Правообладатель иллюстрации Anders Hanser Publishing

Шведская поп-группа ABBA записала в студии две первые композиции за 35 лет.

Музыканты признали, что новый материал стал "неожиданным последствием" недавно принятого решения возобновить сотрудничество.

"Мы все четверо решили, что было бы здорово вернуться в студию спустя 35 лет, - говорится в твиттере группы. - ...и оказалось, что время остановилось".

Пока не объявлена дата публикации новых песен, но одна из них под названием I Still Have Faith In You в декабре впервые прозвучит в эфире в совместной передаче телеканалов BBC и NBC.

Представитель группы Горел Хансер объясняет: "Новые песни звучат как раньше, но также и по-новому".

Однако, по ее словам, группа не будет исполнять эти песни на концерте во время предстоящего "виртуального турне" ABBA Avatar.

"Нет, они не хотят выступать на сцене", - сказала она.

Супергруппа

Группа ABBA возникла в 1972 году и сразу стала супергруппой. В нее вошли авторы музыки Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, ранее члены группы The Hep Stars, а также певицы Агнета Фальтског и Анни-Фрид Линдстад, выступавшие соло.

Их новый проект полностью заместил собой все предыдущие успехи. Победив на конкурсе Евровидения в 1974 году с песней Waterloo, группа продала в последующие годы почти 400 млн пластинок по всему миру.

Мюзикл "Mamma Mia!", основанный на их песнях и написанный Ульвеусом и Андерссоном, посмотрело более 50 миллионов зрителей.

В 1983 году группа распалась после многочисленных ссор и разводов двух супружеских пар - Ульвеуса и Фальтског, и Лингстад и Андерссона.

На последней звукозаписи, которая была сделана в 1982 году, были записаны песни Under Attack и The Day Before You Came, которые вошли в сборный альбом The Singles.

Их последнее появление на публике состоялось спустя три года на Шведском телевидении в рамках телешоу, посвященного их менеджеру Стигу Андерсону.

Музыканты всегда отвергали предложения о возрождении группы, включая предложение о проведении гастролей в 2000 году за 1 миллиард долларов.

Агнета Фальтског, выступая на Би-би-си в 2013 году, говорила, что хотела бы оставить ABBA в прошлом. "Это было так давно, и мы все стареем, у нас у всех другая жизнь", - сказала она тогда.

Однако на прошлой неделе Бьорн Ульвеус намекнул, что группа может выпустить новые песни. По его словам, они могут стать частью готовящегося виртуального турне, основанного на использовании голографических изображений музыкантов, созданных с помощью компьютеров.

Ульвеус принимает участие в работе над этим проектом, который, по его словам, может стать новым словом в поп-музыке. Однако он отверг всякую возможность воссоздания группы в том формате, в котором она существовала в 70-е годы.