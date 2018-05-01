"Севернее Кореи": в российских городах прошла "Монстрация"

Правообладатель иллюстрации vk.com/Leonid Berold

В российских городах прошла ежегодная "Монстрация" - пародия на парад, которую организаторы называют "шествием абсурда". Участники акции, придуманной новосибирским художником Артемом Лоскутовым, вышли на улицы с абсурдными, но многозначительными лозунгами. Главный лозунг этого года - "Севернее Кореи".

За годы своего существования "Монстрация" превратилась из локальной новосибирской акции, которую не хотели санкционировать власти, во всероссийский "альтернативный первомай".

Три года назад, когда организатора шествия Артема Лоскутова арестовали на 10 суток за проведение "Монстрации" без санкции властей Новосибирска, Amnesty International признала художника узником совести.

В этом году акция была разрешена почти во всех городах, где она прошла. И хотя мэрия Москвы не согласовала отдельную колонну "Монстрацию" в рамках первомайского шествия в центре столицы, "монстрантов" пригласили в свои ряды активисты движения "Левый блок", рассказал Лоскутов "Эху Москвы".

Русская служба Би-би-си отобрала самые удачные лозунги "Монстрации-2018" из разных городов.

Правообладатель иллюстрации twitter.com/kissmyba Image caption Шествие в Новосибирске, на родине "Монстрации", было самым массовым

"Монстранты" традиционно вдохновляются новостной повесткой. В Новосибирске на шествии был плакат со словом "Зайчутка" - это отсылка к скандалу с главой комитета Госдумы по международным отношениям Леонидом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.

Слово "бузотёр", в свою очередь, скорее всего - отсылка к докладу теперь уже бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, который назвал так митингующих в Кемерове родственников погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Правообладатель иллюстрации @alionakot Image caption Кампанию по блокировке российскими властями мессенджера Telegram вспоминали в Томске...

Правообладатель иллюстрации VK/Sergey Derkachyov Image caption ... во Владивостоке...

Правообладатель иллюстрации Andrey Kirillov Image caption ...и в Москве

Важная для нынешней "Монстрации" тема - блокировка интернет-сервисов в России. Всего за день до шествия в Москве прошел массовый митинг против блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram.

Правообладатель иллюстрации Maksim Denisenko\oldjoybar Image caption Новосибирск

Правообладатель иллюстрации Andrey Kirillov Image caption В Москве в этом году акция прошла в первый раз

Плакат "Я за однополые драки" на парад пронести запретили, пишет одна из участниц московской "Монстрации" в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации VK\Sergey Derkachev Image caption Владивосток

Правообладатель иллюстрации Andrey Kirillov Image caption Москва

Правообладатель иллюстрации Maksim Denisenko\Oldjoybar Image caption Новосибирск

Правообладатель иллюстрации Maksim Denisenko\Oldjoybar Image caption Новосибирск

Правообладатель иллюстрации Andrey Kirillov Image caption Москва

Правообладатель иллюстрации vk\Sergey Derkachyov Image caption Во Владивостоке шествие было относительно немногочисленным

Правообладатель иллюстрации Andrey Kirillov Image caption Москва

Правообладатель иллюстрации Maksim Denisenko\Oldjoybar Image caption Новосибирск

Правообладатель иллюстрации VK/Sergey Piskunov Image caption Новосибирск

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