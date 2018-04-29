Принц Луи и историческая встреча в Корее. Лучшие фото недели

  • 29 апреля 2018

Подборка фотожурналистской хроники прошедшей недели: 21- 27 апреля 2018 года.

Мучжина народности лису с арбалетом Правообладатель иллюстрации Aly Song/Reuters
Image caption Представитель народности лису, проживающей на юго-западе Китая, на соревнованиях по стрельбе из арбалета в провинции Юньнань
Дональд Трамп стряхивает с плеча Макрона невидимую перхоть Правообладатель иллюстрации Brendan Smialowski/AFP
Image caption Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете стряхивает невидимую пылинку с пиджака французского президента Эммануэля Макрона. "У нас действительно особые отношения", - сказал Трамп
Женщина в грязи Правообладатель иллюстрации Charles McQuillan/Getty Images
Image caption Участница ежегодного соревнования Mud Madness ("Сумасшествие в грязи") в североирландском городе Портадаун
Горящая нефть Правообладатель иллюстрации Antara Foto/Rahmad/via REUTERS
Image caption Утечка нефти, выстрелившей фонтаном на высоту до 70 метров над домами в городе Перелак в индонезийской провинции Ачех, вызвала пожар. По меньшей мере 21 человек погиб
Ким Чен Ын протягивает руку Мун Чжэ Ину Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Лидер КНДР Ким Чен Ын протягивает руку для рукопожатия президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Ким Чен Ын стал первым руководителем Северной Кореи, прибывшим в Южную Корею с 1953 года
Трактор пашет землю у швейцарского города Эпанд Правообладатель иллюстрации Fabrice Coffrini/AFP
Image caption Трактор вспахивает землю в окрестностях швейцарского города Эпанд, 26 апреля
Герцог и герцогиня Кембриджские со своим новорожденным сыном Правообладатель иллюстрации Dominic Lipinski/PA
Image caption Принц Уильям и герцогиня Кембриджская с новорожденным сыном позируют на ступенях лондонской больницы Сент-Мэри. Малыш, названный Луи Артур Чарльз, будет носить титул Его королевское высочество принц Кембриджский. Он - пятый в очереди на трон и шестой правнук королевы Елизаветы
Кенийская спортсменка Вивиан Черуйот пересекает финишную ленточку Правообладатель иллюстрации Justin Setterfield/Getty Images
Image caption Кенийская спортсменка Вивиан Черуйот пересекает финишную линию и становится победительницей Лондонского марафона
Почетный караул готовится возложить цветы Правообладатель иллюстрации Sergei Gapons/AFP
Image caption Почетный караул готовится возложить цветы на мемориал жертвам Чернобыля в Минске в ознаменование 32-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС
солнце восходит над маяком на острове-скале Басс в заливе Ферт-оф-Форт в Шотландии Правообладатель иллюстрации Jane Barlow/PA
Image caption Фотограф Джейн Барлоу запечатлела момент, когда солнце восходит над маяком на острове-скале Басс в заливе Ферт-оф-Форт в Шотландии

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