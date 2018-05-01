О чем ФБР беседовало с Федором Емельяненко?

Правообладатель иллюстрации Красильников Станислав/TASS Image caption Емельяненко был членом инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Путина на выборах президента 2018 года. Не по этому ли поводу с ним беседовали агенты ФБР?

На минувшей неделе сотрудники ФБР беседовали в Чикаго с многократным чемпионом мира по смешанным единоборствам (или МММ) тяжеловесом Федором Емельяненко. 41-летний россиянин тренировался перед этим в Амстердаме и прилетел во вторник в Чикаго с группой сопровождающих в составе более 10 человек на бой с американцем Фрэнком Миром.

Последний является двукратным чемпионом по версии лиги UFC. Как замечает британская газета Telegraph, первой сообщившая о беседе ФБР с российским спортсменом, "оба бойца находятся в конце своей карьеры".

Бой, проходивший в субботу вечером в рамках четвертьфинала гран-при тяжеловесов организации Bellator, продолжался меньше минуты и завершился победой Емельяненко.

Фэбээровцы постучали в дверь его гостиничного номера во вторник.

По словам Джерри Миллена, американского агента Емельяненко, нежданные гости были "весьма предупредительны, поговорили несколько минут с Федором, поговорили со мной, - они очень крутые парни, - и это все, что я могу об этом сказать".

Миллен сообщил, что агенты ФБР присутствовали и на схватке Емельяненко с Миром.

Цель беседы остается загадкой. И Миллен, и пресс-служба ФБР отказываются сообщить, о чем шла речь.

Знающие люди говорят, что к самому Емельяненко у американских силовиков претензий нет, и этим ограничиваются. Пресса теряется в догадках и выдвигает несколько версий.

Telegraph, например, не исключает, что в свете нынешних трений между США и Россией американские силовики были озабочены безопасностью Емельяненко и приезжали обсуждать с ним эту тему.

Американские СМИ, однако, находят более соблазнительной версию о том, что ФБР беседовало с ним в рамках расследования возможных связей трамповского штаба с Кремлем. Субботняя корреспонденция агентства Ассошиэйтед пресс озаглавлена так: "Боец МММ, связанный с Трампом, был допрошен ФБР".

"Отношения Емельяненко с Трампом и Путиным имеют давнюю историю", - отмечает в понедельник журнал Newsweek. Журнал рассказывает, как в 2008 году россиянин подписал контракт с бойцовской лигой Affliction Entertainment, созданной калифорнийской фирмой Afflicton Clothing, которая шила форму для смешанных единоборцев и в тот момент решила бросить вызов господству UCF, являющейся самой крупной лигой.

Трамп владел изрядным пакетом акций новой лиги. Что еще пикантнее, ее управляющим был его личный адвокат Майкл Коэн, в квартире, офисе и гостиничном номере которого ФБР совершило в апреле провело нашумевшие рейды.

Есть версия, что если Коэна привлекут за что-то к суду, то он неминуемо договорится с прокурорами и даст показания против Трампа. С другой стороны, если это будет федеральное дело, то Трамп может его помиловать.

Но если местное, то не может.

О создании Affliction Entertainment было объявлено на пресс-конференции, на которой также был представлен план съемок в России реалити-шоу о Емельяненко из 15 эпизодов. Как и большинство совместных проектов Трампа с россиянами, эта затея так и не осуществилась.

Емельяненко провел в рамках Affliction Entertainment всего два боя, поскольку новая лига быстро вылетела в трубу. Но фотографии, изображающие россиянина вместе с Трампом, возбуждают тех американцев, что одержимы "Рашагейтом".

СМИ отмечают, что Путин не раз посещал бои Емельяненко и что боец занимал посты в официальной российской спортивной иерархии. О том, что Емельяненко был доверенным лицом президента РФ на последних выборах, сообщений пока не было - возможно, потому, что это термин нелегко перевести на английский.

Newsweek пишет, что "в дополнение к Емельяненко" с 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий "Рашагейт", допросил более двух десятков приближенных Трампа, включая бывшего главу его аппарата Райнса Прибуса и бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера.

Если судить по отзывам на форуме новостного сайта Yahoo, на американских поклонников смешанных единоборств визит ФБР к Емельяненко произвел невыгодное впечатление.

"Когда же они допросят и меня? - ехидничает один читатель. - Я видел всех этих трех ребят [т. е. Емельяненко, Трампа и Путина] по телевидению. Значит, я с ними тоже связан!"

"Неужели я действительно плачу за то, что ФБР беседует с бойцами МММ?" - спрашивает другой.

"И это делается за счет налогоплательщиков!" - возмущается третий.

"Рокки Бальбоа и Иван Драго будут допрошены следующими, - глумится четвертый, имея в виду персонажей фильмов "Рокки". - Потом все будут смотреть "Рокки-4".