Альфи Эванс умер, положив конец судебной тяжбе о праве на жизнь

Правообладатель иллюстрации Alfie's Army Facebook Image caption Альфи находился в больнице с декабря 2016 года из-за редкого нейродегенеративного заболевания

Альфи Эванс - малыш, который оказался в центре судебного иска и за которого ходатайствовал папа Римский, скончался рано утром в субботу в Ливерпуле, не дожив десяти дней до своего двухлетия.

В понедельник врачи двухлетнего мальчика, который страдал поражением мозга, отключили установку искусственного дыхания, которая поддерживала его жизнь.

По оценкам медиков, Альфи должен был умереть через несколько минут после отключения аппарата искусственного дыхания, однако ребенок прожил почти неделю.

Альфи Эванс находился в полукоматозном состоянии более года, но его родители отказывались признать, что его болезнь неизлечима.

Конфликт родителей с лечащими врачами привлек внимание широкой общественности, когда родители Альфи подали иск в суд, оспаривая решение консилиума об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения.

По решению суда

Родители мальчика - Том Эванс и Кэти Джеймс - хотели перевезти его на лечение в Рим, где врачи поддерживаемой католической церковью клиники были готовы принять ребенка.

Врачи британской больницы, где находился Альфи, а также независимые медицинские эксперты пришли к выводу, что вылечить мальчика нельзя.

Он находился в больнице с декабря 2016 года из-за редкого нейродегенеративного заболевания. По словам врачей, искусственное поддержание жизни Альфи или перевод в другую больницу "не отвечало бы интересам ребенка".

Суд запретил вывозить ребенка на лечение за границу. Последней надеждой для родителей, которые хотели забрать тяжелобольного ребенка из больницы и попытаться продлить ему жизнь, была апелляция.

В долгой судебной тяжбе родителям помогала группа поддержки, в которую входили американские католические активисты и российский юрист.

В середине апреля отец ребенка даже побывал на аудиенции у папы римского и попросил его спасти сына.

Правообладатель иллюстрации Tom Evans Image caption Эванс встретился в Ватикане с папой римским, попросив его помочь спасти мальчика

В течение суток министерство иностранных дел Италии приняло решение о предоставлении Альфи Эвансу итальянского гражданства в надежде, что это поспособствует его немедленной отправке в клинику в Риме.

Папа Франциск поддержал семью в "Твиттере": "Я вновь взываю прислушаться к страданиям его родителей и надеюсь, что их желание попробовать новые виды лечения будет удовлетворено".

Тем не менее британский судья отказался удовлетворить апелляцию, заявив, что Альфи - британский гражданин и посему подпадает под юрисдикцию Высокого суда.

Посольство Италии затем уточнило, что не пыталось оспорить какие бы то ни было решения, принятые британскими судами.

По словам адвокатов родителей ребенка, борт медицинской авиации находился в режиме постоянной готовности на случай, если ребенка позволят перевезти в больницу в Италии.

Во вторник 24 апреля состоялось новое слушание, на котором судья Хэйден заявил, что дело подошло к концу.

Он оставил без внимания утверждения адвокатов родителей, по словам которых, состояние мальчика оказалось значительно лучше, чем предполагалось ранее, потому что в течение 20 часов после отключения системы жизнеобеспечения он продолжал дышать самостоятельно.

Чем страдал Альфи Эванс?

Альфи родился 9 мая 2016 года в городе Бутл на северо-западном побережье Англии.

В детскую больницу "Алдер Хэй" в Ливерпуле он попал в декабре 2016 года после нескольких судорожных припадков.

Врачи диагностировали нейродегенеративное заболевание, но поставить точный диагноз им не удалось. Некоторые эксперты предполагают, что Альфи страдал митохондриальным синдромом (существует несколько их видов).

Больше года мальчик находился в коме.

Почему это дело рассматривалось в суде?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Родители Альфи пытались оспорить решение суда

Детская больница "Алдер Хэй" обратилась в Высокий суд с просьбой разрешить отключение аппарата искусственной вентиляции легких, потому что искусственное поддержание жизни в случае Альфи лишь приносит ему лишние страдания.

Рассмотрение дела в высоком суде Ливерпуля началось 19 декабря.

Больница заявила, что томография выявила катастрофическое разрушение мозговой ткани, и дальнейшее продолжение лечения было бы не только бессмысленно, но и негуманно.

Родители мальчика хотели получить разрешение забрать его и перевезти на самолете в детскую больницу "Бамбино Джезу" в Риме в надежде продлить ему жизнь.

Связанная с Ватиканом больница предложила провести операцию, которая бы позволила Альфи лучше дышать и продлила бы ему жизнь на неопределенный срок.

Судья заявил, что примет решение о том, что будет лучше для мальчика, если родителям и больнице не удастся прийти к соглашению.

Британский закон не дает четкого определения, что нужно делать в подобной ситуации. В законе от 1989 года говорится, что если ребенку угрожает опасность причинения вреда, государство может и должно вмешаться.

Это означает, что право родителей не является абсолютным, а у государства появилась возможность оспаривать решения родителей в отношении их ребенка.

Если представитель властей не согласится с решением родителей, он обязан обратиться в суд, чтобы получить юридическое преимущество над родителями ребенка в принятии решений.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Родители пытались доказать в суде, что именно они, а не государство, должны решать, что лучше для их ребенка

20 февраля судья Хэйден сообщил, что врачи могут отключить Альфи от системы жизнеобеспечения, несмотря на возражения родителей. Он отметил, что ребенку требуется мир, тишина и уединение.

Отец мальчика считал, что ребенок продолжает реагировать на внешние раздражители. Он заявил журналистам, что Альфи стало лучше.

Но представляющий больницу адвокат Майкл Майлонэс заявил: "Проблема в том, что родители Альфи смотрят на него и видят чудесного, милого, нормально выглядящего малыша, который открывает глаза и улыбается, но не видят аппаратуру, помогающую ему питаться и дышать".

Больница настаивала, что все телодвижения мальчика являются спонтанными бессознательными рефлексами, вызванными прикосновениями.

Судья принял решение в пользу больничного руководства, и врачи получили разрешение отключить мальчика от системы жизнеобеспечения 23 февраля.

Родители решили обжаловать решение суда.

Как проходил судебный процесс

Родители Альфи решили не сдаваться и 6 марта обратились в апелляционный суд, который в итоге оставил решение судьи Хэйдена в силе.

20 марта пара обратилась в Верховный суд, где им было отказано в праве на дальнейшую апелляцию.

Правообладатель иллюстрации Kate James Image caption Мать мальчика опубликовала в "Фейсбуке" фото со спящим ребенком на руках

Но их адвокаты затем обратились в Европейский суд по правам человека, который также не принял дело к рассмотрению, заявив, что права человека в данном случае нарушены не были.

11 апреля судья Хэйден поддержал план по уходу за безнадежно больным Альфи, определив дату отключения системы жизнеобеспечения. В тот день родителей мальчика в суде впервые представлял Христианский центр правовой помощи.

Центр характеризует себя как организацию, помогающую людям и церквям, которые испытали дискриминацию и столкнулись с трудностями из-за своего стремления жить и работать в соответствии с библейскими принципами.

16 апреля адвокаты попытались добиться передачи контроля над лечением родителям ребенка, заявив, что Альфи незаконно удерживают в больнице.

Но апелляционный суд и верховный суд отказались рассматривать прошение.