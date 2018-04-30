Мо Салах: неожиданный взлет футболиста из Египта
Однажды на турнире в Каире юношеская команда тренера Саида аль-Шешени выиграла матч со счетом 4:0, и ее игроки бурно праздновали победу. Все, кроме одного расплакавшегося мальчишки.
Мо был весь в слезах, потому что его имени не было на табло стадиона среди забивших голы в этой встрече. Играл он, правда, левым крайним защитником, и поэтому трудно было ожидать от него высокой результативности.
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Жил Мо Салах в деревне, расположенной в 130 км от египетской столицы, и дорога на тренировку и обратно занимала у него девять часов. Иногда за день ему приходилось сменить 10 автобусов.
Аль-Шешени, тронутый слезами подростка, решил дать ему шанс и перевел парня в нападение.
С тех пор Мохаммед Салах не устает забивать.
Эта история - в чем-то ответ на вопрос, который задают себе многие любители футбола: как так получилось, что Мо Салах, который прежде никогда не блистал в европейских клубах, вдруг превратился в суперзвезду, которую уже сравнивают с Роналду и Месси?
Мало кто в "Ливерпуле" ожидал такого поворота событий, когда в прошлом году клуб купил Салаха у итальянской "Ромы".
Заплаченная за него сумма в 55 млн долларов казалась непомерной, учитывая то, что в 2015 году игрок не смог проявить себя в английской Премьер-лиге, продержавшись в "Челси" лишь чуть более года.
К тому же Египет никогда не считался великой футбольной державой, хотя и выигрывал Кубок африканских наций рекордные семь раз.
Однако "фараоны", как называют сборную Египта, не считая нынешнего отборочного цикла, пробивались в финальные турниры чемпионата мира лишь дважды - в 1934 и 1990 годах. Кроме Салаха, египетские игроки знамениты лишь тем, что их вратарь эль-Хадари будет самым возрастным игроком среди участников чемпионата мира 2018 года в России.
Можно, пожалуй, еще добавить сюда Мохаммеда эль-Ненни, играющего за лондонский "Арсенал" и безуспешно пытающегося закрепиться в его стартовом составе.
Что пошло не так у Салаха в "Челси"?
В эту команду он попал из Швейцарии, где национальный чемпионат - соревнование расслабленное по сравнению с английской Премьер-лигой.
Кроме того, конкуренция в "Челси" была высока, и шансов произвести впечатление на тогдашнего главного тренера клуба Жозе Моуринью было немного.
Египтянин сыграл за клуб всего 19 матчей, причем лишь в девяти - в стартовом составе. Лишь в двух играх он оставался на поле все 90 минут.
Салаха дважды отдавали в аренду итальянским клубам, и в итоге он подписал контракт с "Ромой".
Именно здесь он заиграл, забив 34 гола за два сезона и попав в поле зрения "Ливерпуля".
"Он был еще совсем молодым, когда пришел в "Челси". А состав у "Челси" был невероятным, так что ему было трудно", - говорит главный тренер "Ливерпуля Юрген Клопп.
Моуринью впервые рассказал об уходе Салаха из "Челси" в воскресенье в интервью телеканалу ESPN Brasil.
"Я привел в клуб Салаха, а решение его продать не было моим, это было решение клуба "Челси". Он отличный парень. Но он был не готов физически и психологически, когда впервые здесь появился. Это для него было культурным шоком. Я за него очень рад, особенно потому, что он не забил нам в этом году", - пошутил Моуринью, тренирующий сейчас "Манчестер Юнайтед".
Мо Салах, наверное, и мечтать не мог о результатах, которых он достиг в этом сезоне.
В 48 матчах за "Ливерпуль" он забил 43 гола и сыграл ключевую роль в успехе клуба, почти обеспечившего себе выход в финал Лиги чемпионов - впервые с 2007 года.
Он может стать первым африканским футболистом, получившим "Золотую бутсу" - приз самому результативному игроку национальных чемпионатов Европы.
Кроме того, именно Салах реализовал пенальти на 94 минуте отборочного матча чемпионата мира со сборной Конго и таким образом гарантировал своей сборной путевку на финальный турнир в Россию.
И вся эта головокружительная карьера началась почти благодаря случайности.
В марте 2012 года египетский футбол переживал тяжелые времена. Национальный чемпионат был отменен из-за трагедии на стадионе "Порт Саид", где в результате беспорядков погибли по меньшей мере 70 человек, более 500 получили травмы.
Чтобы как-то подготовиться к лондонской Олимпиаде, руководство молодежной сборной организовало несколько товарищеских матчей, в том числе - со швейцарским "Базелем". Его президент увидел Салаха и тут же предложил ему контракт.
"Было жутко холодно, но он играл блестяще. Он вышел только во втором тайме, но я за всю свою жизнь ни разу не видел такого быстрого игрока", - рассказывал президент "Базеля".
В "Базеле", как вспоминают игроки клуба, Салах выходил только на замену и лишь в 10 матчах сыграл более часа.
Тем не менее египтянин и тут сумел удивить многих, забив гол в ворота "Челси" в матче Лиги чемпионов.
"Мы пытались его поздравлять, но он отнекивался, - рассказал один из игроков. - Он сказал, что шесть раз послал мяч на трибуны и лишь с седьмой попытки попал в ворота, и то только потому, что клуб оказал ему доверие".
Скромность - еще более редкое качество, чем умение попасть по воротам в нашу эпоху футбольных мультимиллионеров. Поэтому скромное поведение Салаха - как на поле, так и за его пределами - лишь добавляет ему популярности среди болельщиков.
Египтяне его боготворят, и Салах не остается в долгу: он заплатил за строительство школы и больницы в Египте и стал спонсором нескольких благотворительных акций, пожертвовав 280 тыс. долларов на правительственную программу поддержки бедняков.
Единственное темное пятно в его биографии - обвинения в том, что Салах, правоверный мусульманин, отказался пожать руки игрокам израильского клуба "Маккаби" перед игрой с "Базелем" в 2013 году. Вместо того чтобы участвовать в традиционной церемонии рукопожатия перед началом матча, он ушел в раздевалку якобы поменять бутсы.
Это эпизод вызвал осуждение и даже предложения не включать Салаха в состав команды на ответную игру в Тель-Авиве. Но, несмотря на улюлюканье болельщиков "Маккаби", Салах все же сыграл в Израиле и даже забил гол. Так что многими этот эпизод был забыт.
На прошлой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман, посмотрев игру "Ливерпуля" с "Ромой" в Лиге чемпионов ("Ливерпуль" выиграл 5:2), написал в "Твиттере", что немедленно позвонит начальнику штаба израильской армии, чтобы тот призвал Салаха на пожизненную воинскую службу.