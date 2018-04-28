Правообладатель иллюстрации Musée Terrus Image caption Хорошо, что хотя бы эта картина Терруса с пиренейским пейзажем признана экспертами подлинной

Французский музей, посвященный творчеству художника-импрессиониста, обнаружил, что большая часть полотен, которые находятся в коллекции и которые они считали принадлежащими его кисти - подделки.

Музей Терруса в городе Эльн на юге Франции пришел к выводу, что 82 картины этого художника-импрессиониста, которые считались подлинниками, были написаны не им.

Картины, составляющие более половины коллекции музея, признаны фальшивками. Средняя цена полотна составляла около 160 тысяч евро. Сотрудники музея ничего не подозревали до тех пор, пока известный искусствовед не обратился к ним за разъяснениями.

Городской совет Эльна приобретал полотна этого местного художника, наряду с его рисунками и акварелями, на протяжении 20 лет.

Искусствовед и историк Эрик Форкада несколько месяцев назад обратился к руководству музея с письмом, в котором выразил сомнения в подлинности картин Терруса.

Музей собрал экспертную комиссию, в состав которой вошли представители многих дисциплин. Они тщательно изучили коллекцию музея и пришли к выводу, что 82 полотна не принадлежат руке художника, который родился и работал в городке Эльн близ Перпиньяна.

Об этом было объявлено в пятницу, когда музей открылся после длительного ремонта.

Правообладатель иллюстрации Musée Terrus Image caption Подлинная картина Терруса - Vue Cathédrale - по-прежнему выставлена в музее Эльна

Мэр городка Ив Барньол в беседе с журналистами назвал ситуацию катастрофической и извинился перед всеми посетителями музея, которые, скорее всего, сейчас чувствуют себя обманутыми.

Каталанец Этьен Террус родился в 1857 году и умер в 1922 году в Эльне, хотя почти всю жизнь провел в Русилльоне в Пиренеях. Он был близким другом Анри Матисса.

Французский телеканал France 3 сообщил, что на некоторых из признанных поддельными полотнах изображены здания, которые были построены после смерти Терруса.

Городские власти подали в суд жалобу на тех лиц, которые причастны к продаже или изготовлению фальшивок.

Местная полиция ведёт расследование. Ее представитель заявил, что в поле зрения полиции могут попасть работы и других местных художников.