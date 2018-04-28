СМИ России: чиновников просят поменьше выступать до инаугурации Путина

В обзоре российских СМИ за 27 апреля:

Олег Дерипаска снижает свою долю в "Русал"

Станут ли иски к Роскомнадзору массовыми

Кремль просит чиновников снизить публичную активность перед инаугурацией

Закон о контрсанкциях примут без изменений?

"Ведомости", "Коммерсант", РБК: Дерипаска согласился отдать контроль

Центральная российская пресса анализирует решение Олега Дерипаски отдать контроль в En+ и его согласие уйти из совета директоров компании. Снимет ли минфин США санкции с En+ и подконтрольного ей "Русала", не ясно, говорится в статье на первой полосе газеты "Ведомости". Тем более что, по мнению издания, это и не приведет к потере его контроля над "Русалом".

Впрочем, если власти США уже идут на послабления, скорее всего, им будет достаточно соблюдения формальных признаков - снижения доли Дерипаски в компании En+. А дальше никто вникать не будет, пишет газета со ссылкой на мнение инвестбанкира, работающего с "Русалом".

"Такое чувство, что правила игры были обозначены в публичном поле для того, чтобы соблюсти все формальности, но при этом не дать управлению контроля зарубежных активов минфина США (OFAC) включить задний ход", - приводит газета "Коммерсант" мнение своего источника в инвесткомпании.

Покупателями части доли Олега Дерипаски в En+ могут стать как сама группа, так и третьи лица, не являющиеся резидентами США, полагает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Причем второй вариант, скорее всего, будет предпочтительней для OFAC, с которым покупатели должны будут проконсультироваться по вопросу применения или неприменения вторичных санкций к ним в результате трансакции.

При этом даже в случае расторжения соглашения и снижения доли бизнесмена такой вариант может не сработать, считает Панич: OFAC не работает так прямолинейно, и это может создать опасный для управления прецедент - исключение из SDN через несколько недель в силу лишь того, что акционеры отказались от контроля с целью снятия санкций.

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров также считает, что отказ от контрольного пакета не является безусловной гарантией отмены санкций.

"Компании придется доказать OFAC, что бывший контролирующий собственник не оставил за собой или своими доверенными лицами никаких прямых или косвенных инструментов для возврата или даже сохранения существенного влияния на контроль в компании, а также не имеет возможностей влиять на основные корпоративные решения внутри, а также коммерческую деятельность любого предприятия группы", - приводит слова юриста газета РБК.

Очевидно, с этой целью Дерипаска решил выйти из совета директоров En+ и передать большинство мест в нем независимым директорам, считает РБК.

РБК: первый иск к Роскомнадзору из-за Telegram

О том, есть ли шансы на победу в суде с Ростехнадзором у компаний, пострадавших от борьбы регулятора с мессенджером Telegram, пишет газета РБК.

В России уже зафиксирован первый иск к Роскомнадзору, связанный с массовыми блокировками IP-адресов. Истец - ООО "Инвестори" - оценил свой ущерб от действий службы в 5 млн рублей. К таким потерям его бизнеса, по оценке предпринимателя, привели перебои в работе его интернет-площадки по продажи недвижимости, вызванные блокировкой Telegram.

По словам владельца компании Александра Вихарева, его иск продиктован гражданской позицией. "Главная цель иска - не получить эту сумму, мы хотим заявить о проблемах, которые сейчас испытывают бизнесмены", - уверяет он.

О намерении подать жалобу в Генпрокуратуру на действия Роскомнадзора в своем Facebook заявил также основатель коммуникационного агентства SNMG Денис Терехов, сообщает РБК. "Агентство SNMG готовит жалобу в Генеральную прокуратуру на действия Роскомнадзора, которые привели к угрозе неисполнения сразу нескольких контрактов (в том числе двух госконтрактов)", - написал Терехов.

Как сообщил РБК Дмитрий Колбасин, представитель правозащитной группы "Агора", которая представляла интересы Telegram в суде по делу о блокировке, к пятнице, 27 апреля, к ним поступило более 150 обращений из-за блокировок Роскомнадзора.

Согласно оценкам компании - разработчика софта Flexbby, общий ущерб от блокировки Telegram может составить порядка 2 млрд долларов.

