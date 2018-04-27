Лишь бы не было войны: чем полезна встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Север и Юг договорились о начале эры мира. Пора ли открывать шампанское?

Результатом встречи лидеров двух Корей стала декларация, в которой говорится о начале эры мира и о полном избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия.

Руководитель коммунистического Севера лично прибыл в Южную Корею впервые после Корейской войны, которая завершилась в 1953 году перемирием. Мирного договора между Севером и Югом до сих пор не подписано, и сегодня Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин объявили о том, что договорились подписать этот договор до конца года.

Что бы ни случилось дальше, встреча, безусловно, важная, возможно, даже историческая.

Те же и Китай

Лидеры Севера и Юга последний раз встречались в 2007 году: Ким Чен Ир принимал в Пхеньяне южнокорейского президента Но Му Хёна. Тогда стороны тоже заявляли о благих намерениях (правда, в гораздо более общих терминах), но никаких изменений в ситуации на полуострове не последовало. Договоренность о денуклеаризации полуострова, достигнутая на той встрече, была быстро нарушена - Северная Корея провела серию ядерных испытаний.

Собственно, события на полуострове уже давно развиваются по определенному сценарию: жесткие действия Севера, шумные прения в Совбезе ООН, попытки договориться пополам с обещанием ужесточить санкции, отступление на исходные позиции и период относительного затишья, нарушаемого лишь шумом динамиков пропагандистских станций, размещенных по обе стороны демаркационной линии.

Однако в течение последнего года-двух ситуация изменилась.

Во-первых, в Белом доме воцарился Дональд Трамп. По зрелом размышлении Ким Чен Ын пришел к выводу, что этот человек не постесняется применить против режима военную силу. Проще говоря, испугался, утверждает профессор южнокорейского университета Кунмин Андрей Ланьков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Чен Ын считает имеющийся ракетно-ядерный потенциал достаточным

Во-вторых, испытания ядерных устройств и баллистических ракет изрядно разозлили страны, традиционно поддерживающие Пхеньян: Россию и, что еще важнее, Китай. Настолько, что обе страны поддержали санкции ООН против Северной Кореи, чего раньше не делали.

В-третьих, придя к власти, Ким Сен Ын начал в стране осторожные экономические реформы, которые начали приносить плоды: насколько мы можем судить, в стране наблюдался экономический рост. В этих условиях лишаться поддержки Китая, на который приходится 90% северокорейской торговли, как минимум неразумно. Тем более сейчас, когда в результате усиления санкций этот рост, похоже, замедлился.

Правда, как отмечает кореевед Леонид Петров, поддерживать "эксклюзивные" торговые отношения с Пхеньяном Пекину выгодно: Северная Корея богата полезными ископаемыми, в которых Китай крайне заинтересован, а положение монопольного торгового партнера позволяет ему диктовать цены на них.

Однако перспектива военного, а возможно, и ядерного столкновения в непосредственной близости от своих границ Пекину точно не нужна. А вероятность этого существует, поскольку теперь у Северной Кореи, по-видимому, есть не только ядерные боеголовки, но средства их доставки.

По мнению Андрея Ланькова, Ким Чен Ын считает свой арсенал достаточным, и именно поэтому объявил в конце апреля о моратории на новые испытания.

Начало долгого процесса

Собственно, важность состоявшегося саммита корейских лидеров для остального мира именно в этом: угрозу военного столкновения на полуострове, похоже, удалось отвести.

Конечно, это только начало долгого процесса, результат которого сложно предсказать.

Впереди встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Зная импульсивный характер американского президента, предсказать ее исход с приемлемой точностью невозможно. А любые значимые результаты этой встречи (в идеале - признание Соединенными Штатами северокорейского государства и установление дипломатических отношений) еще должны будут утвердить американские законодатели.

Большинство политологов, впрочем, полагает, что до этого признания еще далеко. Безъядерный статус корейского полуострова будет главным условием дальнейшего прогресса в переговорах. В то же время, как отмечают специалисты, предположить, что Ким Чен Ын добровольно откажется от главной, а по сути - единственной гарантии своей личной безопасности, нереально.

В этом смысле декларированное на встрече корейских лидеров желание сделать полуостров безъядерным вряд ли стоит рассматривать как дорожную карту, скорее, как абстрактное пожелание "мира во всем мире".

Леонид Петров полагает, что в случае продолжения конфронтации северокорейский режим пал бы в течение ближайшего года-двух в результате военного столкновения с Югом и стоящими за ним Соединенными Штатами. Осторожное, в виде деклараций, начало мирного урегулирования отодвигает этот момент на неопределенное время.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Встреча двух лидеров была насыщена символическими жестами. Теперь предстоит работа

Экономические реформы Кима тоже в долгосрочной перспективе играют против него - испробовав благополучия (даже весьма относительного по западным меркам), северокорейский народ может не пожелать возвращаться во времена "военного коммунизма" и полной нищеты, считает кореевед.

Однако решительная позиция мирового сообщества и, главное, резко усилившееся давление союзников - России и Китая, - заставили Пхеньян стать более сговорчивым.

Повод для оптимизма

Главным результатом этой сговорчивости стало бы мирное объединение двух Корей, но ожидать этого в ближайшее время не приходится. Андрей Ланьков напоминает, что чрезмерного сближения опасаются и в Сеуле, и в Пхеньяне. Леонид Петров тоже считает, что в радикальных изменениях ни Север, ни Юг не заинтересованы: слишком большой шок для обеих систем.

Что же касается встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, то главным для северокорейского лидера будет сохранить лицо, полагает Ланьков. Любые договоренности, которых удастся добиться, просуществуют ровно столько, сколько Трамп (или другой не менее решительно настроенный президент США) просидит в Белом доме.

Все вышесказанное вряд ли можно считать поводом для большого оптимизма. Однако во всяком случае это шаг в сторону от военной конфронтации, которая, по самым скромным оценкам, будет стоить жизни сотням тысяч, если не миллионам людей.

Причем пострадают не только корейцы: достанется и России, и Китаю, и Японии, возможно, и Америке. К тому же любой конфликт с применением ядерного оружия потенциально может очень быстро перерасти из локального в мировой.

Объединенная Корея, конечно, тоже устраивает не всех. Но в нынешних условиях ожидать скорого объединения не приходится. А вот более тесное взаимодействие, в первую очередь, экономическое, в принципе возможно. Ну а там, где замешаны деньги, пушки обычно помалкивают…