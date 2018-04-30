Садиста-убийцу в США не могли поймать 40 лет. Как ему удавалось скрываться?

Правообладатель иллюстрации MICHELLE CRUZ WHITE/SACRAMENTO SHERIFF Image caption Джанель Крус и подозреваемый насильник и убийца Джозеф Джеймс Деанджело

Полиция США заявила, что преступник, получивший прозвище Убийца из Золотого штата, совершил как минимум 12 убийств, 45 изнасилований и сотни раз вламывался в дома по всей Калифорнии.

На этой неделе полицейские арестовали человека, который, по их мнению, все это совершил. Каким образом тому, кто совершил все эти преступления, удавалось избегать ареста в течение 40 лет?

Предупреждение: в опубликованном ниже материале приведены подробности некоторых совершенных преступлений

Вечером 3 мая 1986 года Джанель Крус оставалась дома одна - ее родители были в отпуске. Пользуясь этим, 18-летняя девушка, работавшая в ресторане, пригласила в гости друга.

Позже он вспоминал, что по крайней мере дважды они обратили внимание на странные звуки, доносившиеся с улицы и из гаража. Но Крус, которую родные описывали как добросердечную и красивую девушку, только входившую во взрослую жизнь, не придала особого значения этим звукам.

Около полуночи ее друг уехал.

Следующим утром агент по продаже недвижимости, приехавший, чтобы показать дом потенциальным покупателям, обнаружил Джанель в ее спальне.

Она была изнасилована и забита до смерти, ее зубы были раздроблены, а лицо настолько окровавлено, что ее сложно было узнать. Рядом с домом были обнаружены следы теннисных туфель, а из сада за домом пропал тяжелый гаечный ключ.

Изначально под подозрение попали люди, которые последними видели Крус живой, а также ее бывшие ухажеры, но расследование зашло в тупик.

Полиция при этом собрала биологические образцы с места преступления и тела жертвы, но в это время практика анализа ДНК в качестве доказательств в уголовных делах находилась в зачаточном состоянии. Биоматериалы были на много лет отправлены на хранение.

Правообладатель иллюстрации MICHELLE CRUZ WHIE Image caption Мишель Крус Уайт с сестрой Джанель незадолго до ее убийства

Семья Крус пыталась жить дальше, но мысли о том, что убийца Джанель остается на свободе, не давали им покоя.

"Я не могла оставаться дома в одиночестве в течение 32 лет, - рассказывает Мишель Крус Уайт, младшая сестра Джанель. - Я жила в постоянном страхе, и моя мама тоже".

В 1986 году семья об этом еще не знала, но их Джанель оказалась последней известной жертвой так называемого Убийцы из Золотого штата. Он орудовал в течение практически 10 лет и за это время стал известен как один из самых страшных садистов в американской истории.

С начала 1970-х годов неизвестный преступник совершал нападения в различных частях Калифорнии - от Сакраменто до Лос-Анджелеса. Ему давали разные прозвища: "Насильник восточных районов", "Настоящий ночной охотник" и другие.

Лишь с появлением ДНК-тестирования полицейские поняли, что имеют дело с одним и тем же преступником. Но даже после этого им потребовалось еще два десятка лет, чтобы найти его.

"Это - часть нашей истории, несколько поколений следователей работали над этим", - заявил сотрудник офиса окружного шерифа Сакраменто сержант Шон Хэмптон.

"Насильник восточных районов"

18 июля 1976 года злоумышленник в маске проник в спальню 23-летней девушки, которая, проснувшись, увидела нависающего над ней мужчину, совершенно голого от пояса и ниже. Он связал ей руки, затолкал в рот ночную рубашку и изнасиловал ее. После того как он ушел, ей удалось набрать 911, хотя ее руки были все еще связаны.

Она стала самой первой жертвой. В последующие 12 месяцев мужчина, получивший прозвище "Насильник восточных районов", нападал на своих жертв снова и снова.

