Жизнь в Афганистане глазами погибшего фотокорреспондента
- 30 апреля 2018
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В понедельник Афганистане в результате серии терактов, совершенных исламистами, погибли не менее 25 человек. В их числе - корреспондент Би-би-си Ахмад Шах, а также Шах Марай - главный и невероятно талантливый фотокорреспондент кабульского бюро агентства Франс-Пресс.
Запрещенная группировка, называющая себя "Исламским государством", взяла на себя ответственность за эти нападения.
Мы публикуем подборку фоторабот Шаха Марая, в которых он, с присущим ему талантом, день за днем документировал жизнь своей страны и невзгоды, с которыми ей приходится справляться.
Все фото: Шах Марай/Франс-Пресс