СМИ России: "Единая Россия" идет по пути КПСС в советское прошлое

В обзоре российских газет за 27 апреля:

РБК: трагедия в Кемерове заставила навести порядок

Глава МЧС Владимир Пучков рассказал о результатах проверки объектов массового посещения, начатой после гибели в Кемерове более 60 человек. По утверждениям министра, чтобы уйти от налогов и инспекций, каждый третий объект выдает себя за малый бизнес.

МЧС проверило уже половину объектов, сообщает РБК. "Везде были типовые нарушения, экспертизу проектов осуществляют слабо, специалистов по пожарной безопасности не привлекают", - цитирует газета министра Пучкова. По его словам, так называемые налоговые каникулы присутствовали у половины объектов.

"Налоговые каникулы - это когда гигантские структуры с миллиардными оборотами разбиваются на десятки мелких, чтобы уйти от налогов, уйти от проверок", - сообщил Пучков. По словам министра, как правило, персонал, который работает на таких объектах, не получает нормальную зарплату, не имеет обязанностей по пожарной безопасности.

Схемы дробления бизнеса, превышающего размеры малого предприятия, на несколько компаний, каждая из которых подпадает под критерии малого предприятия, широко распространены, следует из письма ФНС от 11 августа 2017 года. За четыре года арбитражные суды рассмотрели более 400 дел о применении такой схемы, говорилось в письме, сумма недоплаченных налогов превысила 12,5 млрд руб.

Дробление более крупного бизнеса на несколько мелких компаний дает предприятиям целый комплекс льгот, указывает руководитель группы по разрешению налоговых и административных споров компании Coleman Legal Services Герензал Чимидова. "Это и возможность применения льготной налоговой ставки, и льготы по аренде государственной собственности, преимущественное право на выкуп арендуемой государственной собственности, надзорные каникулы и квоты в госзакупках", - говорит она.

МЧС после трагедии в "Зимней вишне" собирается реализовать программу "12 шагов", направленную на минимизацию рисков, связанных с пожарами и другими техногенными катастрофами. Министр отказался раскрыть содержание всех шагов программы, сославшись на то, что они еще дорабатываются.

"Ведомости": если не единый мэр, то хотя бы разные депутаты

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил "Ведомостям", что предложит оппозиционным партиям заключить соглашение о разведении кандидатов на выборах в Мосгордуму в 2019 году.

Договориться могли бы "Гражданская инициатива" (партия, от которой выдвигалась в президенты телеведущая Ксения Собчак, должна переименоваться в Партию перемен, в нее намерен вступить и Гудков), "Парнас" и "Яблоко".

"Когда никто не может договориться о выборах мэра, нужно попробовать заключить альянс по поводу Мосгордумы и муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, поскольку перед всеми стоит задача провести независимых депутатов. А если получится, то в рамках этого соглашения все-таки выдвинуть одного кандидата в мэры, который был бы компромиссной фигурой для всех и стал бы координатором кампаний кандидатов в гордуму", - рассказывает Гудков.

Помочь стать таким кандидатом поможет популярность и финансовый ресурс, и, если демократы остановятся не на нем, Гудков готов поддержать кандидатуру соперника.

Между тем "Яблоко" решило не допускать к внутренним праймериз кандидатов в мэры членов других партий и тех, кто был ранее исключен из "Яблока". То есть в этих праймериз не смогут участвовать ни Гудков, ни глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, исключенный из "Яблока" в 2008 году. Оба ранее заявляли о намерении баллотироваться в мэры, как и лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин.

Предыдущие выборы в Мосгордуму проходили в 2014 году по 45 одномандатным округам. Демократы тогда объединились в коалицию "За Москву!", но ни один из них не прошел в городской парламент. Яшин, который готов к переговорам с "Парнасом", чтобы идти на выборы мэра от этой партии, относится к инициативе Гудкова скептически: демократы "так здорово развели мэрские выборы, чтобы уже заниматься выборами в Мосгордуму", иронизирует он. По его словам, он по-прежнему готов участвовать в демократических праймериз вместе с Гудковым.