Иногда нападения происходили с интервалом всего в несколько дней. Обычно маньяк выбирал одноэтажные дома, проникал в них через окна и связывал жертвам руки. Он ослеплял женщин ярким светом и угрожал им смертью.

Нападения перевернули тихую жизнь в Сакраменто. Горожане начали вооружаться пистолетами и бейсбольными битами, покупать сторожевых собак и впервые в жизни запирать двери.

"Насильник восточных районов" совершал все более садистские преступления.

У своих жертв он забирал трофеи, например, украшения. Перед тем как изнасиловать 13-летнюю девочку, он положил тарелки на спину ее матери, находившейся в соседней комнате и пригрозил ей, что отрежет дочери пальцы, если услышит звук падающих тарелок.

Еще у одной женщины дома раздался телефонный звонок, который удалось записать. "Насильник восточных районов" - следователи полагают, что это был именно он, - шепотом повторял одну и ту же фразу: "Я убью тебя. Я убью тебя".

Правообладатель иллюстрации FBI Image caption Кэти и Брайан Маджиор были убиты в 1978 году

Преступник изнасиловал более двух десятков женщин, прежде чем совершить свое первое известное следователям убийство в 1978 году.

Кэти и Брайан Маджиор гуляли со своей собакой ночью 2 февраля 1978 года, когда у них произошел конфликт с незнакомцем. Никто не знает, о чем они говорили и почему повздорили. Но 20-летняя Кэти и 21-летний Брайан были убиты из огнестрельного оружия. Несколько свидетелей видели убегающего мужчину в лыжной маске.

За несколько месяцев до этого Кэти жаловалась, что на работе ее преследовал какой-то человек. Ее коллеги говорили, что кто-то ей постоянно звонил и говорил: "Подходит твой черед".

Незнакомец в синем "фольксвагене" в течение многих часов следил за ней. После того, как она попыталась к нему подойти, он уехал, но затем через несколько часов вернулся. После этого Кэти уволилась с работы.

Ночной охотник

После убийства Кэти и Брайана "Насильник с Востока" начал совершать нападения в округе Контра-Коста, где он изнасиловал более 20 человек, а потом совершил убийство. На этот раз его жертвами стали хирург-остеопат Роберт Офферман и его девушка Александрия Мэннинг. Оба были связаны и убиты в доме Оффермана.

После этого случая он больше не оставлял своих жертв в живых. В начале 1980-х годов преступник, известный как "Настоящий ночной охотник", начал убивать в округах Санта-Барбара, Вентура и Ориндж. У него появилась новая привычка: он насиловал женщин на глазах у их партнеров, а потом убивал обоих.

Правообладатель иллюстрации FBI Image caption На месте одного из ограблений

Он убил супругов Лаймана и Шарлин Смит, только что поженившихся Кита и Пэтти Харрингтон, а также Шэри Домино и ее бойфренда Грега Санчеса. Смиты были забиты бревном для камина.

Он также изнасиловал и убил в 1981 году женщину по имени Мануэла Витун, пока ее муж был в больнице. В конце концов в 1986 году он изнасиловал и убил Джанель Крус, после чего бесследно исчез на 32 года.

Как нашли убийцу?

Полицию запутало то, что изнасилования и убийства совершались порой за сотни миль друг от друга. Полиция подозревала самых очевидных людей - отвергнутых любовников, членов семей или других знакомых погибших.

"У нас были прекрасные сыщики, которые упорно работали над этим делом", - рассказывает лейтенант Пол Белли, занимавшийся этим делом с 2008 года. По его словам, никто тогда не мог предположить, что преступник из Южной Калифорнии окажется убийцей, которого все искали.

Спустя десять лет после убийства Крус выяснилось, что ДНК с ее тела совпадают с ДНК с тел Харрингтонов и Витун. Со временем выяснилось, что ДНК совпадают и с ДНК с мест убийства Домино и Санчеса, а также Смитов и с нескольких мест изнасилования в Контра-Коста в конце 1970-х годов.

