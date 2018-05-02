Дорогая выпивка: поможет ли повышение цены на алкоголь снизить его потребление?
Шотландия стала первой в мире страной, которая ввела минимальную цену на единицу алкоголя.
Закон вступил в силу во вторник, по которому единица алкогольного напитка теперь стоит 0,5 британского фунта (примерно 0,66 доллара).
Это означает, что в среднем цена на бутылку виски поднимется как минимум до 18 долларов вместо нынешних 14-ти.
Этот закон в основном затронет супермаркеты и винные магазины, поскольку бары и рестораны уже взимают за напитки больше введенного номинала.
Что на деле означает минимальная цена на единицу алкоголя?
$0,66
стоит 1 единица алкоголя, содержащегося в напитке
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$18,4 Минимальная цена бутылки виски 700 мл крепостью 40% ABV
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$6,20 Минимальная цена бутылки вина крепостью 12.5% ABV
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$1,32 Минимальная цена банки пива в 500 мл крепостью 4% ABV
Это удорожание, как говорят шотландские власти, поможет бороться с пьянством в стране.
Жители Шотландии покупают в среднем на 20% больше алкогольных напитков, чем жители Англии и Уэльса.
Количество смертей в Шотландии, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, удвоилось за период с 1980 по 2010 годы.
Также подсчитано, что ежегодно пьянство обходится экономике Шотландии примерно в 4,75 млрд долларов - сюда входит полицейское патрулирование улиц, судебные издержки и больничные затраты.
Однако способно ли введение минимальной цены на алкоголь улучшить ситуацию?
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Яростные споры
Споры по поводу алкогольного потребления и стоимости выпивки в стране не утихают, Ассоциация шотландских виски изо всех сил пыталась оспорить в суде введение минимальной цены на единицу алкоголя.
Как минимальные цены могут повлиять на потребление
По данным научных исследований
0.5%
сокращение потребления на каждый
1%
повышения цены алкоголя
-
Однако среди тех, кто пьет много, рост цены сокращает потребление лишь на 0,28%
В то время как правительства некоторых стран и ряд организаций по всему миру открыто выступают за меры по ограничению доступа к алкоголю, есть и те - причем не всегда даже из алкогольной индустрии - кто не поддерживает такой подход.
В качестве аргумента они выдвигают экономические и даже философские соображения, связанные с идеей чрезмерного вмешательства государства.
Говорится, в частности, о том, что более эффективным может быть повышение алкогольных акцизов, что послужит и на благо госказне.
Другой аргумент, который часто приводится, заключается в том, что введение минимальной цены ударит по тем, кто пьет вполне умеренно, включая и людей с низкими доходами.
Есть также опасения в том, что подобная мера лишь увеличит производство и продажу самогонного и контрабандного алкоголя, что может представлять реальную угрозу здоровью населения.
Самые пьющие
Целый ряд научных исследований пытался оценить воздействие ценовой политики на алкоголь.
|Наиболее пьющие страны мира (потребление в год на душу населения в литрах алкоголя).
|1. Молдова
|17,4
|2. Беларусь
|17,1
|3. Литва
|16,2
|4. Россия
|14,5
|5. Чешская республика
|14,1
|6. Румыния
|12,9
|6. Сербия
|12,9
|8. Австралия
|12,6
|9. Словакия
|12,5
|9. Португалия
|12,5
|Другие страны
|Соединенное Королевство
|12,0
|Франция
|11,6
|Южная Африка
|11,5
|Южная Корея
|10,9
|Германия
|10,6
|Чили
|9,3
|Бразилия
|9,1
|США
|9,0
Большинство из них согласны с тем, что повышение цен на алкогольную продукцию ведет к снижению потребления алкоголя, однако это снижение находится в прямо пропорциональной зависимости от повышения цены: в среднем повышение стоимости на 1% ведет к 0,5-процентному снижению потребления.
Представители здравоохранения указывают на то, что введение минимальной цены особо ударит по самому дешевому крепленому алкоголю, а также "бюджетным" сортам сидра и пива.
"Только в первый год [введения ограничительной политики] будет зарегистрировано на 1 600 меньше попаданий в больницу и на 60 меньше смертельных исходов", - говорится в заявлении неправительственной организации Alcohol Focus Scotland, лоббирующей интересы тех, кто борется с чрезмерным пьянством в Шотландии.
"Сегодня алкоголь стал гораздо дешевле, чем раньше. По сути, он на 60% более доступен сегодня по сравнению с 1980-м годом - особенно в супермаркетах и других магазинах, торгующих на вынос, где мы в основном и покупаем наши алкогольные напитки", - утверждает эта организация.
"Эта повсеместная доступность привела к возросшему потреблению и росту связанных с этим проблем со здоровьем и социальных проблем", - утверждает эта организация.
В то же время в ряде стран, где алкогольная продукция одна из самых дорогих в мире, наблюдается также и самый высокий уровень потребления.
В Финляндии, к примеру, где акцизы составляют почти 38% цены алкоголя, потребление на душу населения в год составляет без малого 12 литров - согласно недавнему отчету по этой проблеме Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
Это почти вдвое больше общемировой среднестатистической цифры в 6,2 литров в год.
Однако потребление сократилось после того, как финское правительство изменило решение снизить акцизный сбор за продажу алкоголя, введенное в 2004 году, чтобы противостоять притоку более дешевого импортного алкоголя из соседней Эстонии, только что вступившей тогда в Евросоюз.
С другой стороны, есть пример Норвегии, где шесть банок пива стоят более 30 долларов - чтобы препятствовать чрезмерному потреблению, однако норвежцы по-прежнему выпивают 7,7 литров в год при существующем акцизном сборе, составляющем почти 45% от цены алкоголя.
Это все равно меньше, чем среднестатистическая цифра по всему ЕС в 12,5 литров, однако норвежские власти заявляют, что потребление алкоголя в стране выросло на 40% с 1992 года.
В Молдове, несмотря на действующие минимальные цены на напитки, содержащие как минимум 25% алкоголя, а также запрет на рекламу и ограниченную продажу, потребление на душу населения составляет 16,8 литров.
Это больше всего в мире.
К тому же 65% выпивки в этой бывшей советской республике составляют именно крепкие напитки.
Тем не менее Шотландия не отступила от своего решения, выиграв в суде битву с пятью европейскими странами-производителями вина - Францией, Испанией, Италией, Португалией и Болгарией - пытавшимися заблокировать введение минимальных цен и утверждавшими, что эта политика противоречит законам ЕС.
Однако на то, чтобы понять, насколько эффективна политика введения минимальной цены на алкоголь, могут уйти годы.