Объединение демократов на выборах в думу - логичный шаг, который возможен только при достижении договоренностей. Но история с мэрской кампанией показывает, что никто не хочет ни с кем консолидироваться, сетует зампред "Парнаса" Константин Мерзликин.

По мнению зампреда "Яблока" Николая Рыбакова, такие предложения превращают политику "в рынок, в постоянные торговые отношения": "Нас пытаются увести от насущных проблем. Задача партий - выставлять своих кандидатов, а не обслуживать чьи-то амбиции".

Сама по себе идея разведения кандидатов в Мосгордуму правильная, но преждевременная, считает политолог Александр Пожалов: "Выбран неправильный субъект заключения соглашений. "Яблоко" утратило право выдвигать кандидатов без сбора подписей, поэтому кандидатам от партий и самовыдвиженцам придется одинаково собирать по 4000-5000 подписей, а доверие москвичей к партиям низкое".

Выборы в Мосгордуму очень важны с учетом того, что в Госдуму попасть почти нереально, говорит политолог Александр Кынев: "Выборы в Мосгордуму в 2014 году были безобразными, палку перегнули, все это понимают, и логично ожидать, что в 2019 году кого-то из демократической оппозиции в депутаты должны пропустить".

"Коммерсант": "Единая Россия" готовится к реформе

Региональные отделения "Единой России" готовят предложения по реформе партии. "Коммерсант" пишет, что партийцы из Удмуртии, Приморья и Ставропольского края предлагают создать первичные отделения партии на производствах и возродить систему политинформации для школьников.

Отделения партии должны до 30 апреля сформулировать все предложения, которые будут обсуждаться в мае на партконференции "Единая Россия. Направление 2026". Инициатива ребрендинга исходила от назначенного в декабре 2017 года секретарем генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

"Наши организации расположены только территориально. Люди же просят, чтобы при каждом предприятии, как в советские времена, были какие-то партийные организации", - рассказал о предложениях удмуртского отделения его глава Владимир Невоструев. С ним солидарны в приморском отделении.

Сейчас создание партийных организаций на предприятиях запрещено законом, однако башкирское отделение ЕР предлагает внести изменения в законодательство.

Единороссы считают необходимым усилить работу с молодежью. Новосибирский единоросс Василий Носков отметил, что сторонников необходимо готовить уже со школы, пока же эта работа, по его словам, никак не ведется. Лидер новосибирского отделения Валерий Ильенко добавил, что партии непросто доносить свои идеи и до студентов. Депутат заксобрания Александр Морозов полагает, что МГЕР ("Молодая гвардия" "Единой России") нужна идеология, как у комсомола.

Глава юрслужбы КПРФ Вадим Соловьев заявил, что большинство "руководящих кадров единороссов воспитано при комсомоле, и к советскому же пытаются возвратиться". "Но в советское время была другая ситуация, на парткомах директора предприятий получали по полной программе. Сейчас это приведет только к усилению административного ресурса: прямо заявить, что ты состоишь в КПРФ, да еще и создать ячейку компартии - на большинстве предприятий это будет равносильно самоубийству", - считает Соловьев.

Политолог Александр Кынев напомнил, что одним из мотивов запрета КПСС Конституционным судом в 1992 году было существование партийных отделений на производстве. "Запрет таких ячеек был одним из символов перестройки, видимо, единороссы об этом забыли. Похоже, партия инстинктивно движется к полутоталитарной системе и будет это делать. Это ничем хорошим не кончилось для КПСС, не кончится и для "Единой России", - заявляет эксперт.

Также единороссы предложили создать приложение ЕР для смартфонов. В ставропольском отделении даже придумали для него название - "Партбилет".

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О том, как ЧМ-2018 изменит российский транспорт, пишет "Коммерсант". Большинство объектов, строительство которых было прямо и официально привязано к чемпионату, готовы или будут введены в мае. Среди серьезных исключений - взлетно-посадочные полосы Шереметьево и Домодедово. Также декларациями остались многие проекты в регионах, например, дополнительные ветки метро. Но чиновники уверяют, что на самом деле в синхронизации этих объектов с ЧМ не было и нет необходимости.

Обзор подготовил Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си