“Это не война, это праздник”: как прошло историческое неизбрание Пашиняна премьером

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никол Пашинян сказал, что борьба продолжается

Решение парламента Армении привело к новому витку протестов. Сторонники Никола Пашиняна, которого депутаты не избрали премьером, объявили о начале тотальной забастовки. Если они осуществят задуманное, страну ждет транспортный коллапс.

О том, как протестующие ждали и не дождались смены власти в Армении и что происходило в парламенте, в репортаже Би-би-си.

На площади Республики в Ереване митингующие собирались с восьми утра. Уже через пару часов их счет пошел на сотни, а к полудню, когда началось заседание парламента, его на улице смотрели с больших экранов у сцены десятки тысяч человек.

Многие принесли флаги Армении, ими же они укрывались от палящего солнца. Настроение у собравшихся было праздничным, вокруг площади, сигналя, нарезали круги автомобили. Гудки в городе не замолкали с самого утра.

Многие автомобилисты припарковались на прилегающих к площади улицах, включили "Общественное радио Армении" и слушали трансляцию из парламента. Вокруг таких машин собирались прохожие.

На площади из колонок на сцене гремела музыка, люди размахивали флагами, транспарантами и воздушными шарами, танцевали, общались. Все это походило на праздничную демонстрацию, если бы люди не начинали периодически скандировать "Никола в премьеры".

"Это не борьба, каких-то личностей или каких-то партий, здесь народ требует свои права", - говорил о митинге Сурик. Он вернулся в Ереван из России два года назад. Сурик недоволен тем, что прежняя власть во главе с Сержем Саргсяном превратила Армению "в аграрную отставшую страну".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Результатов дебатов в парламенте толпа дожидалась много часов

Мужчина, представившийся Арамом, на ломаном английском объяснял, что сам он из Греции, что живет в Армении 25 лет, с тех пор как страна стала независимой, и что Саргсян - это "маленький Путин", только у первого меньше денег. "Законный вор! Да, так же правильно?" - поинтересовался он, перейдя на русский.

"Это не война, это праздник. Сегодня же день труда? Вот здесь собрались трудящиеся люди", - говорил другой митингующий Армен. На площадь он пришел с маленьким сыном, тот стоял рядом с шариком и стеснялся толпы.

Арам с плакатом "Карен, отпускай", призывающим исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна уйти в отставку, объяснял, что чем дольше армянские республиканцы будут держаться за власть, "тем больше будет Николов". "Надо решить мирным путем и согласиться с народом", - призывал он Республиканскую партию. Впрочем, ее представителей на площади не было.

В полдень на экране начали транслировать заседание Национального собрания и толпа притихла. Но как только спикер объявил кандидата на должность премьера Никола Пашиняна, площадь взорвалась одобрительным гулом.

Сменил кепку на галстук

В парламенте депутаты готовились к историческому заседанию. Глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян обещал, что кворум будет обеспечен, но о том, какова будет позиция правящей партии во время голосования, так и не сообщил. На заседании зарегистрировалось 102 депутата из 105.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Пашинян выступал перед депутатами в костюме и галстуке - непривычном образе лидера армянской "бархатной революции"

Все полчаса, пока Пашинян представлял свою программу, тысячи людей на площади Республики слушали его, затаив дыхание. Они еще не знали, что их ждет самое длинное за последние годы заседание Национального собрания - оно продлилось больше восьми с половиной часов. Вопросы ему задали 26 депутатов. Уже потом митингующие вспомнили, что утверждение Сержа Саргсяна на пост премьера заняло всего два часа.

Пашинян выступал перед депутатами в костюме и галстуке - непривычном образе лидера армянской "бархатной революции" для тех, кто наблюдал за процессами в Армении последний месяц. Ему нужно было набрать по меньшей мере 53 голоса для того, чтобы стать премьером, а значит, ему требовались голоса депутатов Республиканской партии.

