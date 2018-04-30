Пресса Британии: главу BP пытались отравить российские спецслужбы

В обзоре британской прессы за 30 апреля:

"Медленное отравление" Боба Дадли

Российские спецслужбы стоят за отравлением главы британского нефтяного гиганта ВР Боба Дадли, пишет Daily Telegraph, основываясь на рассказе бывшего сотрудника ВР. Илья Заславский, проработавший четыре с половиной года в TНK-BP, утверждает, что российские высокопоставленные лица хотели сместить Дадли, и применили для этого план "медленного отравления".

В настоящее время Илья Заславский - эксперт фонда "Свободная Россия" в Вашингтоне и научный сотрудник Британского Королевского института международных отношений Чатем-Хаус, отмечает газета.

По словам Заславского, только ФСБ могла сделать так, чтобы американскому руководителю нефтяной компании ввели токсин, который причинил бы вред, но не убил его.

Разговоры об отравлении Боба Дадли возникли еще в 2014 году - через шесть лет после того, как глава тогда еще ТНК-ВР поспешно уехал из Москвы в августе 2008-го.

Бывший сотрудник TНК-BP утверждает, что анализы крови Дадли тогда показали, что его пытались "медленно отравить".

В 2013 Роберт Дадли продал "Роснефти" долю своей компании в совместном предприятии ТНК-ВР в обмен на 12,5% акций самой "Роснефти" плюс 12 млрд долларов наличными, напоминает газета.

Это произошло за два года до смерти Александра Литвиненко, которого отравили в Лондоне радиоактивным полонием, напоминает газета, и за 10 лет до отравления в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Смысл заключался в том, чтобы сместить Боба Дадли и еще около 150 западных менеджеров", - цитирует издание Илью Заславского.

"Сначала против Дадли и еще нескольких старших менеджеров начали возбуждать различные уголовные дела - против них лично, а не против ВР. Это был первый намек, что Дадли должен уйти. Но он этого не сделал. Он был упрям, - рассказывает Daily Telegraph бывший сотрудник нефтяной компании. - Тогда они отправили ему более доступное послание, отравив его еду. Конечно, доказать, кто именно отравил его, было невозможно".

Ссылаясь на одного из советников Дадли, Илья Заславский утверждает, что яд подложили Дадли в пищу летом 2008 года. Позже анализы крови, сделанные в Британии, показали, что он был отравлен в России, говорит Заславский. "Отравлением должны были заниматься профессионалы, чтобы быть уверенными в том, что Дадли не умрет", - цитирует газета Заславского.

Мэй предлагают вернуть ID-карты

На фоне заявлений об отставке министра внутренних дел Британии Эмбер Радд в связи со скандалом вокруг иммигрантов так называемого поколения Уиндраш (иммигранты из Карибского бассейна, прибывшие в Британию в 40-х годах прошлого века для восполнения нехватки рабочей силы в стране, первый корабль с которыми назывался "Эмпайр Уиндраш") газета Times публикует статью, в которой два бывших министра внутренних дел Британии предлагают "вернуть на повестку дня" ID-карты.

Чарльз Кларк и Алан Джонсон утверждают, что если бы Тереза Мэй, будучи министром внутренних дел, в 2010 году не отменила эти удостоверения личности, статус тысяч британских граждан был бы сейчас урегулирован.

"Несмотря на то, что в скандале с Уиндраш обвиняют Эмбер Радд, вина лежит непосредственно на премьер-министре", - пишет газета, ссылаясь на мнение Алана Джонсона.

"Существует причина, по которой в других европейских странах меньше проблем с выявлением скрытой нелегальной миграции, и эта причина в том, что у них есть ID-карты", - цитирует издание Джонсона.

Вместе с тем, оба бывших министра раскритиковали и саму Эмбер Радд. По словам предшественников Радд, она, будучи главой ведомства, не могла не знать о наличии показателей по нормам депортации.

Накануне вечером на Даунинг-стрит сообщили, что министр внутренних дел Эмбер Радд подала в отставку, и премьер-министр Тереза Мэй приняла ее.

Обзор подготовила Ольга Мальчевская, bbcrussian.com