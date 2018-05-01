Основатель и глава WhatsApp покидает компанию. Что ему не понравилось?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Создатель WhatsApp Ян Кум

Создатель и руководитель одного из самых популярных в мире мессенджеров WhatsApp Ян Кум принял решение уволиться из компании. Кум также уйдет из состава совета директоров социальной сети Facebook, которой с 2014 года принадлежит WhatsApp.

"Буду возиться с тачками и играть в фрисби"

О своем уходе Ян Кум объявил в собственном аккаунте в "Фейсбуке". По словам основателя самого популярного мессенджера в мире, после почти десяти лет работы над WhatsApp он собирается заняться другими вещами, которые его увлекают: "Буду коллекционировать раритетные Porsche, возиться с тачками и играть в алтимат-фрисби".

Точные причины увольнения в посте Кума не называются. Руководитель Facebook Марк Цукерберг поблагодарил Кума за все, что он сделал для компании и пообещал сохранить нетронутыми основные ценности WhatsApp.

Ян Кум до ухода был одним из немногих топ-менеджеров в структурах Facebook, открыто поддерживавших президента США Дональда Трампа. С его уходом в совете директоров компании останется только один такой предприниматель - миллиардер Питер Тиль.

Создатели WhatsApp недовольны Facebook

Самый популярный мессенджер в мире (около 1,5 млрд пользователей) с 2014 года принадлежит социальной сети Facebook. Стоимость покупки составила 19 млрд долларов. Создатели мессенджера Ян Кум (уроженец Украины) и американец Брайан Эктон в прошлом работали в Yahoo, WhatsApp они придумали в 2009 году. Кум и Эктон обещали, что WhatsApp никак не изменится после перехода в руки Facebook. В частности, они не хотели, чтобы в мессенджере появлялась реклама, и не хотели торговать данными пользователей.

Выручка WhatsApp на момент продажи составляла чуть более 10 млн долларов, а чистый убыток превышал 138 млн. Как именно Facebook собирался зарабатывать на WhatsApp, известно не было; мессенджер начал нанимать людей, связанных с монетизацией, только в середине 2017 года, пишет Recode. С момента приобретения WhatsApp увеличил пользовательскую базу почти на миллиард человек, в основном за счет развивающихся стран, в том числе Индии, Бразилии и России.

Как пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, у Яна Кума был затяжной конфликт с руководством Facebook: и Кум, и другой основатель WhatsApp Брайан Эктон были недовольны тем, как социальная сеть обходится с данными пользователей.

В ноябре 2017-го уволился Брайан Эктон; после увольнения он стал критиковать Facebook, а после скандала с утечкой данных более 80 млн пользователей социальной сети в распоряжение компании Cambridge Analytica Эктон призывал удалять аккаунты в Facebook. По сведениям издания, Кум устал противодействовать попыткам Facebook монетизировать сервис за счет анализа пользовательских данных и в последние месяцы стал реже появляться в офисе.

WhatsApp не передает спецслужбам ключи шифрования

Популярный мессенджер с 2016 года поддерживает систему шифрования сообщений на устройствах пользователей, которая исключает возможность чтения переписки владельцами сервиса или спецслужбами.

В отличие от мессенджера Telegram, который в России блокируют за отказ передать спецслужбам ключи от шифрования, WhatsApp работает на российской территории, а ФСБ не требовала от руководства мессенджера дать доступ к пользовательской переписке.

Ежемесячная аудитория WhatsApp в России составляет 24,9 млн пользователей, свидетельствуют данные MediaScope, на которые ссылается РБК.

Мессенджер остается самым популярным в России средством мобильного общения.