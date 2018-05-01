Пролетарии и не только: фото Первомая со всего мира

Сегодня во многих странах мира отмечают День солидарности трудящихся. Где-то это выходной день, где-то люди выходят на демонстрации, а после идут на работу. Для кельтов 1 мая - это не праздник труда, а праздник Белтейн. Мы собрали для вас фотографии Первомая из разных уголков планеты.

Правообладатель иллюстрации OLGA MALTSEVA/AFP Image caption Санкт-Петербург

В Петербурге, как и во многих других городах России, на первое мая люди часто выходят на демонстрации с портретами Сталина. Это может служить напоминанием, что труд объединял пролетариев, но не всегда добровольно.

Image caption Рига

Иисус, а не Ленин на плакате в Риге. Впрочем, если верить бывшему лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, первым коммунистом как раз и был Христос. В центре столицы Латвии первого мая собрались активисты и сторонники Русского союза Латвии и русскоязычных школ.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рисовое поле в Мьянме

Пока одни в День Труда празднуют и борются за права трудящихся, женщины в Мьянме работают на рисовых плантациях.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Багдад

А эти мужчины в Ираке передают привет и славят рабочих всего мира.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Москва

Первомайская акция в Москве. У одного из этих мужчин на футболке написано, что он уснул в СССР.

Правообладатель иллюстрации Matt Cardy Image caption Гластонбери

Эти же мужчины проснулись в Англии и пошли встречать рассвет на холм святого Михаила в Гластонбери. Первое мая - еще и кельтский праздник начала лета. По традиции, в этот день также принято разжигать костры для ритуального очищения.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Стамбул

В Стамбуле сегодня почти летняя погода. И настоящая "жара" на улицах. Полиция задерживает демонстрантов, которые хотели провести несанкционированную акцию на площади Таксим.

Правообладатель иллюстрации SERGEI SUPINSKY/GETTY Image caption Киев

На шествии в Киеве спокойнее. И почти нет красных транспарантов. В основном флаги Украины, профсоюзов и "Партии Зеленых".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Бангалор, Индия

А вот на акции в Бангалоре красный цвет доминирует. И обратите внимание на футболки с портретами коммунистических вождей.

Правообладатель иллюстрации VK.COM/LEONID BEROLD Image caption Новосибирск

А это Монстрация в Новосибирске, о которой мы рассказывали подробнее. На основном баннере напоминание, что есть страны севернее Кореи.