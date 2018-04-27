Пресса Британии: стадион "Уэмбли" нужно продать американцу

В обзоре британской прессы за 27 апреля:

Стадион "Уэмбли" нужно продать американцу

Обственник команды по американскому футболу Jacksonville Jaguars, американский миллиардер Шахид Хан хочет купить легендарный футбольный стадион "Уэмбли", домашний стадион сборной Англии, и, возможно, сделать его базой своей команды.

На "Уэмбли" уже проводятся матчи по американскому футболу, наряду с британским, но многие британские газеты опасаются, что продажа стадиона нанесет непоправимый вред британскому футболу.

"О чем шум? Футбольная ассоциация уже давно продала "Уэмбли" с потрохами", - пишет футбольный обозреватель Times Генри Винтер.

"Стадион в Бренте, основным спонсором которого выступает сотовый оператор, уже давно потерял мистический ореол", - констатирует Винтер. Он считает, что стадион нужно продать.

"В случае со сделкой по продаже стадиона Хану дьявол в деталях. Суть в том, какая часть вырученных денег пойдет на развитие британского футбола, ведь Футбольная ассоциация не блещет финансовыми возможностями", - говорит Винтер.

"Если деньги пойдут на развитие, на борьбу с детским ожирением и на воспитание будущих звезд для сборной, то продажа, безусловно, правильное решение", - считает обозреватель.

Опрошенные Винтером ветераны английской футбольной индустрии выступают категорически против продажи стадиона.

"Это позор", - говорит Кен Бейтс, бывший собственник "Челси" и член управляющего совета Футбольной ассоциации. "Мы продаем свое наследие. Это дом сборной Англии. Футбольная ассоциация не может, черт возьми, этого сделать. Ей нельзя позволить", - считает Бейтс.

"Я не против, если на "Уэмбли" пройдет пара матчей по американскому футболу, при условии, что они будут оплачены как положено. Но не забывайте, что американский футбол очень вредит полю. Им бы понравилось, если бы мы купили Мэдисон-сквер-гарден? Правительство должно вмешаться", - добавляет он.

Россияне покидают британские частные школы

Дети россиян уходят из британских частных школ: за последние два года количество учеников из России в британских частных школах упало почти на 50%, пишет Daily Telegraph со ссылкой на данные НКО Independent School Council.

Количество школьников-россиян, родители которых живут за рубежом, стабильно росло с 2007 года, но в 2016 году внезапно начало падать.

В 2015 году в британских частных школах учились 2795 приехавших из России детей и подростков, а к 2018-му цифра упала до 1699 человек.

В то же время количество учеников из Китая в тех же школах за это время сильно выросло.

Директор консультационной компании Good Schools Guide Грейс Муди-Стюарт отмечает, что из России учиться в британских частных школах приезжают только дети из богатых семей. Такие семьи всегда любили британские школы, потому что они дают сбалансированное образование, говорит консультант.

Из Китая в Британию приезжают учиться скорее дети из семей среднего класса, которые показывают небывалую трудоспособность, добавляет Муди-Стюарт.

Главный ядерный полигон КНДР больше не пригоден для испытаний

Главный северокорейский полигон для ядерных испытаний Пунгери, расположенный у подножия вулкана Пэктусан, вероятно, больше не пригоден для испытаний из-за обрушения, пишет Guardian со ссылкой на исследование китайских ученых.

"Как следует из исследования ученых из китайского Университета науки и техники, гора, внутри которой проделаны испытательные тоннели, частично обрушилась", - пишет газета.

Как отмечает автор, на полигоне Пунгери прошли все шесть ядерных испытаний КНДР с 2006 года. Вероятно, именно взрывы стали причиной обрушения горы.

В ходе последнего такого испытания, прошедшего 3 сентября, контролируемый взрыв вызвал подземные толчки магнитудой 6,3, которые, в свою очередь, стали причиной еще четырех землетрясений в последующие недели.

Изначально считалось, что эти взрывы просто сделали структуру внутри горы нестабильной, но ученые пришли к выводу, что "через восемь с половиной минут после испытания на ядерном тестовом полигоне произошло почти вертикальное обрушение".

"Учитывая выводы, важно продолжать наблюдение на предмет утечек радиоактивного материала", - цитирует исследование газета.

В минувшую субботу лидер КНДР заявил, что полигон будет закрыт, что поприветствовал президент США Дональд Трамп. В ночь на пятницу Ким Чен Ын впервые за несколько десятилетий пересек границу с Южной Кореей для встречи с президентом Мун Чжэ Ином.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com