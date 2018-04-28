Пять неожиданных факторов, влияющих на ваш вес

Image caption Джеки (слева) и Джиллиан - двойняшки, но индекс массы тела у них совсем разный

Многие полагают, что стремление похудеть зависит исключительно от силы воли, однако медицинские исследования свидетельствуют о другом. Вот пять неожиданных факторов, которые могут влиять на ваш вес.

1. Микробиом кишечника

Джиллиан и Джеки - двойняшки, но одна весит на 41 кг больше другой.

Профессор Тим Спектор 25 лет следит за их развитием в рамках общенациональной британской программы по изучению двойняшек. Он полагает, что разница в их весе объясняется крошечными микроорганизмами - микробами, которые живут у нас в кишках.

"Каждый раз, когда вы что-то съедаете, вы кормите сотни триллионов микробов. Вы никогда не едите в одиночестве", - поясняет он.

Образцы кала, взятого у каждой из сестер, выявили, что более худая Джиллиан имеет очень разнообразную кишечную флору, тогда как у Джеки кишечных микробов совсем немного.

"Чем больше это разнообразие, тем более худой человек. Если у вас слишком большой вес, значит ваши микробы не так разнообразны, как могли бы быть", - говорит профессор Спектор, который основывает свои выводы на изучении пяти тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Кишечные бактерии человека

Чтобы разнообразить свой микробиом, надо придерживаться здоровой и разнообразной диеты, богатой различного рода клетчаткой.

Как указывает профессор, большинство британцев поглощают лишь половину нужной нормы клетчатки.

Источники полезной клетчатки:

хлопья с отрубями

фрукты, включая ягоды и груши

овощи, таких как брокколи и морковка

фасоль

зернобобовые

орехи

2. Наследственность

Почему некоторые люди строго соблюдают разные диеты, регулярно занимаются физкультурой, но так и не могут похудеть, тогда как другие почти ничего не предпринимают, однако остаются при этом в хорошей форме?

Ученые Кембриджского университета полагают, что примерно на 40-70% наш вес зависит от того набора генов, который мы унаследовали от своих родителей.

"Это лотерея, - признается профессор Садаф Фаруки. - Теперь уже совершенно ясно, что гены влияют на наш вес, и если у вас в определенных генах есть дефект, этого может быть достаточно для ожирения".

Эти определенные гены могут влиять на аппетит, на величину съедаемой порции и даже на то, какую именно пищу человек предпочитает. Гены также определяют то, как мы сжигаем калории, и способен ли наш организм эффективно распределять жир.

В общей сложности генов, влияющих на вес, не менее 100, включая и ген MC4R, который контролирует чувство голода и аппетит.

Как полагают специалисты, один человек на каждую тысячу имеет дефектный вариант гена MC4R, а это значит, что его обладатели имеют тенденцию быть более голодными, и их тянет к более жирной пище.

"Вы ничего по поводу своих генов поделать не можете, однако некоторым людям будет полезно знать, что их гены повышают их шансы потолстеть. Зная это, они могут изменить свою диету и заняться спортом", - говорит профессор Фаруки.

3. Ужин все-таки врагу?

Есть некоторая правда в старинной поговорке: "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу", но не в том смысле, в которым вы могли бы подумать.

Эксперт по проблемам ожирения доктор Джеймс Браун говорит, что чем позже мы едим, тем больше вероятности, что мы наберем вес. И не потому, что ночью мы менее активны, как это многие думают, а из-за наших внутренних часов.

"Наш организм настроен так, чтобы справляться с калориями наиболее эффективно в дневное время, когда светло, а не ночью, когда темно", - поясняет он.

Именно по этой причине тем, кто работает сменами или в разные часы, может оказаться труднее не набирать вес.

В ночное время наш организм с трудом переваривает жиры и сахар, поэтому что-то калорийное лучше съесть до семи вечера в случае, если вы хотите похудеть или не набирать вес.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Яйца на завтрак - это хорошо!

За последние десять лет в среднем по стране в Британии время ужина передвинулось с 17:00 на около 20:00, и это также повлияло на то, что людей с лишним весом стало больше, указывает доктор Браун.

Но даже при сегодняшнем темпе жизни и невзирая на то, какие у вас рабочие часы, есть вещи, которые вы в состоянии проконтролировать, чтобы быть в хорошей форме.

Согласно правилам доктора Брауна, нельзя игнорировать завтрак или съедать утром всего лишь один кусочек поджаренного в тостере хлеба.

На завтрак надо съесть что-то, чтобы там был белок, немного жира и углеводов, например яйца и кусок хлеба из муки грубого помола. Таким образом вы дольше будете ощущать сытость.

За этим должен последовать обстоятельный питательный обед и более легкий ужин.

4. Как обмануть свой мозг

Согласно данным правительственной социологической группы Behavioural Insights Team, британцы плохо следят за тем, сколько пищи они потребляют, и как результат - на 30-50% недооценивают получаемые калории.

Специалист по поведенческим наукам Хьюго Харпер предлагает несколько способов того, как можно изменить свои привычки в еде на подсознательном уровне, чтобы не считать все время калории.

Например, более действенно будет не полагаться на собственную силу волу, а просто убрать из поля зрения что-то разжигающее ваш аппетит.

Поэтому не раскладывайте на виду вредные для здоровья закуски, лучше поставьте там вазу с фруктами или что-то полезное.

Не садитесь перед телевизором с пачкой печенья - положите на блюдце столько печенья, сколько вы собираетесь съесть (максимум - два), и уже с этим количеством идите в гостиную.

Доктор Харпер также советует заменять, а не отменять что-то полностью, особенно если вы это любите - просто выбирайте низкокалорийный вариант.

Например, пейте низкокалорийные газированные напитки. Или сократите размер порции. Это будет более эффективно, чем пытаться, например, вовсе избавиться от привычки пить чай с шоколадным печеньем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Терпение, Бобик, и пончик будет твой!

"Люди имеют тенденцию не замечать разницу, если их порцию сократить на 5-10%", - говорит Харпер.

К тому же люди часто едят машинально, даже не задумываясь о том, что именно они едят, поэтому если взять тарелку меньшего размера или следовать предложенному на упаковке рецепту, это предотвратит бездумное поглощение калорий.

5. Гормоны

Успех бариатрической хирургии заключается не только в том, что с ее помощью уменьшается желудок, но и в последующем изменении гормонального фона.

Наш аппетит контролируют гормоны, и врачи установили, что бариартрическая хирургия - самое эффективное лечение ожирения - приводит к тому, что гормонов, которые заставляют нас чувствовать сытость, становится больше, а тех, которые вызывают чувство голода, наоборот, становится меньше.

Однако речь идет о серьезной операции, которая заключается в сокращении объема желудка, иногда на 90%, и она рекомендуется только тем людям, у кого индекс массы тела составляет не менее 35.

Ученые из Имперского колледжа Лондона воссоздали кишечные гормоны, которые вызывают изменение аппетита после подобной хирургии, и в настоящий момент проводят с их помощью новые клинические испытания.

Пациентам предлагается смесь из трех гормонов в виде инъекции ежедневно в течение четырех недель.

"Пациенты меньше чувствуют голод, они едят меньше и теряют от двух до восьми килограммов за 28 дней," - говорит Триша Тан.

Если этот способ будет признан безопасным, в будущем планируется использовать его до тех пор, пока пациент не достигнет нормального веса.

Впервые этот появился в документальном фильме Би-би-си The Truth About Obesity("Правда об ожирении")