Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В теории, любой парламентарий может оказаться министром

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку.

В письме на имя премьер-министра г-жа Радд указала, что берет на себя ответственность за то, что ввела в заблуждение британский парламент, пусть и не преднамеренно.

С 2010 года уже десятый высокопоставленный чиновник покидает британский кабинет министров. Причем, как правило, это происходит без долгих уговоров: политики сами решают, что в сложившихся условиях оставаться на посту - значит подвергать себя и партию дальнейшей критике.

В условиях, когда политическая жизнь в основном происходит в парламенте, и из его членов и набирается кабинет, это важно.

Землю попашет, попишет стихи

Со стороны может показаться, что британские политики - это профессиональные говоруны, зачастую не имеющие необходимого образования или технических навыков.

Вот, к примеру, Борис Джонсон, министр иностранных дел. Его никак не назовешь профессиональным дипломатом: до того как попасть в парламент, он всю жизнь писал статьи и редактировал журналы, а еще работал мэром Лондона.

Эмбер Радд в университете изучала историю, в допарламентской жизни работала в инвестиционных банках и руководила небольшими офшорными компаниями, а до того, как стать министром внутренних дел, была министром по делам энергетики и изменения климата.

Лидер оппозиции Джереми Корбин вообще закончил школу с неважными оценками и бросил учебу в политехническом институте Северного Лондона, проучившись всего год - в тот момент он целиком ушел в профсоюзную деятельность.

Как выясняется, в Великобритании совершенно необязательно быть врачом, чтобы стать министром здравоохранения, пост главы МВД не занимает бывший полицейский, а министр обороны - гражданское лицо.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До работы в парламенте Эмбер Радд трудилась на благо инвестиционных банков и компаний

Британская политическая система функционирует таким образом уже довольно давно, напоминает профессор Тим Бэйл из лондонского Университета королевы Марии. Идея в том, чтобы отделить в министерствах политический контроль от текущей деятельности, которую осуществляют нейтральные чиновники, компетентные в своей области. Они предоставляют экспертное мнение, а общее направление определяется политиками, которым не нужны специальные знания.

Британская политическая система не требует от министров досконального знания своей области, равно как и богатого опыта работы в своей сфере - предполагается, что они наберут необходимый багаж, находясь на посту.

Однако, поскольку в Великобритании главенствует парламентская, а не президентская система и члены кабинета являются парламентариями, то определенная доля дилетантизма в работе кабинета присутствует.

В парламентской системе премьер-министр - "первый среди равных", напоминает Тим Бэйл, и поэтому у него не всегда есть возможность назначить на те или иные посты людей, которые кажутся ему наиболее подходящими. Президент - например, Дональд Трамп или Владимир Путин, - обладает в этом плане гораздо большим полем для маневра.

Один за всех?

В парламентском правительстве должны быть отражены интересы разных партийных фракций и групп, сбалансированы интересы разных регионов, а в современных условиях - еще и соблюден баланс с точки зрения пола и возраста.

Все это делает правительство более сбалансированным, представляющим интересы наиболее широкого среза голосовавшего за него электората и в определенной степени "безликим". Собственно, и на политическом поле соревнуются не фигуры, а партии.

Эта система не без недостатков: интересы большой политики, подотчетности и текущего управления временами приходят в противоречие друг с другом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В британской системе провинившиеся чиновники без колебаний уходят в отставку - как правило, не дожидаясь, пока их об этом попросят

Например, в нынешней ситуации министерство внутренних дел в угоду текущим политическим интересам правящей партии осталось без начальника. Новый министр, которого с утра в понедельник Тереза Мэй назначила на эту должность, первые несколько недель, а то и месяцев, будет входить в курс дел и приноравливаться к окружающей его действительности.

В то же время парламент все это время будет требовать от него отчитываться по текущим вопросам, и ему придется, по словам Тима Бэйла, притворяться, что в министерстве все под контролем. Между тем в категориях здравого смысла это невозможно.

Так что проблема, безусловно, существует. Но это вопрос приоритетов: если в системе важнее подотчетность министров и широкое представительство, тогда придется жертвовать жестким контролем.

