Исторический корейский саммит на границе в фотографиях

  • 27 апреля 2018

Исторический саммит лидеров обеих Корей, Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, привлек внимание миллионов телезрителей и читателей во всем мире.

Лидеры на границе Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились ровно на границе, посередине демилитаризованной зоны, разделяющей две части Корейского полуострова, формально до сих пор находящиеся в состоянии войны
Затем свершилось историческое событие: Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, ступившим на территорию Южной Кореи со времен заключения перемирия в 1953 году Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Затем свершилось историческое событие: Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, ступившим на территорию Южной Кореи со времен заключения перемирия в 1953 году
Обоих лидеров встречал торжественный караул Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Обоих лидеров встречал торжественный караул
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин постоянно улыбались
Когда после утренних переговоров Ким Чен Ын отправился на ланч, вокруг его медленно едущего автомобиля бежали 12 северокорейских телохранителей Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Когда после утренних переговоров Ким Чен Ын отправился на ланч, вокруг его медленно едущего автомобиля бежали 12 северокорейских телохранителей
В Южной Корее буддийские монахи молились за успех переговоров Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В Южной Корее буддийские монахи молились за успех переговоров
Не все довольны визитом Ким Чен Ына. На демонстрации протеста были видны плакаты с надписью "Пора бомбить Северную Корею" Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Не все довольны визитом Ким Чен Ына. На демонстрации протеста в Сеуле были видны плакаты с надписью "Пора бомбить Северную Корею"
В демонстрации протеста приняли участие немногие оставшиейся ветераны Корейской войны Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В демонстрации протеста приняли участие немногие оставшиейся ветераны Корейской войны

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