"Для того чтобы внести вклад в победу Армении, от вас не требуется никаких жертв. От вас требуется всего лишь одно действие - проголосовать за народного кандидата в премьер-министры и таким образом разрушить [барьер] отчужденности, которая существует между вами и народом", - обратился он к законодателям до начала голосования.

Он повторил, что в случае его избрания премьер-министром Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ и будет углублять отношения с ЕС.

"Мы считаем Россию нашим стратегическим союзником, и это общенациональное движение для армяно-российских отношений не создает никакой угрозы", - заверил Пашинян.

Пока Пашинян выступал в парламенте и отвечал на вопросы, часть людей ушли с площади отдохнуть в ближайшие кафе. За заседанием парламента они все равно продолжали следить - почти на всех телевизорах работала трансляция происходящего на Баграмяна, 19.

Рядом с площадью торговцы алычой и сладкой ватой быстро оценили спрос и уже днем продавали красно-сине-оранжевые флаги и дудки-вувузелы.

Неподалеку стоял раскрашенный в цвета армянского триколора внедорожник Mercedes. Его хозяин Арман признался, что не уверен, смоется ли с машины временная раскраска. "Ожидаем, что все будет хорошо, верим, что мир изменится", - бодро говорил он. Сам Арман живет в Москве, но не исключил, что вернется домой, если в Армении будут демократические реформы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Национальный флаг стал одним из символов протестного движения

"Провокационные вопросы" о "западной ориентации" и поддержке Навального

В ходе заседания становилось ясно, что поддержку республиканцев Пашинян не получит. О том, что Пашинян не может стать премьер-министром, заявил вице-премьер Эдуард Шармазанов, критикуя Пашиняна за отсутствие концепций в переговорном процессе по Нагорному Карабаху.

О том, что у кандидата нет видения и ответов, как он будет бороться с коррупцией или укреплять безопасность, говорили и другие депутаты правящей партии. Пашиняну припоминали и его позицию относительно вступления Армении в ЕАЭС - он голосовал против.

Депутат Айк Бабуханян заявил, что Пашиняна поддерживают за рубежом российский оппозиционер Алексей Навальный и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Думаю, в вашем окружении также немало тех, у кого прозападная ориентация. Если к этому прибавить ваши антироссийские выступления и призывы выйти из ЕАЭС, то почему мы должны верить, что ваша позиция поменялась на 180 градусов, особенно касательно России и Евразийского экономического союза?" - обратился он к Пашиняну.

"Я на данный момент обязан представлять коллективное мнение (сотен тысяч жителей Армении - Би-би-си) и очень часто вставать выше собственных личных подходов и мнений, которые я высказывал в прошлом", - ответил он. Пашинян также заверил, что не знаком лично ни с Навальным, ни с Саакашвили. Последний позднее в своем "Фейсбуке" также подчеркнул, что Пашиняна не знает.

Лысый Фантомас

Толпа, тем временем, ликовала, когда слышала ответы Пашиняна, и негодовала, когда ему задавали "провокационные вопросы". Митингующие злобно гудели и свистели даже в ответ на довольно примирительное выступление депутата от "Республиканской партии" Сейрана Сарояна.

Тот интересовался, кто же будет оппозицией, если Пашинян станет властью, и призывал к мирному разрешению конфликта. "Не дай Бог, чтобы эти мирные митинги не превратились в горячую точку", - говорил он. Митингующие свистели, показывали жесты большой палец вниз и скандировали имя Пашиняна, так, будто депутат Сароян стоит перед ними на сцене, слышит их и видит их.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Толпа давала ясно понять, что она думает о парламентариях

А депутата-республиканца Армена Ашотяна в толпе называли гнидой и Фантомасом. "Не потому что он лысый! И Луи де Фюнеса мы уважаем! Просто он плохой, такой же, как Фантомас в фильме", - объяснял Би-би-си один из митингующих.

"Если дураки провалят (голосование - Би-би-си), ещё хуже для них будет. Весь народ уже на ноги встал", - говорил о депутатах слушавший трансляцию на площади Артур.