Британская система устроена именно так, и поэтому провинившиеся чиновники без колебаний уходят в отставку, как правило, не дожидаясь, пока их об этом попросят. Поскольку правительство подотчетно парламенту, попытка ввести его в заблуждение - это большое и грязное пятно на репутации не только провинившегося министра, но и всей парламентской партии, находящейся у власти.

Именно поэтому Эмбер Радд ушла в отставку. Можно быть неважным министром, особенно в первые дни пребывания в должности - парламент и общество, в общем, к этому готовы, - но лгать нельзя.

Человек или должность?

Насколько хороша такая "безликая" система - отдельный вопрос.

С одной стороны, как отмечает профессор Лондонской школы экономики Дэвид Вудрафф, британское правительство обладает огромной полнотой власти, особенно в отсутствие писаной конституции.

Если в силу каких-либо причин его настигает паралич, и его члены не могут договориться и выработать единую линию - это очень плохо. При этом неважно, случилось ли это потому, что в кабинете собрались слишком яркие министры, не могущие договориться по причине личных разногласий, или потому, что проблема, стоящая перед кабинетом, не имеет простого решения - как в случае с "брекситом".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британское правительство обладает огромной властью, особенно в отсутствие писаной конституции

С другой стороны, такая система обеспечивает стабильность: повседневные операции осуществляют управленцы высокого калибра, прекрасно разбирающиеся в своей работе. Находящаяся у власти партия задает им общее политическое направление. Бюрократия может двигаться по инерции сколь угодно долго, говорит Дэвид Вудрафф, но, когда стране требуются перемены, бюрократии нужно указывать направление.

Очевидно, осуществлять перемены проще, когда в кабинете нет разногласий. Коалиционные правительства обычно испытывают с этим значительные трудности, поскольку распределение министерских портфелей в них - это результат долгих переговоров, попыток распределить власть так, чтобы никто не остался обиженным. Зачастую в итоге обиженными остаются все.

Например, после выборов в Бельгии в июне 2010 года переговоры о создании коалиции велись 541 день - абсолютный рекорд. Договориться удалось только к декабрю 2011 года. Все это время страна существовала без правительства и отнюдь не развалилась на части - так работает инерционная бюрократия.

Правда, можно спорить о том, так ли безболезненно прошли бы для бельгийцев эти полтора года, случись в тот момент иммиграционный кризис или активизация исламистских фундаменталистов.

Кто устережет сторожей?

Надо сказать, что попытка ввести парламент в заблуждение - это не единственный повод уйти в отставку. Бывший министр обороны Майкл Фаллон был уличен в неподобающем отношении к женщинам когда-то в прошлом и ушел, не дожидаясь скандала, с тем, чтобы не бросать тень на Консервативную партию и министерство обороны.

Бывшему министром энергетики Крису Хуну пришлось покинуть кабинет после того, как стало известно, что он "повесил" свои штрафы за превышение скорости (серьезное нарушение в Соединенном Королевстве) на супругу.

Ответственный за внутрипартийную дисциплину консерватор Эндрю Митчелл лишился своего поста за то, что якобы назвал дежурного полицейского на Даунинг Стрит плебеем - даже при том, что обвинение так и не было доказано.

Впрочем, сами парламентарии тоже не всегда кристально честны: в 2009 году британский парламент поразил скандал, связанный с расходами депутатов на исполнение своих обязанностей. Вернее, с компенсацией им этих расходов, на которую они имеют право.

Как оказалось, многие парламентарии понимали это право чересчур широко. Тут и расходы на второе жилье (в Лондоне, где многие из них живут и так) и его оборудование и даже чрезмерные расходы на еду: в месяц член парламента может получить до 400 фунтов в счет своих продовольственных расходов, не предъявляя никаких чеков. Некоторые так и поступали даже тогда, когда парламент был на каникулах.

Интересно и то, что во многих случаях фатальные недостатки в работе или моральном облике как правительства, так и парламента вскрываются прессой. Это к вопросу о том, зачем нужна "четвертая власть" - независимые СМИ.