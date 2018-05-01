50 вопросов Мюллера. Почему Трампа пытаются отговорить от явки на допрос

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Вечером в понедельник New York Times опубликовала слитый ей список из примерно 50 вопросов, которые сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера хотели бы задать лично президенту США Дональду Трампу.

Во вторник рано утром Трамп отреагировал на эту публикацию возмущенным твитом, в котором назвал позорным то обстоятельство, что "вопросы, касающиеся Охоты за Русскими Ведьмами, были слиты в СМИ".

Скептики заметили на это, что виновных в сливе Трампу следует искать среди своих собственных сотрудников, а не команды спецпрокурора, которая до сих пор не допустила почти ни одной утечки.

Если верить New York Times, помощники Мюллера зачитали интересующие их вопросы адвокатам Трампа, а те уже объединили их в опубликованный газетой список.

Газета оговаривается, что получила его не от адвокатской команды президента. Если юристы действительно не слили вопросы в прессу, то они как минимум их плохо хранили, замечает Washington Post.

Ряд комментаторов подозревают, что вопросы все-таки были слиты адвокатами Белого дома, которые отчаялись отговорить Трампа от явки на допрос и теперь пытаются напугать его прокурорскими планами.

Вопросы действительно изобличают большую осведомленность прокуроров и их дотошность.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пристрастие Трампа рано поутру браться за "Твиттер" и его неумение сдерживать себя в интервью дали спецпрокурору Мюллеру богатый материал

Трамп дальше отмечает в своем утреннем твите, что в списке "нет вопросов о Сговоре", который он называет выдуманным преступлением.

Первая часть этого заявления неверна, потому что часть прокурорских вопросов прямо касается возможного сотрудничества штаба Трампа с Москвой.

В частности, Мюллер хочет спросить Трампа о попытках его зятя и ближайшего советника Джареда Кушнера наладить перед выборами 2016 года секретный канал связи с Москвой.

Но когда Трамп называет сговор выдуманным преступлением, он прав. В американском законодательстве такого преступления (collusion) нет. Есть преступный сговор, или заговор (conspiracy).

Весной Мюллер сообщил трамповскому адвокату Джон Дауду, что Трамп не является объектом уголовного расследования. В любом случае минюст США давно заключил, что привлечь действующего президента к суду невозможно.

Материал для импичмента

Но Мюллер может собрать достаточно компромата на Трампа для того, чтобы конгресс затеял процедуру импичмента. До тех пор пока республиканцы там в большинстве, такой исход крайне маловероятен.

Но велика вероятность того, что в ноябре демократы завоюют большинство по крайней мере в палате представителей.

Хотя руководство Демпартии не поощряет перед выборами разговоры об импичменте, в случае победы его позиция может измениться.

Хотя вопросы о сговоре с Россией в списке есть, их сравнительно немного. Большинство касаются пункта о препятствовании правосудию, или о помехах следствию.

Трамп отметил в своих утренних твитах, что если не было преступления, то есть сговора, то не может быть и помех расследованию. Тут он тоже неправ: если следствие ведется, то преступно чинить ему помехи, даже если первоначального преступления в конечном итоге не сыщут.

Адвокаты Белого дома ведут с Мюллером переговоры по поводу допроса Трампа уже давно. Главный из них, Джон Дауд, считал, что президенту не следует подвергать себя такому риску, и советовал ему отказаться.

Трамп же временами горел желанием встретиться с прокурорами в убеждении, что он сумеет очаровать их, переспорить и убедить в своей невиновности.

Его юристы, и прежде всего Дауд, считали это убеждение наивным.

Устав препираться с Трампом по этому поводу, Дауд подал в отставку, а его место занял бывший главный федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка, бывший нью-йоркский мэр и давний друг президента Руди Джулиани, обещавший убедить Мюллера закруглиться с расследованием в ближайшие пару недель.

Пока Джулиани в этом не преуспел.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Руди Джулиани, похоже, не смог отговорить Мюллера свернуть расследование

Эксперты говорят, что Трампу будет трудно отбояриться от спецпрокурора, который может вызвать его по повестке на заседание большого жюри присяжных.

Там Трамп может отказаться отвечать на вопросы на основании Пятой поправки к конституции, оберегающей американцев от самооговора. Эксперты считают, что это будет для президента политическим самоубийством.

С другой стороны, Трампу пока сошло с рук немало выходок, которые утопили бы большинство других американских политиков.

Вопросы Мюллера требуют пространных ответов, которые в совокупности могут занять несколько часов.

Многие касаются намерений президента США, в частности, его возможных планов помиловать своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, который признал себя виновным во лжи ФБР и согласился сотрудничать со следствием, то есть, очевидно, дать показания и против Трампа.

Мюллера явно интересует версия, согласно которой Трамп надеялся на то, что перспектива помилования заставит Флинна держать язык за зубами.

Мюллер также собирается осведомиться у Трампа насчет планов уволить Мюллера, от которого тот якобы собирался несколько раз избавиться, но ни разу не довел дело до конца.

Загадочные вопросы

Пресса нашла несколько вопросов загадочными. Например, один гласит: "Что вы знаете о любых попытках вашего штаба, включая Пола Манафорта, обратиться к России относительно возможной помощи вашей избирательной кампании?"

"Почему именно он - и только он - называется по имени?" - недоумевает обозреватель Washington Post Аарон Блейк, отмечающий, что еще недавно Манафорт, бывший глава трамповского штаба, практически не упоминался в связи с теорией сговора с Москвой, а был привлечен за сокрытие и отмывание доходов от своей работы на Украине.

Однако недавно Мюллер испросил разрешения расширить свое расследование с целью выяснения, не совершил ли Манафорт какого-то преступления или преступлений, вступив в сговор с деятелями российского правительства.

Чуть раньше в судебных документах мелькнуло утверждение прокуроров о том, что давний киевский сотрудник Манафорта Константин Килимник якобы был по-прежнему связан с российскими спецслужбами во время предвыборной кампании 2016 года (раньше утверждалось, что Килимник был связан с российской разведкой, но не говорилось, что эти связи продолжались и в период кампании).

Блейку неясно, почему прокурор упоминает только Манафорта, хотя в связях с россиянами были замечены и другие видные члены трамповского окружения, такие как его старший сын Дональд, зять Кушнер или давний советник Роджер Стоун.

Кроме того, о возможных попытках трампистов заручиться помощью России прокуроры до сих пор публично не упоминали.

Из этого вопроса заключили, что Мюллер знает какие-то вещи, до которых пока не докопалась пресса.

Среди прочего, Мюллер интересуется планами совместных проектов Трампа с россиянами и его поездкой в Москву на конкурс "Мисс Вселенная" 2013 года.

"Я встретился с людьми самого высокого уровня - и с олигархами, и с генералами, и с высокопоставленными людьми из правительства, - хвастался он тогда комментатору Хью Хьюитту. - Я не могу вдаваться в подробности, но говорю вам, что встречался с самыми топовыми людьми".

Мюллеру, похоже, как раз хочется, чтобы Трамп вдался в подробности, замечает Блейк.

Пристрастие Трампа рано поутру браться за "Твиттер" и его неумение сдерживать себя в интервью дали спецпрокурору богатый материал, которым он хочет воспользоваться на допросе президента США.