Жизнь без мастурбации: зачем люди на это идут?

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Правообладатель иллюстрации Rebecca Hendin / BBC Three Image caption Как и все мое поколение, я с юности привык, что могу смотреть порно, когда захочу

Мой рекорд - 13 месяцев отказа от мастурбации. Это не всегда просто, но, если честно, моя жизнь никогда не была лучше.

Удивительно, сколько пользы мне приносит воздержание. Раньше, после того как мне исполнилось 20, у меня получалось бросить это на несколько недель, иногда на несколько месяцев,

И я не один. Миллионы людей по всему миру (в основном мужчины, но не только они) присоединяются к движению NoFap, которое объединяет людей, отказавшихся от порно и мастурбации.

Я начал задумываться о том, какое действие оказывает на меня просмотр порно, когда мне было 19 лет.

Как и все мое поколение, я с юности привык, что могу смотреть порно, когда захочу. Я помню, как искал в интернете картинки по запросу "нижнее белье" в 14 лет, а потом находил и более откровенные фотографии.

К 18-19 годам я дошел до того, что, если оставался один в комнате, то через некоторое время обязательно начинал смотреть порно.

Я начал волноваться, что у меня зависимость. Я чувствовал себя неудачником, который не может познакомиться c девушкой и поэтому постоянно мастурбирует у монитора.

Избежать отказа

Когда мне было 19 лет, я был одиноким девственником. Мои отношения с девушками ни к чему не приводили, а про секс я вообще почти ничего не знал.

Я очень боялся отказа и связанного с ним разочарования. Чтобы избежать его, я оставался дома и мастурбировал, это казалось мне лучшим способом.

Когда я все-таки пытался говорить с девушками, я постоянно думал об актрисах из порно, которое смотрел прошлой ночью.

Я был уверен, что все эти девушки считают меня придурком.

Правообладатель иллюстрации Rebecca Hendin/BBC Three Image caption "Как и все мое поколение, я с юности привык, что могу смотреть порно, когда захочу"

Я не спал по ночам, думая о том, как порно влияет на мою жизнь. Я не обсуждал это с друзьями, у нас не было принято обсуждать настолько интимные вещи.

Как-то раз, вскоре после того как мне исполнилось 20 лет, я решил остановиться. Моя мама увлекалась духовными практиками, и я начал тайком брать книги из ее книжного шкафа.

Незадолго до этого я увлекся медитацией и впервые понял, что сексуальное воздержание можно использовать, чтобы стать более уверенным в себе, более энергичным.

Эта концепция - часть древней духовной практики Кундалини. Я стеснялся напрямую спросить о ней у матери, поэтому решил изучить тему самостоятельно. Так все и началось.

Сначала я думал, что отказался от мастурбации окончательно. Поэтому я был разочарован, когда спустя месяц нарушил запрет. После этого я решил ставить себе более достижимые цели.

Движение NoFap рекомендует воздерживаться по 90 дней. Впервые я услышал о нем из видео на портале Ted о влиянии порно на мозг.

Выступавший сравнивал порно с тяжелыми наркотиками и говорил о росте количества молодых людей с эректильной дисфункцией от просмотра секс-видео.

Многие присоединяются к движению NoFap, потому что боятся проблем с эрекцией, для меня же это не было главной причиной.

NoFap в России

Движение NoFap зародилось в 2011 году, когда пользователь Reddit Александр Роудс запостил на сайте текст о преимуществах воздержания от мастурбации. Пост стал вирусным.

В России практика NoFap популярна у пользователей имиджбордов типа 2.ch.hk и других. Пользователи имиджбордов остаются анонимными, что позволяет им в деталях обсуждать в том числе интимные вопросы.

Среди адептов NoFap регулярно проводится "Нофапафон" (образовано от сочетания слов "NoFap" и "марафон"). Интернет-анонимы объединяются в попытке воздержаться от мастурбации и обсуждают практику в специально созданных постах.

Другие анонимы выкладывают в эти посты порнографию, чтобы помешать воздерживающимся.

За годы в рунете возникла целая теоретическая база NoFap и разные "школы" воздержания от мастурбации со своими "гуру".

Многие из участвующих надеются, что воздержание сделает их "альфа-самцами" и сделает общение с женщинами легче. Некоторые считают, что так и происходит:

Аноним

Нофап это прилив энергии. Я стал делать силовые упражнения, хотя много лет всё время проводил в кресле и абсолютно бесцельном блуждании по интернету. Стал просыпаться рано утром.

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Аноним

После пары дней нофапа, я не могу спокойно смотреть телевизор.[...] Было ещё когда в передаче "Давай поженимся" был мой фетиш.

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Аноним

Лол. Девственники рассуждают о половой жизни.

Не нужно пресмыкаться. Ты мужчина. Она женщина. Если тебе такой расклад не нравится, то дальше не читай. Веди себя достойно, дай ей захотеть, чтобы ты её трогал. Не нужно вести себя как "альфач", если таковым не являешься. Но хотя бы веди себя достойно, проявляй самоуважение.

Узнать, что существует целая интернет-субкультура таких как я, было огромным облегчением.

Я всегда задавался вопросом, правильно ли я поступаю. В конце концов, многие смотрят порно и строят здоровые отношения. Но теперь я задумался - возможно, проблемы связанные с мастурбацией испытывает гораздо больше мужчин, чем я думал раньше.

Сейчас в посте отметились 300 тысяч человек - как они себя называют, "фапстронавтов" - решивших воздерживаться от мастурбации. Роудс также создал отдельный сайт, где люди делятся опытом воздержания от порно.

Правообладатель иллюстрации Rebecca Hendin/BBC Three Image caption "Когда я все-таки пытался говорить с девушками, я постоянно думал об актрисах из порно, которое смотрел прошлой ночью"

Многие уверены, что NoFap помогло им избавиться от эректильной дисфункции, возникшей из-за порно. Мне воздержание приносит уверенность, ясность мышления и мотивацию.

Оно помогает мне расслабиться, когда я говорю с девушками: я знаю, что держу свое либидо под контролем.

Десять лет назад я решил, что буду мастурбировать и смотреть порно настолько редко, насолько это возможно. Первая неделя всегда самая трудная: все напоминает о сексе.

Меня возбуждают красивые женщины, которых я вижу по телевизору, или в видео на YouTube. Если какая-то девушка мне отказывает, я сразу хочу заняться мастурбацией, чтобы стало легче.

Если я "срываюсь", то в течение нескольких дней чувствую себя плохо. Раньше я корил себя за неудачи, за слабость и недостаток дисциплины. Обычно через несколько дней я успокаиваюсь и начинаю сначала.

Мой прошлый период воздержания продлился год и закончился из-за стресса. Я закончил работу над большим проектом и мне нужно было расслабиться.

У меня нет постоянного партнера, мои соседи тогда уехали, а мне стало скучно все время валяться на диване. Это был момент слабости.

Однако столь долгое воздержание очень помогло мне сосредоточиться на работе. Сегодня я могу проводить часы в одиночестве в своей комнате у компьютера и не мастурбировать. Без NoFap мне бы это не удалось.

Сейчас я начинаю снова. Я надеюсь, что у меня получится побить собственный рекорд, 18 месяцев без порно и мастурбации. В конечном итоге я надеюсь полностью перестать мастурбировать.

*Записал Люк Чилтон.