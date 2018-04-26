Правообладатель иллюстрации Alfie's Army Facebook Image caption Альфи находится в больнице с декаборя 2016 года из-за редкого нейро-дегенеративного заболевания

Британский апелляционный суд оставил в силе судебное решение, которое не позволяет вывезти 23-месячного Альфи Эванса в другую страну на лечение после того, как врачи решили отключить его систему жизнеобеспечения. Этот суд был последней надеждой для родителей и группы поддержки тяжелобольного ребенка забрать его из больницы и попытаться продлить ему жизнь.

Родители мальчика - Том Эванс и Кэти Джеймс хотели перевезти его на лечение в Рим, где врачи поддерживаемой католической церковью клиники были готовы принять ребенка.

Сейчас они обсуждают с врачами возможность его перевода на домашний уход.

Врачи британской больницы, где находится Альфи, а также независимые медицинские эксперты пришли к выводу, что вылечить мальчика нельзя.

Он находится в больнице с декабря 2016 года из-за редкого нейро-дегенеративного заболевания. По словам врачей искусственное поддержание жизни Альфи или перевод его в другую больницу "не отвечает наилучшим интересам ребенка".

Отключению от системы жизнеобеспечения предшествовала долгая судебная тяжба между родителями мальчика и врачами, привлекшая внимание многочисленных мировых СМИ.

По оценкам медиков, Альфи должен был умереть через несколько минут после отключения аппарата искусственного дыхания, однако ребенок жив до сих пор, и родители не оставляют надежды на то, что врачи позволят им забрать сына.

Кто такой Альфи Эванс?

Альфи родился 9 мая 2016 года в городе Бутл на северо-западном побережье Англии.

В детскую больницу "Алдер Хэй" в Ливерпуле он попал в декабре 2016 года после нескольких судорожных припадков.

Врачи диагностировали нейро-дегенеративное заболевание, но установить точный диагноз им не удалось. Больше года мальчик находится в коме.

Родители мальчика хотели вывезти его на лечение в Италию, но руководство больницы сделать это не позволила. Врачи объяснили это тем, что дальнейшее лечение - не в интересах Альфи.

Почему это дело рассматривалось в суде?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Родители Альфи пытались оспорить решение суда

Детская больница "Алдер Хэй" обратилась в высокий суд с ходатайством о том, что поддержание дыхания Алфи с помощью аппарата искусственной вентиляции легких - не в лучших интересах Альфи, и в сложившихся обстоятельствах будет незаконно ее продолжать.

Рассмотрение дела в высоком суде Ливерпуля началось 19 декабря.

Больница заявила, что томография выявила катастрофическое разрушение мозговой ткани и дальнейшее продолжение лечения стало бы не только бессмысленным, но также жестоким и негуманным.

Родители мальчика с этим не согласны и хотели получить разрешение забрать его и перевезти на самолете в детскую больницу "Бамбино Джезу" в Риме в надежде продлить ему жизнь.

Связанная с Ватиканом больница предложила провести операцию, которая бы позволила Альфи лучше дышать и продлила бы ему жизнь на неопределенный срок.

Судья заявил, что примет решение о том, что будет лучше для мальчика, если родителям и больнице не удастся прийти к соглашению.

Кто принимает решение?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Родители 11-месячного Чарли Гарда также настаивали на продолжении лечения своего ребенка и тоже не добились успеха

В ходе судебных слушаний, в частности, был поднят вопрос о том, вправе ли врачи решать, будет ли "в лучших интересах" неизлечимо больного ребенка отключить его от системы жизнеобеспечения.

Родители Альфи заявили в суде, что именно они сами и никто другой должны принимать решение о том, что лучше для их сына.

В прошлом году с аналогичным заявлением в суд обратились родители 11-месячного Чарли Гарда, которые также настаивали на продолжении лечения своего ребенка.

Британский закон не дает четкого определения, что нужно делать в подобной ситуации. В законе от 1989 года говорится, что, если ребенку угрожает опасность причинения вреда, государство может и должно вмешаться.

Это означает, что право родителей не является абсолютным, а у государства появилась возможность оспаривать решения родителей в отношении их ребенка, если оно посчитает, что это не будет в интересах ребенка.

Если представитель властей не согласится с решением родителей, он обязан обратиться в суд, чтобы получить юридическое преимущество над родителями ребенка в принятии решений.

Что решил судья?

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Родители пытались доказать в суде, что именно они, а не государство, должны решать, что будет лучшим для ребенка

20 февраля судья Хэйден сообщил, что врачи могут отключить Альфи от системы жизнеобеспечения, несмотря на возражения родителей. Он отметил, что ребенку требуется мир, тишина и уединение.

Отец мальчика считает, что ребенок продолжает реагировать на внешние раздражители. Он заявил журналистам, что Альфи стало лучше.

