В 2014 году руководители антикоррупционного главка стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Главу управления Дениса Сугробова и его подчиненных обвинили в том, что они провоцировали на получение взяток чиновников и фабриковали уголовные дела. "Разрабатывала" Сугробова и его главк ФСБ. Генерал получил 22 года лишения свободы, потом срок сократили на 10 лет.

Еще один скандал разразился осенью 2016 года. ФСБ задержала по подозрению во взяточничестве полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. В его квартирах оперативники обнаружили 9 млрд рублей наличными в разных валютах. Их происхождение Захарченко объяснить не смог. В суде он говорил, что это не его деньги.

Чем запомнились?

Министр юстиции Александр Коновалов - один из самых непубличных министров в правительстве. Минюст же при нем стал играть роль политического фильтра. Орган регистрирует партии и отказывал, например, в этом Навальному. В 2012 году министерство стало вести перечень "иностранных агентов". В 2015 минюст начал вести еще один список - "нежелательных" иностранных НКО.

Конституционный суд по запросу минюста разрешил не исполнять решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа" и не выплачивать бывшим акционерам компенсацию. Коновалов в конце апреля 2018 года не исключил выхода России из юрисдикции ЕСПЧ.

Шойгу регулярно возглавлял рейтинги одобрения российских министров в опросах ВЦИОМ.

В 2015 году за решеткой по подозрению во взяточничестве оказался замначальника известного департамента имущественных отношений минобороны Александр Горшколепов. Ранее департаментом руководила Евгения Васильева - основной фигурант "дела "Оборонсервиса". Горшколепов же публично называл всех чиновников, работавших под руководством Васильевой, "коррупционерами" и обещал "навести порядок".

В 2015 году фонд Навального опубликовал расследование, в котором сообщалось, что Шойгу якобы принадлежит дом в поселке Барвиха. Утверждалось, что земли в 2009 году приобрела за 9 млн долларов дочь Шойгу Ксения, а затем дом переоформили на сестру жены министра. Дочь Шойгу опровергла эту информацию через своих представителей.

Лавров на протяжении всех шести лет был одним из лидеров по узнаваемости среди всех членов кабинета министров. Глава МИД России в последние годы также запомнился своими резкими высказываниями.

Останутся ли?

Шойгу считается одним из тяжеловесов и старожилов российской политики. Он давно знаком с Путиным - не исключено, что должность в новом кабинете министров он сохранит пост. Возможно и расширение его сферы ответственности и функционала, говорят источники Би-би-си.

Это ставит под вопрос перспективы его бывшего заместителя в МЧС, а ныне главу ведомства Владимира Пучкова. В правительстве обсуждается расформирование МЧС, чьи функции будут распределены между несколькими ведомствами, в том числе минобороны, утверждают источники Би-би-си.

В марте-апреле СМИ писали, что Лавров "устал" и уже несколько лет просит Путина "отпустить" его. Однако, по данным "Коммерсанта", его вновь назначат министром иностранных дел.

В январе на пресс-конференции в ответ на вопрос Би-би-си о том, продолжит ли он работать министром, глава МИД России сказал, что "не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу нашего министерства".

На протяжении всего срока работы Владимира Колокольцева на посту главы МВД в СМИ появлялись сообщения о его готовящейся отставке. Однако ее так и не случилось. Его оппонентом называют директора Росгвардии Виктора Золотова - экс-начальника Службы безопасности президента и давнего знакомого Путина.

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