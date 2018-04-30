Жизнь в Афганистане глазами погибшего фотокорреспондента

В понедельник Афганистане в результате серии терактов, совершенных исламистами, погибли не менее 25 человек. В их числе - корреспондент Би-би-си Ахмад Шах, а также Шах Марай - главный и невероятно талантливый фотокорреспондент кабульского бюро агентства Франс-Пресс.

Запрещенная группировка, называющая себя "Исламским государством", взяла на себя ответственность за эти нападения.

Мы публикуем подборку фоторабот Шаха Марая, в которых он, с присущим ему талантом, день за днем документировал жизнь своей страны и невзгоды, с которыми ей приходится справляться.

Правообладатель иллюстрации Shah Marai / AFP Image caption Марай часто фотографировал места, где взрывались террористы-самоубийцы. На этой фотографии от 22 апреля 2018 года местные жители смотрят на последствия подобного взрыва рядом с центром регистрации избирателей

Правообладатель иллюстрации Shah Marai / AFP Image caption Афганец роет могилу для одной из жертв смертника. В результате этого взрыва погибли около 60 человек, в том числе и дети

Правообладатель иллюстрации Shah Marai / AFP Image caption Две афганские женщины плачут в больнице в Кабуле в 2017 году. Туда доставили их родственников, пострадавших во время теракта в культурном центре.

Правообладатель иллюстрации Shah Marai / AFP Image caption Марай также фотографировал политиков. На этом снимке тогдашний президент Афганистана Хамид Карзай смеется вместе с американским сенатором Джоном Керри во время пресс-конференции в президентском дворце в Кабуле в 2009 году.

Правообладатель иллюстрации Shah Marai / AFP Image caption 10 лет назад Марай работал на военной базе союзников Камп-Бастион в провинции Гильменд, когда ее посетил тогдашний премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

Правообладатель иллюстрации Shah Marai / AFP Image caption В 2009 году, во время предвыборной кампании Марай сфотографировал сторонницу кандидата Абдуллы Абдуллы, шедшую на предвыборный митинг

Правообладатель иллюстрации Shah Marai / AFP Image caption Марай также фотографировал положительные стороны жизни в Афганистане - например, программу вакцинации населения против полиомиелита в 2010 году

Правообладатель иллюстрации Shah Marai / AFP Image caption Афганские женщины провели годы взаперти у себя дома во время правления талибов. Но в 2008 году в Герате им уже разрешалось посещать тренажерный зал

Правообладатель иллюстрации Shah Marai / AFP Image caption Парк развлечений Шахар в Кабуле

Правообладатель иллюстрации Shah Marai / AFP Image caption На этой фотографии 2017 года видна видеотека тысяч афганских фильмов, которые были спасены и спрятаны от талибов. Сейчас их оцифровывают

Правообладатель иллюстрации Shai Marai / AFP Image caption Заснеженный Кабул, 2017 год

Правообладатель иллюстрации Shah Maria / AFP Image caption В начале 2000-х в долинах и вдоль дорог в Афганистане оставалось ножество разбитой и подорванной военной техники, в основном времен советской оккупации. На этом снимке дети играют на брошенном советском танке в Панджершском ущелье, которое советским войскам так и не удалось взять под контроль

Правообладатель иллюстрации Shah Marai / AFP Image caption Эта девочка была среди более 6000 афганских беженцев, вернувшихся домой из Ирана в 2008 году

Все фото: Шах Марай/Франс-Пресс