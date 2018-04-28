Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники оппозиции приветствуют Пашиняна в Гюмри

"Мы не враги России, и в первую очередь мы не враги своего народа, чтобы вести страну по авантюрному пути", - сказал лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян, выступая в пятницу вечером перед многотысячной толпой в Гюмри, во втором по величине армянском городе, где расположена 102-я российская военная база.

Гюмри был отправной точкой протестного движения против премьерства Сержа Саргсяна. Отсюда 31 марта Пашинян вместе с активистами начал шествие пешком, дойдя до армянской столицы.

Почти через месяц массовых протестов, 23 апреля, в отставку ушел премьер-министр Армении и экс-президент Серж Саргсян. Его ухода требовали участники многотысячных манифестаций в Ереване и других городах Армении.

"Я сделал первый шаг с площади Вардананц в Гюмри, и мы прошагали 215 километров из Гюмри до Еревана. Это такой символический акт пойти снова в то же место, в Гюмри, уже в другой политической ситуации", - объяснил Пашинян.

Если в прошлый раз целью протестующих было не допустить премьерства Сержа Саргсяна, то сейчас собравшиеся говорят о "победе, которую нужно довести до конца" - избрании Пашиняна премьером и досрочных парламентских выборах в Армении.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Николу Пашиняна встречали толпы его сторонников

"Символический акт"

В Гюмри Никол Пашинян и его сторонники отправились из Еревана автоколонной. По пути колонну машин некоторые жители приветствовали, размахивая флагами Армении и скандируя имя лидера протеста.

Пашиняна собравшиеся на митинге приветствовали бурными овациями. Несмотря на дождь, центральная площадь города, где проходил митинг, была заполнена протестующими.

Image caption Оганес Аракелян лишился своих магазинов из-за коррупции

"Никол сделал свой шаг и народ объединился вокруг него, и уже видно, что все получается. Республиканцы уже высосали всю кровь у народа - олигархия, беспредел, чиновники везде взятки берут. Народ уже дышать не может", - говорит 37-летний житель Гюмри Оганес Аракелян.

Он безработный уже два года. По его словам, у него было пять магазинов бытовой техники в Гюмри, но этот бизнес он вынужден был закрыть. Винит он во всем власти.

"Налоговый беспредел, террор, коррупция, люди бедные стали - вот и пришлось закрыть все мои магазины", - сетует он.

Политика невмешательства?

Ширакская область - одно из самых уязвимых мест Армении из-за высокого уровня безработицы и социальных проблем, объясняет журналистка местного независимого телеканала "Цайг" Назели Багдасарян.

По ее словам, многолюдный митинг - подтверждение накопившихся у населения проблем и недовольства.

"Я не знаю, сколько людей поддерживает оппозиционные митинги в Гюмри, но то, что очень многие против властей - это однозначно", - говорит она, отмечая, что на выборах здесь традиционно оппозиция набирает больше голосов.

Три года назад Гюмри оказался в заголовках многих СМИ из-за убийства целой семьи Аветисян российским солдатом.

В самом городе проходили протесты, которые привели к столкновениям с представителями правоохранительных органов. В Ереване акции тогда прошли у российского посольства. Сообщалось даже о попытках сжечь российский флаг.

Этот трагический случай, по словам местных жителей, помнят все, но мало кто связывает это с отношениями с Россией.

"Я лично не связываю этот случай с политикой. Антироссийские настроения здесь создают сами наши власти, тем, что люди плохо жили, они все себе забирали, и некоторые настроились против России, потому, что считали эти власти ставленниками Москвы. Чтобы народ вражески относился к народу - такого нет", - говорит Аракелян.

"Я считаю, что мы с Россией были братьями и будем братьями. Один или два ненормальных человека наши отношения не изменят", - уверен житель Гюмри Артур Казарян.

Другая Армения

Image caption Людвиг Мкртчан прибыл в Гюмри из Петербурга, где живет уже давно

Среди собравшихся на площади оказались не только местные жители, но и те, кто приехал в Гюмри из соседних районов и даже стран. Людвиг Мкртчян говорит, что давно живет в России. В Армению он приехал из Петербурга специально, чтобы участвовать в протестах.

"Мы приехали сюда поддержать наших родных, которые живут в Ереване и разных городах Армении, - говорит он. - Мы участвуем в протестах уже восьмой день…Мы в этот раз, когда приехали в Армению, увидели, что люди наконец-то поверили в свои силы. Армению не узнать! Это уже другая Армения, не та, в которой мы жили", - говорит он.

О том, что российские армяне активно поддерживают протестное движение в Армении, говорит и Пашинян.

"90% российских армян поддерживают нас, в разных городах России проходят митинги демонстрации в поддержку нашего движения. Тысячи людей приехали из России, чтобы поддержать. Вчера на улице ко мне подошел молодой человек в толстой куртке, и он приехал с Новосибирска... И многие из них граждане России между прочим", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си.

Лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян говорит, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении.

Местные СМИ пристально наблюдают за участившимися визитами и переговорами между представителями Армении и России. В Ереван уже прибыла группа российских депутатов, которые встретились со спикером парламента Армении.

Как сказал Интерфаксу первый зампред парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, депутаты готовы встретиться с Пашиняном.

Подготовка к первому мая

В субботу Пашинян планирует отправиться в Ванадзор, где также состоится митинг, а в столице Армении, по его словам, акции возобновятся 29 апреля, после двухдневной передышки.

Первого мая Пашинян призывает начать масштабные акции с самого утра. В этот день в парламенте страны должны выбрать нового премьера.

Протестующие требуют выдвижения и утверждения Пашиняна- "кандидата от народа" премьер -министром страны, формирования временного правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

Правящая Республиканская партия, у которой в законодательном органе большинство голосов, пока официально не выдвигала своего кандидата.