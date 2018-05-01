Пресса Британии: удастся ли "Норникелю" в Арктике уборка на миллиард

В обзоре британской прессы за 1 мая:

Уборка на миллиард

Российская промышленная группа "Норникель" запускает в Арктике проект на миллиард долларов, пишет Financial Times в статье под заголовком "Норильский никель" заставляют прибраться в своем арктическом доме".

Газета анализирует, как предприятию удастся реализовать планы по сокращению загрязнения окружающей среды.

"Выживание российского металлургического гиганта "Норильский никель" вскоре будет зависеть от производства совершенно иного продукта - гипса", пишет британское издание.

Перерабатывающий завод, строительство которого планируют завершить к 2022 году, будет заниматься переработкой диоксида серы, который образуется в ходе добычи металла, в гипс.

По данным газеты, стоимость преобразующего серу завода оценивают в 1 млрд долларов, общую стоимость проекта по сокращению выбросов дикосида серы - в 2,5 млрд долларов.

При этом FT указывает, что горно-металлургический комбинат "Норильский никель" уже около 80 лет является одним из крупнейших производителей метала в мире, добывая в Арктике никель, медь и палладий.

Но вместе с тем он и один из самых больших загрязнителей окружающей среды в России, с ежегодными выбросами в атмосферу 1,67 тонн диоксида серы, за что компании приходится регулярно платить штрафы, пишет издание.

В феврале этого года "Норникель" сообщил, что планирует сократить за пять лет выбросы диоксида серы в атмосферу на 75%.

В противном случае компании грозят штрафы, в 100 раз большие, чем сейчас, добавляет FT.

Газета отмечает, что "Норникель" - частная компания, владеет и управляет ею российский олигарх Владимир Потанин, ее акции размещены на Лондонской фондовой бирже.

Однако история основания комбината уходит во времена Сталина и связана с концлагерем "Гулаг", уточняет британская газета, когда на рудники в Арктике были отправлены около 400 тысяч заключенных, около ста тысяч из которых погибли.

Подводя итог, газета отмечает, что изменить корпоративную культуру, в результате которой десятки лет завод загрязнял окружающею среду, будет непросто.

"Когда тучный человек решает стать здоровым и идет в спортзал, за один день он не похудеет, на это нужно время", - цитирует FT главу полярного отделения проектов по обогащению Алексея Сушенкова.

Плавучий Чернобыль или чистая энергия?

Еще об одном российском предприятии в Арктике пишет Times.

Плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" будет поставлять электроэнергию отдаленным поселениям и заводам Арктики, сообщает газета, отмечая, что критики называют эту электростанцию "Плавучим Чернобылем".

Поскольку станция "Академик Ломоносов" не может передвигаться самостоятельно, в следующем году ее будут тянуть на буксирах почти 5 тыс. км через Северное море - из Мурманска до Певека.

На станции находятся два ядерных реактора мощностью в 35 мегаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией и горячей водой город с населением в 10 тыс. человек, отмечает издание.

Планируется, что "Академик Ломоносов" заменит наземную атомную электростанцию на Чукотке.

"В России и во всем мире впервые стало возможным транспортировать источник безопасной экологически чистой энергии", - приводит Times комментарий руководителя профильного направления "Росатома" Виталия Трутнева.

Однако защитники окружающей среды считают этот проект опасным, говорится в статье.

Эксперт по ядерным вопросам "Гринпис" Ян Хаверкамп называет в статье Times российскую плавучую электростанцию "Ядерным Титаником".

"Атомные реакторы, болтающиеся на поверхности Северного ледовитого океана, будут представлять очевидную огромную угрозу окружающей среде, которая и так находится под давлением климатических изменений", - цитирует газета эксперта "Гринпис".

Странная изоляция Макрона

В одноименной статье Financial Times политических обозреватель Гидеон Рахман размышляет, поможет ли популярность президента Франции Эммануэля Макрона организовать его плодотворное сотрудничество с лидерами других стран.

"В то время как Ангела Меркель выглядит уставшей, Тереза Мэй - перегруженной, а Дональд Трамп кажется человеком, вышедшим из себя, Макрон излучает энергию, харизму и интеллект", - пишет автор.

При этом некоторые СМИ называют его "новым лидером свободного мира", добавляет Рахман.

Но при этом уточняет: "Однако, чтобы быть лидером, нужно иметь последователей или хотя бы союзников. А с этим у Макрона трудности".

"Им восхищаются во многих западных столицах (и еще больше - в западных ньюсрумах). Но, несмотря на это, маловероятно, что ему удастся сформировать международные коалиции, способные изменить ход международных событий", - пишет Рахман.

Никто из европейских лидеров не действовал в одиночку, отмечает автор.

Франсуа Миттеран, который был президентом Франции в 1980-х, близко сотрудничал со своим немецким коллегой Гельмутом Колем и президентом Еврокомиссии Жаком Делором, Маргарет Тэтчер, будучи премьер-министром Великобритании, тесно сотрудничала с президентом США Рональдом Рейганом, приводит примеры обозреватель FT.

"Эммануэлю Макрону - при всем его шарме - сложно убедить других следовать его лидерству", - пишет автор. И напоминает, что президент США Дональд Трамп после визита Макрона в Вашингон назвал его "замечательным парнем", однако вряд ли президенту Франции удалось переубедить американского коллегу по ключевым вопросам.

Обзор подготовила Ольга Мальчевская, bbcrussian.com