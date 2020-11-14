Актер-чемпион. Скончался Армен Джигарханян

Артем Кречетников

Русская служба Би-би-си, Москва

Автор фото, Андрей Махонин/ТАСС

Скончавшийся в ночь на субботу в Москве в возрасте 85 лет народный артист СССР Армен Джигарханян сыграл 275 ролей в кино и на телевидении и был отмечен в Книге Гиннеса как самый снимаемый российский и советский актер в истории.

Валентин Гафт, известный своими эпиграммами на коллег, выдал: "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где играл Джигарханян!".

Актер был одинаково хорош в драматических и комедийных ролях.

Немногословная манера, скупая улыбка, сразу узнаваемый хрипловатый голос. Не будучи эталонным красавцем, Джигарханян обладал сильнейшей харизмой и уникальным шармом. Часто играл преступников, но подлецов - никогда. Даже жуткий горбатый главарь банды "Черная кошка" был по-своему обаятелен.

Джигарханян впервые снялся в кино в 1960 году в возрасте 25 лет. Самые известные его роли - штабс-капитан Овечкин ("Новые приключения неуловимых"), чекист Артузов ("Операция "Трест"), судья Кригс ("Здравствуйте, я ваша тетя!"), слуга Тристан ("Собака на сене"), Горбатый ("Место встречи изменить нельзя"), мафиозо Козюльский ("Шырли-мырли").

Будущая звезда родилась 3 октября 1935 года в Ереване в интеллигентной двуязычной семье. Мама была завзятой театралкой.

В 1952 году, не пройдя по конкурсу в московский ГИТИС, вернулся в Ереван и устроился на студию "Арменфильм" помощником оператора, а спустя два года поступил в Ереванский художественно-театральный институт.

Со второго курса начал играть в ереванском Русском драмтеатре, где служил 11 лет.

В 1967 году на подающего надежды актера обратил внимание столичный постановщик Анатолий Эфрос, и пригласил в свой Театр имени Ленинского комсомола. Но через несколько месяцев Эфроса неожиданно и без явной причины сняли с должности главного режиссера.

Основной сценой в жизни Джигарханяна стал Театр имени Маяковского, где он играл с 1969-го по 1996 год. Затем создал в Москве собственный "Театр Д" (Московский драмтеатр под руководством Армена Джигарханяна) - как многие мэтры, на основе студенческого курса, который вел во ВГИКе.

В разных театрах Армен Джигарханян сыграл 59 ролей, в том числе Стэнли Ковальского в "Трамвае "Желание" и Большого Па в "Кошке на раскаленной крыше" Теннесси Уильямса, Сократа в "Беседах с Сократом" и Нерона в "Театре времен Нерона и Сенеки" Эдварда Радзинского, Мольера в "Кабале святош" и генерала Хлудова в "Беге" Михаила Булгакова, и даже Ленина (на сцене ереванского ТЮЗа).

В моноспектакле "Последняя запись Крэппа" по пьесе Сэмюэля Беккета в "Театре Д" актер практически все время был на сцене один и держал зал почти полтора часа.

В 1990-х годах, когда многие советские звезды беспомощно сетовали на невостребованность и засилье коммерции в искусстве, Джигарханян не терял бодрости и брался за любую работу: играл маленькие роли, занимался дубляжом, озвучивал мультфильмы.

Личная жизнь артиста сложилась несчастливо: первая жена и единственная дочь рано умерли от тяжелого генетического заболевания, два других брака завершились разводами, а последний - еще и материальными спорами и публичными взаимными обвинениями.

Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года, актер тогда попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже супруги развелись и начали судебную тяжбу.