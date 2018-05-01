"Я - тот самый толстяк из спортзала". История Элиота

Еще несколько месяцев назад я был толще, чем когда бы то ни было: я весил больше 120 кг. Так как у меня рост всего 1,65 м, я был очень толстым. В зеркало мне смотреть не хотелось.

Когда я начал ходить в тренажерный зал, я думал не только о том, что надо сбросить вес. Я хотел, чтобы у меня было больше энергии. Я хотел стать сильнее и быстрее. Я хотел стать примером другим людям, которые бояться ходить в спортклуб, как боялся этого и я.

До 15 лет я был довольно худым. Но незадолго до окончания школы я разросся. У меня такое ощущение, что это произошло практически внезапно. Помню, как смотрел на свои фотографии и думал: "Ничего себе - я толстый!"

Сейчас мне 23 года, и не так-то просто делать выбор в пользу здоровой пищи. Овощи и фрукты на полном серьезе вызывают у меня тошноту. Мне, например, приходится заставлять себя выпить стакан смузи, но и это происходит редко. В основном моя диета состоит из разных видов мяса, сыра и богатой углеводами пищи. С таким сочетанием контролировать вес непросто.

В университете это было не так важно. Я встречал людей, которые считали меня привлекательным, и не волновался о весе. Теперь у меня есть высшее образование, дом, работа, но познакомиться с кем-то стало намного сложнее. Я никуда особо не хожу развлекаться, и моя личная жизнь совсем остановилась. Из-за этого я постоянно испытываю тревогу и депрессию, и, как мне кажется, улучшив свою физическую форму, я стану более энергичным и деятельным и вновь почувствую себя нормально.

Раньше я считал, что спортзалы не предназначены для таких, как я. Будем откровенными - большинство "толстячков" в телепрограммах - это милые комики, которые стали успешными, высмеивая свой излишний вес.

Не способствует повышению самооценки и реклама спортзалов. На рекламных плакатах местного спортзала красуются стройные девушки и накачанные мужчины, а где же обычные люди?

Начав посещать спортзал, я все время переживал, что обо мне думают другие люди. Дошло до того, что сама мысль о том, что я окажусь в раздевалке, вызывала у меня приступ паники.

В предыдущем спортзале, который кишел накачанными людьми, на меня все постоянно пялились, и в итоге я оттуда ушел.

Всего несколько недель назад в нынешнем спортзале я заметил двух молодых парней на тренажере. Они думали, я не вижу, как они надо мной посмеиваются. Раньше это бы меня добило. А сейчас это дает дополнительную энергию.

Я заставляю себя игнорировать косые взгляды и посещать спортзал три раза в неделю, и со временем все стало проще.

В первый раз я попробовал сбросить вес чуть больше года назад. Я не так много зарабатывал, а членство в спортзале - удовольствие не из дешевых, поэтому решил бегать каждый вечер после работы. Но несколько недель спустя я не заметил в своем теле никаких изменений, поэтому просто решил бег бросить. Я тогда решил, что коль я навсегда останусь таким, так чего зря пытаться?

Через несколько месяцев я повторил попытку. Тогда мне пришла в голову мысль, что когда я начну платить за членство в спортзале, я буду относиться к занятиям более серьезно. И стал ходить в местный тренажерный зал.

В итоге я потратил много времени и денег на поиск самой современной спортивной формы. Например, купил специальные нарукавники с чехлом для телефона и дорогущие кроссовки.

Сейчас я ношу то, в чем мне комфортно. У меня есть гетры для бега, на полном мужчине они выглядят лучше, чем шорты, и футболка с логотипом группы Metallica.

Лично мне не очень нравится беговая дорожка. На ней я теряю баланс, и у меня начинает кружиться голова. Но на велотренажере я могу заниматься часами. Также мне очень нравятся силовые тренажеры. Особенно люблю тренажеры для дельтовидных и грудных мышц. Я все еще не выучил их названия! Мне нравится постепенно увеличивать вес, потому что я понимаю, что становлюсь сильнее.

Во время занятий мне нравится смотреть телевизор. Особенно помогают программы-викторины. Когда я думаю над ответами на вопросы, мне проще отвлечься от выматывающей тренировки. Также хорошо мотивирует музыка.

Я начал делать селфи в спортзале и выкладывать их в "Твиттер". Мои подписчики в основном говорят, что им отрадно видеть, как я стараюсь, а некоторые на примере моих публикаций и фото решили заниматься фитнесом сами.

Я уже сбросил много веса, у меня прибавилось сил и энергии. Могу целый час без остановки заниматься кардиотренировками, что было немыслимо еще три месяца назад.

Меня все еще трудно назвать худым, но я к этому и не стремлюсь. Я хотел снова стать довольным собой, и я этого добился.

Я хочу сказать другим полным мужчинам, которые размышляют, идти ли им в спортзал - не жалейте себя. Поначалу вы это возненавидите. Часто будет возникать желание все бросить. Легко не будет никогда. Но вы поймете, что все это того стоит, когда вы взглянете на себя в зеркале, и вам понравится ваше отражение.