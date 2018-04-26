Герцогиня Кембриджская прекрасно выглядела после родов. Это не всем удается

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Уильям и Кейт порадовали поклонников своим бодрым видом на выходе из роддома

Женщины всего мира реагируют на кажущуюся лёгкость, с которой герцогине Кембриджской Кейт удалось утром родить сына, а уже ранним вечером очаровательно улыбаться в изысканном наряде и на каблуках и возвращаться домой из больницы.

Многие из них делятся своими воспоминаниямии о беременности, а кто-то размещает в соцсетях фото себя или героев мемов, сравнивая их с супругой принца Уильяма.

Акушер-гинеколог Шерил Росс, например, отрицает популярную среди женщин теорию, что легкие роды являются "компенсацией" за тяжелый утренний токсикоз, который преследовал Кейт на ранних стадиях беременности.

Как и в случае со старшими детьми Джорджем и Шарлоттой, роды герцогини были быстрыми (около пяти часов в этот раз) и без осложнений.

Королевская семья, как считается, осознаёт, что присутствие ее членов в больнице влияет на ее нормальную работу и мешает другим женщинам спокойно рожать из-за шума под окнами.

По статистике британской Национальной службы здравоохранения за 2016-17 год, 19,8% рожениц в Англии выписывались из больницы в день родов, а 40,8% - в течение суток после родов.

В соцсетях мамы весело описывают свои не самые лёгкие опыты.

На популярном сайте для матерей Mumsnet сотни комментариев посвящены внешнему облику Кейт.

Пр этом некоторые родительницы задаются вопросом, как бы они сами реагировали, если бы сотни журналистов поджидали их у роддома.

Правообладатель иллюстрации Amy Li/Facebook Image caption Мемы с Кейт и персонажами массовой культуры быстро разошлись по сетям

"Нет сомнений, что герцогиня Кембриджская выглядит чудесно. Большинство женщин после родов выглядит как мешок с картошкой. Я бы вывесила своё фото, но вам бы после этого понадобилась помощь", - с обезоруживающей самоиронией пишет в "Твиттере" обозревательница программы Би-би-си "Женский час" Джейн Гарви.

"Давление общества"

Одной из женщин, отозвавшихся на твит Гарви, была Калпана Воэн Уилсон, приславшая своё фото с дочерью Кларой сразу после роддома.

"Я выкладываю эти снимки, потому что мне кажется, что на нас - молодых матерей - избыточно давит общественное мнение, - сказала женщина Би-би-си. - Важно показывать роды реалистично, чтобы другие матери не ощущали себя одиноко".

Правообладатель иллюстрации Kalpana Vaughan Wilson Image caption Калпана Воэн Уилсон документирует жизнь новорожденной дочери Клары

Корреспондентка Би-би-си Нина Уорхёрст также ответила на запись коллеги.

"Я справа, если вам непонятно", - написала Нина.

Ирландка Дениз Купер поделилась фото с родов своего четвёртого ребёнка - Ронана, которрый появился на свет год назад. На фото также присутствует её супруг Брюс.

Правообладатель иллюстрации Denise Cooper

"Люди всё время говорят, как здорово выглядела Кейт, - заметила Купер в беседе с Би-би-си. - Думаю, мы все прекрасны после родов. Может, она бы хотела выйти из роддома в тренировочном костюме с волосами в пучке на скорую руку".

"Я горда собой. Мне удалось и поплакать в уединении, и выйти из роддома в тихой радости", - добавила многодетная ирландка.

Многие из комментаторов с ней согласились.

"Представьте: вы только родили, а вас уже завут в прямой эфир с макияжем и при параде", - пишет твиттерянка Саския Марриотт.