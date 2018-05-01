Фото. Как узбеки готовят традиционное блюдо сумолок

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA Image caption Сумолок готовят из проросших зёрен пшеницы

Фотограф из Узбекистана Умида Ахмедова побывала в семье, где готовят традиционное национальное блюдо сумолок.

В древности сумолок в качестве ритуального блюда готовили перед началом весенних посевных работ. Сейчас это, как правило, происходит в период празднования весеннего праздника Навруза. Его главный ингридиент - проросшие зерна пшеницы.

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA

С сумолоком связано много легенд. Однажды арийский город-крепость на берегу Джейхуна (нынешней Амударьи) был осаждён кочевниками с Востока. Когда кончились все припасы, старейшины приказали извлечь последние мешки отсыревшей и проросшей пшеницы. Когда защитники города отведали неприглядное на вид варево, они почувствовали такой прилив сил и с такой яростью стали отбивать атаки врагов, что те пришли в замешательство и отступили. На земле снова утвердился мир.

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA Image caption Зерна пшеницы перемалываются

По другой легенде, когда внуки пророка Мухаммеда Хасан и Хусейн проголодались, их мать Фатима бросила камни в пустой казан. Таким образом она лишь сделала вид, что готовит еду для детей. Ночью ангелы бросили в емкость проросшее зерно, и к утру сумолок был готов.

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA

Среди первых людей, поселившихся на территории Средней Азии, были земледельцы. Однажды наступили чрезвычайно сильные холода, к которым люди не были готовы. Закончились запасы продовольствия, у людей не было теплых вещей. Ближе к концу зимы люди собрали проросшие пшеничные зерна и без рецепта сварили все, что у них осталось из запасов. Получившееся блюдо помогло людям спастись от голода, прибавило сил.

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA Image caption Сумолок затем варят в котле на хлопчатниковом масле с добавлением муки в течение 20-24 часов

Приготовлением блюда обычно руководит женщина, как правило, немолодая, состоявшаяся, уважаемая, у которой обязательно есть дети.

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA

Девочки и их мамы всю ночь мешают сумолок, не забывая при этом загадывать желание.

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA

Автор фото попала в интернациональную семью, в которой муж из Турции, а жена из Узбекистана.

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA Image caption Из сока зерен принято делать косметические маски

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA

Семья любит путешествовать по Узбекистану, открывая для себя новые места. Четверо детей этому не помеха.

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA

На вопрос, почему хозяйке нравится готовить сумолок, она ответила, что ей нравится видеть, как растет пшеница, каждый день к нрей прикасаться, "разговаривать" с ней. Радоваться ее росткам. Когда первый раз его варила, было очень волнующее ощущение, говорит она. Не верилось, что получится. Сумолок готовят в больших семьях, где все родственники приходят на подмогу. Но у нее все получилось.

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA

Также хозяйка говорит, что испытвает удовольствие от того, что в процессе участвуют дети. И что через годы они будут рассказывать об этих ощущениях своим детям. Ведь не каждому ребенку удается быть участником такого ритуала от начала до конца.

Правообладатель иллюстрации UMIDA AKHMEDOVA

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