Но представляющий больницу адвокат Майкл Майлонэс сказал: "Проблема в том, что родители Альфи смотрят на него и, если не учитывать аппаратуру, помогающую ему питаться и дышать, видят чудесного, милого, нормально выглядящего малыша, который открывает глаза и улыбается…"

Больница настаивает, что все телодвижения мальчика являются спонтанными бессознательными рефлексами, вызванными прикосновениями.

Судья принял решение в пользу больничного руководства, и врачи получили разрешение отключить мальчика от системы жизнеобеспечения 23 февраля.

Родители решили обжаловать решение суда.

Как проходил судебный процесс

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Том Эванс сказал, что его сыну становится лучше

Родители Альфи решили не сдаваться и 6 марта обратились в апелляционный суд, который в итоге оставил решение судьи Хэйдена в силе.

20 марта пара обратилась в Верховный суд, где им было отказано в праве на дальнейшую апелляцию.

Но их адвокаты затем обратились в Европейский суд по правам человека, который также не принял дело к рассмотрению, заявив, что права человека в данному случае нарушены не были.

11 апреля судья Хэйден поддержал план по уходу за безнадежно больным Альфи, определив дату отключения системы жизнеобеспечения. В тот день родителей мальчика в суде впервые представлял Христианский центр правовой помощи.

Центр характеризует себя как организацию, помогающую людям и церквям, которые испытали дискриминацию и столкнулись с трудностями из-за своего стремления жить и работать в соответствии со своими библейскими принципами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У больницы собираются протестующие

16 апреля адвокаты попытались добиться передачи контроля над лечением их ребенка родителям, заявив, что его незаконно удерживают.

Но апелляционный суд и верховный суд отказались рассматривать прошение.

Спустя два дня отец ребенка отправился в Рим, где встретился с папой римским и попросил его спасти сына.

Правообладатель иллюстрации Tom Evans Image caption Эванс встретился в Ватикане с папой римским, попросив его помочь спасти мальчика

В течение суток министерство иностранных дел Италии приняло решение о предоставлении итальянского гражданства 23-месячному Альфи в надежде, что это поспособствует его немедленной отправке в Италию.

Папа Франциск поддержал семью в "Твиттере": "Я вновь взываю прислушаться к страданиям его родителей, и надеюсь, что их желание попробовать новые виды лечения будет удовлетворено".

Тем не менее судья Хэйден отказался удовлетворить апелляцию, заявив, что Альфи - британский гражданин и посему подпадает под юрисдикцию высокого суда.

Посольство Италии затем уточнило, что не пыталось оспорить какие бы то ни было решения, принятые британскими судами.

Представитель посольства назвал предоставление гражданства сигналом судье о том, что, в случае если тот поменяет свое решение, Италия готова позаботиться о перевозке мальчика на лечение в свою страну.

По словам адвокатов родителей ребенка, борт медицинской авиации находится в режиме постоянной готовности на случай, если ребенка позволят перевезти в больницу в Италии.

Во вторник состоялось новое слушание, на котором судья Хэйден заявил, что дело подошло к концу.

Он оставил без внимания утверждения адвокатов родителей, по словам которых, состояние мальчика оказалось значительно лучше, чем предполагалось ранее, потому что в течение 20 часов после отключения системы жизнеобеспечения он продолжал дышать самостоятельно.

После этого родители Альфи подали апелляцию против судебного постановления, которое не позволяло им перевезти его в Италию. Апелляционный суд оставил в силе решение не отпускать мальчика за границу на лечение.

Что такое "Армия Альфи"?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Альфи и его семью поддержало большое количество людей

На протяжении всего времени семью поддерживали очень многие люди, запустив в соцсетях кампанию "Армия Альфи". Многие регулярно собирались у здания больницы.

Однако после сообщений об оскорблениях протестующими медперсонала полиция начала расследование по заявлениям о запугиваниях и угрозах.

Родители Альфи принесли извинения, заявив, что не хотели никому навредить или расстроить.

Один раз группа протестующих попыталась пойти на штурм входа в больницу, и полицейским пришлось заблокировать подход к зданию.

Что дальше?

Правообладатель иллюстрации Kate James Image caption Мать мальчика опубликовала в "Фейсбуке" фото со спящим ребенком на руках

Систему жизнеобеспечения отключили в 21:00 в понедельник, 23 апреля. Отец Альфи сказал, что тот продолжает дышать без посторонней помощи, и потребовал вновь подключить его к системе.

В вторник мать мальчика опубликовала в "Фейсбуке" фото со спящим ребенком на руках.

"Не важно, что произойдет - он уже доказал, что врачи ошибаются. Как он великолепен. Он выглядит таким красивым", - написала она.

Отвечая на вопрос, решила ли семья больше не пытаться перевезти ребенка в Италию, Том Эванс сказал: "Нет. Он доказывает, что они ошибаются. Настало время проявить к нему милость и благородство, чтобы он мог отправиться домой или в Италию".

Больница "Алдер Хэй" заявила, что не будет сообщать данные о состоянии мальчика из уважения к личной жизни Альфи и его семьи.