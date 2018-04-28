В состоянии войны. Пять конфликтов, не завершившихся мирным договором

Правообладатель иллюстрации Fox Photos Image caption Соглашение о перемирии в Корее было заключено в августе 1953 года, но мира между странами нет до сих пор

Прошло уже более 60 лет с момента прекращения военных действий на Корейском полуострове, но Южная Корея и КНДР до сих пор пребывают в состоянии войны.

Активные военные действия завершились перемирием, однако мирный договор между воюющими сторонам заключен так и не был.

Возможно, это произойдет в скором будущем, если верить заявлениям о начале новой эры в отношениях двух Корей.

Если же обратиться к истории, выясняется, что ситуация на Корейском полуострове - это далеко не единственный случай столь затяжного отсутствия мира из-за отсутствия мирного договора.

Россия и Япония

СССР объявил войну Японии за несколько недель до ее капитуляции в августе 1945 года. Советские войска заняли Курильские острова и освободили Маньчжурию.

Курильские острова остаются с тех пор основным препятствием для достижения мира между двумя странами. Москва считает, что ее суверенитет над этими территориями зафиксирован различными послевоенными соглашениями, однако Токио выдвигает свои притязания на эти острова.

Советский Союз не подписал мирный договор 1951 года между Японией и союзными державами. Однако в 1956 году он подписал совместную декларацию о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений с Японией. С тех пор нерешенный территориальный спор не дает заключить официальный мирный договор.

Союзники и Германия

Германия капитулировала в мае 1945 года. Но так как затем она была разделена на секторы оккупации между державами-победительницами, единый правопреемник нацистского Рейха отсутствовал, и мирный договор заключать было не с кем.

Состояние войны в техническом смысле продолжалось до объединения Германии в 1990 году.

Именно состояние войны предоставляло США юридические основания для размещения своих войск в ФРГ.

Черногория и Япония

Черногории понадобился почти век, чтобы заключить мир с Японией. В 1904 году Черногория поддержала Россию в конфликте с Японией и объявила последней войну.

На момент заключения мирного договора между Россией и Японией о Черногории все забыли, а после окончания Первой мировой войны она вошла в состав Югославии.

И только в 2006 году, после обретения Черногорией независимости, отношения с Японией были официально восстановлены путем подписания мирного договора.

Нидерланды и острова Силли

Правообладатель иллюстрации Central Press Image caption Завершение 335-летней войны между островами Силли и Нидерландами проходило в атмосфере шуток

Есть случаи, когда состояние войны длится не десятилетия, а столетия, хотя в данном случае речь идет просто о забытой войне.

Эта война началась в 1651 году в момент завершения гражданской войны в Англии, когда голландский флот встал на сторону британского парламента и потребовал выплаты репараций в счет повреждений, нанесенной артиллерией роялистов, размещенной на британских островах Силли.

Никаких репараций выплачено не было, и поэтому голландцы объявили войну островам Силли отдельно. Когда на архипелаге высадились английские войска армии парламента, голландцы ушли, но мирного договора так и не заключили.

В 1986 году этот факт был обнаружен жителем островов историком Роем Данканом, в результате чего на острова прибыл посол Нидерландов, который подписал мирный договор.

Подписывая этот документ, посол Джонкир Хюйдеркопер пошутил: "Наверное, все эти годы островитяне опасались нашего нападения".

Рим и Карфаген

В еще более отдаленные времена Рим и Карфаген вели три затяжные войны, которые получили название Пунических.

Последний из этих конфликтов завершился взятием и разрушением Карфагена в 146 году до н.э., но мирного договора между двумя странами подписано не было.

В 1985 году мэры нынешних Рима и Карфагена, который располагается в Тунисе, подписали мирный договор и прилагавшийся к нему пакт о дружбе.