"Севернее Кореи": в российских городах прошла "Монстрация"
В российских городах прошла ежегодная "Монстрация" - пародия на парад, которую организаторы называют "шествием абсурда". Участники акции, придуманной новосибирским художником Артемом Лоскутовым, вышли на улицы с абсурдными, но многозначительными лозунгами. Главный лозунг этого года - "Севернее Кореи".
За годы своего существования "Монстрация" превратилась из локальной новосибирской акции, которую не хотели санкционировать власти, во всероссийский "альтернативный первомай".
Три года назад, когда организатора шествия Артема Лоскутова арестовали на 10 суток за проведение "Монстрации" без санкции властей Новосибирска, Amnesty International признала художника узником совести.
В этом году акция была разрешена почти во всех городах, где она прошла. И хотя мэрия Москвы не согласовала отдельную колонну "Монстрацию" в рамках первомайского шествия в центре столицы, "монстрантов" пригласили в свои ряды активисты движения "Левый блок", рассказал Лоскутов "Эху Москвы".
Русская служба Би-би-си отобрала самые удачные лозунги "Монстрации-2018" из разных городов.
"Монстранты" традиционно вдохновляются новостной повесткой. В Новосибирске на шествии был плакат со словом "Зайчутка" - это отсылка к скандалу с главой комитета Госдумы по международным отношениям Леонидом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
Слово "бузотёр", в свою очередь, скорее всего - отсылка к докладу теперь уже бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, который назвал так митингующих в Кемерове родственников погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
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Важная для нынешней "Монстрации" тема - блокировка интернет-сервисов в России. Всего за день до шествия в Москве прошел массовый митинг против блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram.
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Плакат "Я за однополые драки" на парад пронести запретили, пишет одна из участниц московской "Монстрации" в "Твиттере".
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