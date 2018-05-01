"Севернее Кореи": в российских городах прошла "Монстрация"

  • 1 мая 2018
Монстрация Новосибирск Правообладатель иллюстрации vk.com/Leonid Berold

В российских городах прошла ежегодная "Монстрация" - пародия на парад, которую организаторы называют "шествием абсурда". Участники акции, придуманной новосибирским художником Артемом Лоскутовым, вышли на улицы с абсурдными, но многозначительными лозунгами. Главный лозунг этого года - "Севернее Кореи".

За годы своего существования "Монстрация" превратилась из локальной новосибирской акции, которую не хотели санкционировать власти, во всероссийский "альтернативный первомай".

Три года назад, когда организатора шествия Артема Лоскутова арестовали на 10 суток за проведение "Монстрации" без санкции властей Новосибирска, Amnesty International признала художника узником совести.

В этом году акция была разрешена почти во всех городах, где она прошла. И хотя мэрия Москвы не согласовала отдельную колонну "Монстрацию" в рамках первомайского шествия в центре столицы, "монстрантов" пригласили в свои ряды активисты движения "Левый блок", рассказал Лоскутов "Эху Москвы".

Русская служба Би-би-си отобрала самые удачные лозунги "Монстрации-2018" из разных городов.

Монстрация, новосибирск Правообладатель иллюстрации twitter.com/kissmyba
Image caption Шествие в Новосибирске, на родине "Монстрации", было самым массовым

"Монстранты" традиционно вдохновляются новостной повесткой. В Новосибирске на шествии был плакат со словом "Зайчутка" - это отсылка к скандалу с главой комитета Госдумы по международным отношениям Леонидом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.

Слово "бузотёр", в свою очередь, скорее всего - отсылка к докладу теперь уже бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, который назвал так митингующих в Кемерове родственников погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Монстрация\Томск Правообладатель иллюстрации @alionakot
Image caption Кампанию по блокировке российскими властями мессенджера Telegram вспоминали в Томске...
Монстрация, Владивосток Правообладатель иллюстрации VK/Sergey Derkachyov
Image caption ... во Владивостоке...
Монстрация, Москва Правообладатель иллюстрации Andrey Kirillov
Image caption ...и в Москве

Важная для нынешней "Монстрации" тема - блокировка интернет-сервисов в России. Всего за день до шествия в Москве прошел массовый митинг против блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram.

Монстрация, Новосибирск Правообладатель иллюстрации Maksim Denisenko\oldjoybar
Image caption Новосибирск
Монстрация, Москва Правообладатель иллюстрации Andrey Kirillov
Image caption В Москве в этом году акция прошла в первый раз

Плакат "Я за однополые драки" на парад пронести запретили, пишет одна из участниц московской "Монстрации" в "Твиттере".

Монстрация, Владивосток Правообладатель иллюстрации VK\Sergey Derkachev
Image caption Владивосток
Монстрация, Москва Правообладатель иллюстрации Andrey Kirillov
Image caption Москва
Монстрация\Новосибирск Правообладатель иллюстрации Maksim Denisenko\Oldjoybar
Image caption Новосибирск
монстрация\Новосибирск Правообладатель иллюстрации Maksim Denisenko\Oldjoybar
Image caption Новосибирск
Монстрация, Москва Правообладатель иллюстрации Andrey Kirillov
Image caption Москва
Монстрация Владивосток Правообладатель иллюстрации vk\Sergey Derkachyov
Image caption Во Владивостоке шествие было относительно немногочисленным
Монстрация, Москва Правообладатель иллюстрации Andrey Kirillov
Image caption Москва
Монстрация, Новосибирск Правообладатель иллюстрации Maksim Denisenko\Oldjoybar
Image caption Новосибирск
Монстрация, Новосибирск Правообладатель иллюстрации VK/Sergey Piskunov
Image caption Новосибирск

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