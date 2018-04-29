Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Никол Пашинян успокаивает Россию

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян встретился с делегацией депутатов Государственной думы России и заверил их, что у армянской оппозиции нет никаких намерений пересматривать отношения с Россией.

"Нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает", - сказал он.

Вскоре после этой встречи Никол Пашинян ответил на несколько вопросов Русской службы Би-би-си.

О ВСТРЕЧЕ С РОССИЙСКИМИ ДЕПУТАТАМИ

"Мы просто обменялись мнениями о поводу армяно-российских отношений, я представил наши взгляды в ситуации армяно-российских отношений для будущего, и мы говорили о том, что в этом политическом процессе, который сейчас происходит, нет никакого геополитического контекста и никакого геополитического заговора".

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

"Если мы что-то хотим менять [в отношениях с Россией], мы хотим менять это в позитивном плане.

Вообще мы думаем, что геополитические реверсы очень опасны для любой страны, и мы собираемся соблюдать все международные обязательства, которые имеет Армения сейчас и по направлению ЕврАзЭС и по направлению ОДКБ, но это не значит, что мы думаем, что тут нет никаких проблем [которые нужно] обсуждать и решить.

Мы собираемся все эти проблемы обсуждать с нашими российскими партнерами и уверены, что во всех этих вопросах мы достигнем единого мнения".

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ЕВРОСОЮЗОМ

"В плане отношений с Евросоюзом у нас тоже был подписан и ратифицирован договор, мы собираемся этот договор тоже привести в реальность.

Я не думаю, что сближение Армении с Евросоюзом может как-то угрожать безопасности страны. Мы собираемся улучшить и углубить отношения и с Россией, и с евразийскими партнерами, и с партнерами из ОДКБ, и с Европейским союзом, и с Соединенными Штатами, и с Ираном, и с Грузией и вообще со всеми партнерами, но мы представляем это так: не должно одно произойти за счет другого. Это самое главное, потому что Армения - член международной семьи, и мы собираемся себя вести как достойный, суверенный член семьи".

О ПРОДАЖЕ РОССИЕЙ ОРУЖИЯ АЗЕРБАЙДЖАНУ

"Это проблема, которая всегда обсуждалась и обсуждается, и я надеюсь, что и по этому вопросу у нас будет хороший и эффективный диалог с российскими коллегами, потому что в России тоже понимают всю серьезность этого вопроса и они тоже, я думаю, готовы к диалогу на эту тему".

Image caption "Я не прозападный, не пророссийский, не проамериканский политик, я проармянский политик..."

О ЗАВИСИМОСТИ АРМЕНИИ ОТ РОССИИ

"Я считаю, что Армения - независимая страна, и мы видим, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, в том числе в экономические дела, и вопрос развития экономики Армении - это вопрос, который мы должны решить. И всё.

Я уверен, что ни Россия, ни вообще какая-либо другая страна не препятствует развитию армянской экономики. Это наше дело. Если у нас проблемы в этой сфере - эти проблемы мы сами создали. Никто не другой.

Очень многие сейчас в западной прессе представляют меня как прозападного политика. Я сказал неоднократно, что я не прозападный, не пророссийский, не проамериканский политик - я проармянский политик, и это реальная оценка моей позиции.

Что касается Евразийского экономического союза - да, я был против вступления Армении, но Армения сейчас член ЕврАзЭс, и это есть факт. И любой политик должен считаться с этим фактом.

Я всегда говорил, что какие-то резкие движения в сфере геополитики, внешней политики очень и очень неблагоразумны, особенно учитывая международную и региональную обстановку.

О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ ВСТРЕЧИ С РОССИЙСКИМИ ДЕПУТАТАМИ

Media playback is unsupported on your device Еще несколько недель назад Никола Пашиняна мало кто знал

"Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Армении.

Да, конечно, мы будем много обсуждать повестку армяно-российских отношений в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ и так далее, это будет конструктивный диалог. Я надеюсь, что нам удастся добиться прогресса в отношениях с Россией.

Я сказал российским коллегам, что я не считаю, что тут нет никаких проблем, эти проблемы мы будем обсуждать. Я говорю, что не будет реверса. В этом процессе нет никакого геополитического заговора и никакого геополитического контекста. Этот процесс, наше движение - это чисто внутриармянский процесс, тут не замешана никакая внешняя сила и это я всем гарантирую. И это просто очевидно, не замечать этого просто нельзя".

ОБ ОБЩЕНИИ С ПОСЛАМИ ДРУГИХ СТРАН

"Я пообщался и с послами Евросоюза, и с послом Соединенных Штатов в Армении и у нас [состоялся] конструктивный диалог. Их позиция такая же, как позиция России: никто не вмешивается во внутренние дела Армении.