Что известно о ядерном полигоне, который Ким Чен Ын предложил закрыть

Правообладатель иллюстрации Reuters

Северная Корея с 2006 года провела шесть ядерных испытаний. Все они проводились на ядерном полигоне Пунгери.

Полигон находится в горной местности на северо-востоке страны. Пунгери считается единственным в мире действующим ядерным полигоном и основным элементом ядерной инфраструктуры Северной Кореи.

Однако ученые полагают, что полигон частично провалился, что не позволяет продолжать использовать его для этих целей.

Большая часть информации, которая нам известна о полигоне, была получена со спутниковых снимков или данных по отслеживанию передвижения различной техники в этой местности.

Что же нам известно о полигоне?

Ядерные испытания проводятся в системе туннелей, вырытых под горой Мантапсан, находящейся рядом с Пунгери.

Наблюдатели за ситуацией в Северной Корее изучают детали того, как выкапываются эти туннели, чтобы понять, не готовится ли страна к очередному ядерному испытанию.

Перед последним ядерным испытанием, которое было проведено 3 сентября 2017 года, наблюдатели обратили внимание на то, что на спутниковых снимках, сделанных в августе, было видно, что полигон был переведен в режим готовности, - это сигнал к тому, что скоро состоится испытательный взрыв.

До этого наблюдатели заметили на полигоне признаки новых работ по выкапыванию туннелей, а рядом с одним из туннелей зафиксировали неизвестное оборудование.

Устройства для испытаний помещаются в самый конец туннеля, который заканчивается крюком. Затем туннель засыпается, чтобы избежать утечки радиации, а устройство детонируется.

Что обвалилось?

Ученые утверждают, что часть полигона обрушилась через восемь с половиной минут после сентябрьского испытания. Китайские ученые сообщили, что это было "почти вертикальное локальное обрушение в направлении к эпицентру ядерных испытаний".

Геологическая служба США зафиксировали второе сейсмическое событие примерно через восемь минут после испытаний, которое они оценили как "обрушение" полости.

Два повторных подземных толчка были зафиксированы еще и в декабре, что породило опасения по поводу устойчивости окружающих полигон гор.

Что находится рядом с полигоном?

Мы больше знаем о китайских городах вблизи границы с Северной Кореей, чем о населении самой Северной Кореи, которое может находиться к полигону еще ближе.

Жители нескольких пограничных китайских городов сообщили, что почувствовали вибрацию от сейсмической активности во время испытаний. Школьники в городе Яньцзи, который находится в 10 километрах от границы, выбежали на улицу, когда они почувствовали толчки, сообщало китайское издание Global Times.

В непосредственной близости от полигона находится деревня Пунгери, а в 80 километрах северокорейский город Чхонджин. Неизвестно, эвакуировали ли власти эти населенные пункты и предупреждали ли жителей каким-то иным образом.

Реален ли риск распространения радиации?

Северная Корея заявила, что утечек радиации после последних испытаний не было.

Национальное управление по ядерной безопасности Китая и Комиссия по ядерной и физической безопасности Южной Кореи проводили срочный мониторинг радиации сразу после испытаний.

Эксперты аналитической группы 38North, которые следят за ядерными испытаниями в Северной Корее, сообщили, что они зафиксировали радионуклиды - это продукты ядерной реакции, которые попали в атмосферу. Они связывают их с прошлыми испытаниями, которые проводились в феврале 2013 года.

Они также указали на еще одно сейсмическое событие. Через несколько минут после того, как сенсоры зафиксировали толчок, вызванный испытанием, было зафиксирован еще один толчок меньшей магнитудой 4,6.

После испытаний власти соседних стран обычно сообщали о небольшом количестве радиоактивных частиц в их атмосфере, но никакой возможности измерить количество таких частиц внутри Северной Кореи нет.