О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кармин впервые использовали майя и ацтеки

Если вас бросает в дрожь от одной мысли о том, что можно есть насекомых, то у нас для вас плохие новости. Вы их, скорее всего, ели. И, вероятно, много раз.

Дело в том, что один из самых популярных пищевых красителей - кармин - сделан из перемолотых жучков.

Насекомые, из которых делают кармин, называются кошениль. Они распространены в Латинской Америке, где живут на кактусах.

В настоящее время их добывают преимущественно в Перу. Каждый год там добывают миллионы этих маленьких жучков, из которых делают популярный краситель.

Это один из важнейших ингредиентов в современной пищевой промышленности. Кармин добавляют буквально во все - от йогуртов и мороженого до пирогов, пончиков, кексов и прохладительных напитков.

Его также активно используют в косметической промышленности, он содержится во многих помадах.

Кармин - невероятно востребованная добавка, поскольку он стабилен, безопасен и долговечен, его цвет мало зависит от температуры или света.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Тела насекомых белого цвета, но внутри они красные

Сторонники его использования отмечают, что его придумали майя, а затем применяли ацтеки более пятисот лет назад. Они говорят, что он гораздо более безопасен, чем искусственные альтернативы, например, как красители, изготовленные из угля или нефти.

Но даже настоящие фанаты кармина не будут спорить с тем, что его состав должен быть более четко обозначен, и что в настоящее время растет число натуральных красных красителей, сделанных не из насекомых.

Попробуйте найти слово кармин на упаковке с продуктом, который его содержит. Вовсе необязательно, что оно находится в списке ингредиентов.

Вместо этого там может быть написано "натуральный красный четыре", "багряное озеро" или просто E120 - это классификационный номер кармина как европейской пищевой добавки.

Эми Батлер Гринфилд, автор книги "Идеальный красный" о кармине и его истории, говорит, что, хотя она и убеждена, что его всегда следует обозначать, это естественный продукт, выдержавший испытание временем.

"Кармин - невероятно стабильный и надежный натуральный пищевой краситель, который можно использовать для создания многих цветов - розового, апельсинового, пурпурного, да хотя бы и просто красного. У некоторых людей есть на него серьезная аллергия, но в целом у него прекрасный послужной список", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Helen Soteriou Image caption Во всех этих продуктах использован кармин

Перу - лидер по производству кармина. По данным перуанского посольства в Великобритании, страна удерживает 95% мирового рынка. Это производство дает работу 32 тысячам фермеров.

Насекомые длиной всего около 5 миллиметров собираются с кактусов опунций. Ценность представляют только бескрылые самки, а не летающие самцы.

Красный цвет происходит от карминовой кислоты, которая составляет почти четверть веса насекомого и помогает ему защищаться от других.

"Обычно насекомых сначала высушивают. В настоящее время пищевой краситель, сделанный из жучков кошинель, проходит через много фильтров для удаления кусочков насекомых", - рассказывает Батлер Гринфилд.

В прошлом году Перу экспортировала 647 тонн кармина общей стоимостью 46,4 млн долларов.

Спрос на него растет, и поскольку объем экспорта остается примерно на одном уровне (фермерам трудно увеличивать поставки), цена на кармин за последние годы возросла.

В 2013 году перуанский экспорт кармина составлял 531 тонну общей стоимостью в 22 млн долларов. Таким образом, всего за четыре года цена за тонну кармина выросла на 73%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кармин используют не только в пище

Британская компания Premier Foods, владеющая такими брендами, как Mr Kipling и Bachelor, продолжает использовать кармин, но уже подумывает об альтернативах.

"Мы используем кармин в некоторых наших продуктах, поскольку этот уникальный естественный краситель дает возможность придавать им стабильные красные и розовые цвета, которые не исчезают", - говорит представитель Premier Foods.

"Однако мы продолжаем искать натуральные альтернативы, которые были бы пригодны и для вегетарианцев", - добавил он.

Группа по защите прав животных Peta также выступает за то, чтобы использование кармина постепенно сошло на нет.

"Говорят, что для производства 500 граммов красителя нужно до 70 тысяч насекомых. Конечно, сердобольные покупатели могут и отказаться от такого продукта. К счастью, в мире становится все больше веганов, и это побуждает все большее число производителей переходить на продукты, не оказывающие неблагоприятного воздействия на животных. Сегодня как никогда легко найти продукт, при производстве которого не пострадало ни одно животное любого размера", - говорят в Peta.

Как минимум одна компания полностью отказалась от кармина - это американская сеть кофеен Starbucks.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Множество помад содержат кармин

В 2012 году клиенты пожаловались на то, что Starbucks использовал кармин в некоторых из своих холодных кофе, коктейлях и пирожных. В Starbucks в ответ пообещали, что перейдут с кармина на ликопен, натуральный томатный экстракт.

Другие натуральные пищевые красители - экстракты из ягод и свеклы. Однако ни один из них не является столь же стабильным и простым в использовании, как кармин.

Например, бетанин - пищевой краситель, полученный из свеклы, - портится под воздействием света, тепла и кислорода. Поэтому его обычно используют только в продуктах питания, имеющих короткий срок хранения или замороженных.

Кроме того, Батлер Гринфилд призывает не забывать и о том, что производство кармина - жизненно важный источник дохода для бедных фермеров в Перу.

"Люди, в основном перуанцы, и в основном очень бедные, зависят от производства кармина, для них это источник средств к существованию", - говорит она.