"Пресечь негативную волну"

То, что Республиканская партия все же решила не поддерживать кандидатуру Пашиняна, стало понятно к концу заседания. Решение, по словам руководителя фракции республиканской партии, основывается на впечатлениях от встречи с Пашиняном, на которой он отвечал на вопросы о безопасности и развитии страны, и с учетом проблем, которые возникнут в случае его избрания.

"Мы будем голосовать против кандидатуры Никола Пашиняна, пытаясь пресечь ту негативную волну, которая быстро захлестнет нашу страну", - заявил Багдасарян

Но, как оказалось, один республиканец все же отдал свой голос за Пашиняна - бывший губернатор Ширакской области Феликс Цолакян.

В результате за кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов против 56.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Атмосфера на площади была праздничной

Вторая попытка в разгар кризиса

По Конституции Армении у Пашиняна есть вторая попытка пройти утверждение в парламенте. Новое голосование должно состояться 8 мая. Затем, если Пашиняна не выберут во второй раз, власть перейдёт к временному правительству во главе с и.о. премьера Кареном Карапетяном. Оно должно будет назначить новые парламентские выборы. По словам исполнительного директора Общественного радио Армении Марка Григоряна ситуация остаётся сложной: "Когда протесты идут с таким накалом, это естественно кризисная ситуация внутри страны".

Вариант с перевыборами может быть выгоден как Карапетяну и правящей партии, так и Пашиняну. А последний и сам предлагал провести новые выборы в парламент, как только выберут "премьера от народа", то есть его самого. Все зависит от системы голосования — на прошлых выборах, по итогам которых "Республиканская партия" получила большинство мест в парламенте, она была пропорциональной. Сторонники Пашиняна считают нынешний избирательный кодекс выгодным Республиканской партии. Будущее Пашиняна, таким образом, зависит ещё и от изменения избирательной системы.

"Никакого отступления не будет"

Площадь Республики итоги голосования заметно расстроили, хотя многие предполагали, что Пашиняна не изберут. "Потому что среди них слишком много глупых, не понимают, что хочет народ. Когда парламентарий не понимает простого человека, то нечего о них говорить", - объяснял вердикт Национального собрания пожилой мужчина в пиджаке и клетчатой рубашке.

Когда Пашинян пришел к площади Республики толпа приветствовала его так, будто, он все же стал премьером. Под крики "Никол! Никол!" и звук барабанов лидер оппозиции поднялся на сцену. В этот момент оттуда запустили салют из конфетти.

"Никакого отступления не будет. Мы будем продолжать освобождение Армении сантиметр за сантиметром... Наша победа зафиксировала рождение новой Армении, где вся власть принадлежит народу", - заверил собравшихся Пашинян. Он заявил, что фракция Республиканской партии Армении "проявила свою провокационную сущность". Пашинян считает, что власть толкала его к провокациям. "Но не получилось", - сказал он. А затем объявил о начале тотальной забастовки в стране.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сняв галстук, Пашинян призвал к тотальной забастовке

"Завтра число неприсоединившихся можно будет сосчитать на пальцах", - пообещал Пашинян. Он призвал блокировать автодороги - межгосударственные, внутриреспубликанские, железные. Закроется метрополитен и ереванский аэропорт. К тотальной забастовке по призыву Пашиняна должны присоединиться образовательные учреждения и другие ведомства. Похожая забастовка уже недавно проходила в Армении - были блокированы улицы и ключевые магистрали.

Лидер оппозиции также объявил, что завтра вечером в 19:00 по местному времени на площади Республики пройдет очередной митинг.

После этого Пашинян призвал людей идти отдыхать: "Сейчас надо мирно разойтись и с новой силой начать наши акции. Никаких инцидентов, необходим порядок". Люди начали уходить с площади, но акция протеста продолжилась на улицах - автомобилисты ездили по близлежащим к площади улицам и сигналили, протестуя против "Республиканской партии".