Принц Луи и историческая встреча в Корее. Лучшие фото недели

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Принц Уильям и герцогиня Кембриджская с новорожденным сыном позируют на ступенях лондонской больницы Сент-Мэри. Малыш, названный Луи Артур Чарльз, будет носить титул Его королевское высочество принц Кембриджский. Он - пятый в очереди на трон и шестой правнук королевы Елизаветы