У полицейских в течение десятилетий был ДНК убийцы из Золотого штата, но в базе данных они не находили совпадений. Это значит, что этот мужчина никогда не привлекался к ответственности.

В итоге была сформирована оперативная группа из всех пострадавших юрисдикций, а также представителей ФБР. Была предложена награда за информацию об убийце или этом деле. Полиция и журналисты получили тысячи сообщений, но подозреваемый так и не был найден. Все изменилось две недели назад.

25 апреля окружной прокурор Сакраменто Анна Мария Шуберт заявила, что 72-летний Джозеф Джеймс Деанджело арестован и ему предъявлены обвинения в убийстве Смитов, Харрингтонов и других жертв.

За ночь до этого в сообществе выживших жертв убийцы и родственников погибших появились слухи об аресте. Ведущий детектив по делу Крус позвонил ее сестре Мишель и их матери, чтобы рассказать о новостях.

"Я плакала, плакала", - рассказывает Мишель Крус Уайт. Ее мать тоже была в шоке, говорит она.

Правообладатель иллюстрации FBI Image caption О предъявленных Деанджело обвинениях было объявлено на пресс-конференции в Сакраменто

Прорыв в расследовании случился после того, как Пол Хоулс, вышедший на пенсию следователь из офиса прокурора округа Контра-Костра, который долгое время занимался этим делом, решил заняться поиском на бесплатном сайте по генеалогии GEDmatch, где пользователи сами оставляют о себе информацию.

По данным газеты Sacramento Bee, сайт был создан, чтобы люди могли найти давно потерявшихся родственников. У GEDmatch есть база данных с 800 тысячами профилей ДНК. Заместитель генерального прокурора округа Сакраменто Стив Гриппи подтвердил, что один из членов семьи Деанджело использовал этот сервис.

"Мы искали иголку в стоге сена и нашли ее", - заявила прокурор Шуберт. Она участвовала в расследовании с 2000 года.

Кто такой Джозеф Джеймс Деанджело

Деанджело - бывший полицейский, работавший в Оберне. Его уволили после того, как в 1979 году он попался на воровстве в магазине. Деанджело пытался украсть кувалду и средство для отпугивания собак. Он женат, у него есть дочь, он работал механиком по ремонту грузовиков в местной сети продуктовых магазинов в течение 27 лет.

После его ареста полицейские начали обыскивать его дом в поиске трофеев, которые уносил убийца, а также маски и оружия.

В пятницу Деанджело впервые появился в суде Сакраменто. Он был в инвалидной коляске, на нем была оранжевая тюремная форма, и он говорил шепотом. Он попросил о государственном защитнике. Следующий суд по его делу запланирован на 14 мая. Пока неясно, попросит ли штат для него смертной казни.

Между тем шериф округа Сакраменто призвал всех пострадавших от сексуального насилия, не обратившихся в полицию в те годы, сделать это сейчас.

"Это расследование будет идти еще очень долго", - отмечает сержант Шон Хэмптон.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У дома подозреваемого

Мишель Крус Уайт не смогла сдержать эмоций в телефонном интервью Би-би-си. Она говорит, что расплакалась впервые с тех пор, как узнала, что насильник и убийца ее сестры может предстать перед правосудием.

По ее словам, она наконец смогла осознать, как случившееся повлияло на ее жизнь, и арест доказал, что ее решение два года назад публично выступить и рассказать об убийстве было правильным.

"[Моя семья] думала, что если я стану известна всему миру, это поставит под угрозу всех нас, вся семья окажется в опасности, - говорит она. - Для меня это такое облегчение, что все это закончилось, и моя сестра может покоиться с миром".

Деанджело все еще может попытаться доказать свою невиновность.

Мишель Крус Уайт говорит, что смогла впервые за 32 года успокоиться и расслабиться. "О его секретах узнает весь мир. Он больше не сможет скрываться и спокойно умереть. Мы сделали это. Он там, где он должен быть".