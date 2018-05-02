Как общаться с Трампом: пять практических советов от глав государств

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отношения между Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом можно назвать весьма теплыми

"Излагайте мысли кратко. Не нужно думать, что он знаком с историей вашей страны или основными вехами её развития. Сделайте ему комплимент по поводу победы на выборах. Сравните его с Бараком Обамой - так, чтобы сравнение было в его пользу. Не вспоминайте ничего из того, что было сказано во время предвыборной кампании..."

В мае прошлого года, когда Дональд Трамп готовился к своей первой заграничной поездке в качестве президента, New York Times писала, что международные дипломаты ломают головы над тем, как найти подход к человеку, который, как многим казалось, никогда не станет президентом.

С того времени международные лидеры приспособились к Трампу и расширили список правил поведения с американским президентом.

Говорите с ним на его языке

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Для большей наглядности в своей речи Биньямин Нетаньяху использовал слайды

На этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о раскрытой израильской разведкой секретной ядерной программе Ирана. По его мнению, это является доказательством того, что Иран ввел мир в заблуждение, заставив поверить в отказ Тегерана от ядерных амбиций.

Международные обозреватели немедленно отметили, что Нетаньяху, собственно, ничего нового не открыл. Но, возможно, это уже не так важно.

В мае Трампу предстоит принять решение о том, оставлять ли ядерную сделку с Ираном в силе, и речь израильского премьера - давнего критика этой сделки, - похоже, по меньшей мере частично предназначалась именно для американского президента. Тот, как известно, не может долго концентрировать внимание на чем-то одном, не любит читать и обожает смотреть теленовости (но не все).

"Нетаньяху знает, как повлиять на американского президента: тот смотрит телевизор, - рассказала новостному порталу Vox эксперт по Ирану из Брукингского института Сюзанн Мэлоуни. - Интервью показывали в прямом эфире, Нетаньяху принес с собой наглядные материалы; в постановочном плане это все напоминало новости канала Fox".

Трамп уже сделал израильскому премьеру огромный подарок, официально признав Иерусалим столицей Израиля - с чем на протяжении десятилетий не спешили его предшественники. Учитывая, что американский президент ранее уже называл ядерное соглашение с Ираном "худшей сделкой из когда-либо существовавших", похоже, Нетаньяху близок к ещё одной победе.

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Media playback is unsupported on your device Макрон и Трамп: такая трогательная дружба

Поначалу никто и подумать не мог, что Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон так сдружатся. Их первая встреча началась с долгого неуклюжего рукопожатия, от которого у обоих лидеров побелели костяшки.

Однако с того момента их отношения превратились в сплошные воздушные поцелуи и похлопывания по спине. Трампа так поразили торжества в честь дня освобождения Бастилии в июле 2017 года, что он приказал американским военным сделать лучше. На прошлой неделе во время встречи в Овальном кабинете Белого дома Трамп смахнул перхоть с плеча своего французского коллеги, чтобы "тот выглядел безупречно".

Заигрывания Макрона с Трампом принесли свои плоды. Как сообщает корреспондент Би-би-си Люси Уильямсон, теплые отношения двух лидеров позволили Франции обойти Германию и Британию в списке лучших друзей Америки.

Удивительно и то, что наигранная близость парадоксальным образом позволила Макрону сохранить дистанцию.

Несмотря на то что в ходе визита Макрона в США дружелюбие лидеров было очевидным, в своем обращении к американскому конгрессу французский президент все же затронул несколько неудобных тем, в том числе проблемы Ирана и глобального изменения климата, заявив, в частности: "У нас нет второй планеты".

Как и другим мировым лидерам, ему необходимо думать о том, как панибратские отношения с американским президентом будут восприняты его собственными согражданами.

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Media playback is unsupported on your device Трамп отказался пожать руку Меркель

Канцлера Германии Ангелу Меркель иногда противопоставляют Макрону в смысле манеры общения с Трампом. У них также было первое неуклюжее рукопожатие - или, скорее, его отсутствие, - а затем немецкого лидера явно покоробила одна из шуток Трампа.

Однако при этом они постоянно контактируют друг с другом, и на публике демонстрируют хорошие профессиональные отношения, хоть и совершенно далекие от панибратства Макрона и Трампа.

Отвечая как-то на вопрос о встречах с президентом США, Меркель сказала, что они не ставят перед собой цели стать друзьями. "Если это все же случится, прекрасно. Но главное - это представлять интересы своей страны и четко доносить свои принципы", - подчеркнула она.

Меркель, как и некоторые другие мировые лидеры, пытается наладить отношения с американским президентом через его семью. Например, она пригласила дочь Трампа Иванку для участия в конференции в Берлине и встала на ее защиту, когда та заняла место отца на саммите мировых лидеров.

Дайте ему почувствовать себя победителем

И так уже совершенно феноменальный для северокорейской дипломатии год может увенчать саммит, еще недавно казавшийся совершенно немыслимым - первая встреча между президентом США и лидером КНДР.

Трамп считает, что прогресс в отношениях - его заслуга. Недавно он открыто заявил, что его подход "максимального нажима" на Пхеньян приносит свои плоды.

Media playback is unsupported on your device Исторический шаг: Ким Чен Ын пересекает границу Южной Кореи

Южная Корея также всячески подчеркивает роль Трампа в своих дипломатических успехах, а президент страны Мун Чжэ Ин даже предложил наградить его Нобелевской премией мира.

Преподаватель Пусанского университета Роберт Келли считает, что похвалы Сеула в адрес Трампа могут быть тактическим ходом. "Южнокорейцы были в ужасе, когда в прошлом году Трамп был готов развязать войну. Если есть возможность избежать национальной катастрофы, осыпая комплиментами любящего похвалу президента, то необходимо придерживаться такой политики", - написал он в "Твиттере".

Мун Чжэ Ин выступает за дипломатическое решение вопросов с Северной Кореей, а его отец был родом с Севера. Поэтому, возможно, ему проще петь дифирамбы в адрес США, попутно преследуя собственные цели.

"Трамп по-прежнему прилагает все усилия, чтобы выходить победителем, - говорит бывший посол Британии в США Питер Уэстмакотт. - Ему нравится побеждать для Америки и для себя самого на двусторонних встречах".

Польстите ему

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Если говорить о лести в адрес американского президента, то вряд ли кому-либо удастся превзойти прием, оказанный ему в Пекине в прошлом году в рамках "государственного визита-люкс".

Трампа встретили в аэропорту красной ковровой дорожкой, в его честь играл военный оркестр, а дети махали флажками. Президента и его супругу Меланию на ужин пригласили в дворцовый комплекс "Запретный город", где несколько столетий располагалась резиденция китайских императоров.

В результате китайцам Трамп открылся с другой стороны. Если в ходе своей предвыборной кампании он обвинял Пекин в "изнасиловании" США своей торговой политикой, то на встрече с главами китайских компаний американский президент заявил, что не винит Китай в торговом дисбалансе.

В отличие от своих предшественников, обычно ратовавших за свободу прессы, Трамп последовал примеру китайского лидера Си Цзиньпина и отказался отвечать на вопросы корреспондентов после двусторонней встречи.

"Китайцы раскусили секрет взаимоотношений с Трампом: ему нежно льстить, - рассказал "Голосу Америки" эксперт по Восточной Азии из Университета Южной Калифорнии Майк Чиной. - А никто лучше китайцев не умеет поразить иностранных дипломатов".