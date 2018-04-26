"Чернобыльский шлях" из Минска дойдет до Островца?

Image caption "Чернобыльским шляхом" белорусы идут почти 30 лет - с 1989 года

Островец - городок на западе Беларуси, недалеко от границы с Литвой, где строится белорусская АЭС и против строительства которой в очередной раз протестовали в белорусской столице 26 апреля.

Шествие с названием "Чернобыльский шлях" (Чернобыльский путь) - ежегодная традиция для Беларуси, наиболее, по оценке специалистов, пострадавшей от аварии на АЭС в украинском Чернобыле в 1986 году.

Image caption Организованные оппозицией шествие и митинг у поминального Чернобыльского камня в этом году были санкционированы в Минске

Демонстранты критиковали власти за "социальный Чернобыль" - рост цен и обнищание населения, но более всего - за возведение на российские кредиты атомной станции в стране, все еще страдающей от последствий Чернобыльской катастрофы.

Image caption По призыву "Белорусской Христианской Демократии" шествия и митинги будут проходить в разных городах Беларуси 26-го числа каждого месяца

Одетые в импровизированную "химзащиту" демонстранты периодически с грохотом роняли на тротуары макет реактора с надписью на боку: "Не виноватые мы, он сам упал". Инцидент с "упавшим" корпусом реактора случился при строительстве АЭС в белорусском Островце - по требованию белорусских властей "Росатом" заменил поврежденный корпус.

Image caption Активисты устроили на шествии перформанс с реактором

"Белорусская Христианская Демократия" (партия никак не добьется регистрации в минюсте) призвала в преддверии ввода в строй первых объектов белорусской АЭС каждый месяц 26-го числа проводить акции и шествия в городах и городках, от столицы до места строительства - Островца.

Image caption В последние годы участников "Чернобыльского шляха" становится меньше

Но, в отличие от прошлых, еще взволнованных последствиями Чернобыля лет, "Чернобыльский шлях" в последние годы собирает небольшое число участников.

Image caption На этот раз по центральным улицам Минска прошли не более 500 человек

Организаторы шествия, обратившиеся к помощи населения на краудфандинговой платформе, смогли собрать на оформление колонны и звукоусиливающую технику малую толику необходимой суммы.

В городке Островец, где строится белорусская АЭС, день прошел в обычном режиме - без волнений и манифестаций.

Image caption На акцию пришли экоактивисты, оппозиционные политики и простые белорусы

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