По словам партнера юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антона Бабенко, если сайт был заблокирован уполномоченным органом ошибочно, владелец сайта вправе взыскать убытки.

"Но в этом случае ему нужно будет документально подтвердить размер понесенных расходов и недополученных доходов. При этом очень сложно будет доказать, что причиной отсутствия заявленных доходов стала именно блокировка", - отметил Бабенко. Причем он считает, что взыскание компенсации репутационного ущерба из-за блокировки маловероятно.

Юрист коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Сергей Прозоров уверен, что действия Роскомнадзора в отношении ресурсов, не имеющих отношения к Telegram, "не имеют под собой правовых оснований".

"В попытке "загнать в угол" Telegram Роскомнадзор слишком широко толкует решение суда, позволяя себе без наличия необходимых оснований блокировать массу других ресурсов. Компании несут большие убытки и имеют право на их компенсацию", - считает юрист.

"Коммерсант": чиновники снизят публичную активность перед инаугурацией

Перед инаугурацией Владимира Путина чиновники должны меньше выступать. Газета "Коммерсант" пишет, что из администрации президента членам правительства России и региональным властям поступила рекомендация "снизить медийную активность", чтобы не перебивать "информационную повестку первого лица" в преддверии инаугурации президента.

Политолог Аббас Галлямов называет такое решение правильным с технологической точки зрения: "Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должно, иначе новость об инаугурации не будет выглядеть как что-то значимое".

Инаугурация Путина состоится 7 мая. На следующий день Госдума уже может утвердить кандидатуру премьера, которую внесет президент. "Коммерсант" считает, что с высокой долей вероятности Дмитрий Медведев свой пост сохранит. После инаугурации президент и премьер приступят к консультациям по кадровому составу правительства.

Источник газеты в Кремле говорит, что после избрания на третий срок господин Путин лично проводил встречи с каждым из потенциальных министров или вице-премьеров, в то время как Медведев был больше занят формированием структуры правительства.

Скорее всего, такой формат сохранится и сейчас, убежден собеседник издания, но мнение премьера не будет игнорироваться: "Все-таки ему работать с этими людьми".

В 2012 году определение структуры правительства и отбор кадров заняли две недели, Путин огласил имена вице-премьеров и министров 21 мая. Примерно столько же времени потребует процедура и в этот раз, полагает сотрудник администрации президента.

РБК: закон о контрсанкциях примут без серьезных поправок

РБК пишет о перспективах принятия законопроекта об ответе на американские санкции. Он был внесен в Госдуму 13 апреля председателем нижней палаты Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций.

Документ, рассмотрение которого ожидается 15 мая, предусматривает в том числе ограничение и запрет деятельности в России американских и других иностранных компаний во многих сферах.

По данным издания, в субботу, 28 апреля, свой отзыв на законопроект даст Совет Федерации. И, по словам источника газеты, близкого к руководству верхней палаты, серьезных поправок к проекту не будет.

Если Госдума 15 мая одобрит законопроект сразу в трех чтениях - по словам источника РБК, близкого к руководству верхней палаты, с большой вероятностью так и будет, - он будет рассмотрен на заседании Совета Федерации уже на следующий день, 16 мая.

Ранее источники РБК в верхней палате говорили, что сенаторы могут "смягчить" законопроект, но о значительных изменениях речь не шла.

"Мягкие" правки предполагались в части, касающейся ограничения импорта лекарств в Россию. Сенаторы "лишь изменят немного пару формулировок", считает собеседник РБК в верхней палате.

Риторика вокруг антисанкционного законопроекта, выступления отдельных сенаторов и депутатов свидетельствуют о том, что эта инициатива - "клятвы верности Кремлю со стороны Госдумы", сказал РБК сотрудник Центра политических технологий Александр Ивахник.

"Какие бы тяжелые времена ни были, мы всегда готовы помочь, смысл примерно такой у этой клятвы", - пояснил он.

Однако "настоящего выхлопа" закон после принятия иметь не будет, считает политолог, документ имеет рамочный характер и "оставляет все решения по санкциям на усмотрение правительства".

Кабинет же, уверен эксперт, будет действовать рационально, так как не заинтересован в экономической и бизнес-изоляции России. "Поэтому этот закон имеет чисто символическое значение", - резюмировал Ивахник.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си